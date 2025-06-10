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Фотографа New York Post ранили резиновой пулей на протестах в Калифорнии - РИА Новости, 10.06.2025
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18:09 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/fotograf-2022087114.html
Фотографа New York Post ранили резиновой пулей на протестах в Калифорнии
Фотографа New York Post ранили резиновой пулей на протестах в Калифорнии - РИА Новости, 10.06.2025
Фотографа New York Post ранили резиновой пулей на протестах в Калифорнии
Силовики ранили фотографа газеты New York Post Тоби Кенхэма резиновой пулей в лоб, когда тот снимал беспорядки в Лос-Анджелесе, об этом сообщает сама газета. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T18:09:00+03:00
2025-06-10T18:09:00+03:00
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Силовики ранили фотографа газеты New York Post Тоби Кенхэма резиновой пулей в лоб, когда тот снимал беспорядки в Лос-Анджелесе, об этом сообщает сама газета. Рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов в центре Лос-Анджелеса 7 июня перерос в стычки с протестующими. В тот же день Ньюсом пригрозил, что штат может отказаться от уплаты федеральных налогов в ответ на возможное масштабное сокращение федерального финансирования со стороны администрации Трампа. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 8 июня заявила, что на фоне протестов в город будут введены силы нацгвардии численностью в 2 тысячи человек. На следующий день Ньюсом потребовал у главы Пентагона Пита Хегсета отменить развертывание национальной гвардии в Лос-Анджелесе. "Тоби Кенхэм, выполнявший задание New York Post и стоявший на возвышенности недалеко от шоссе 101, снимал на видео противостояние полиции и демонстрантов, когда служащий дорожного патруля Калифорнии внезапно направил на него оружие и выстрелил с расстояния около 100 ярдов (около 90 метров - ред.)", - говорится в статье. По словам самого Кенхэма, в момент выстрела он находился на возвышенности в одиночестве, снимая стычки демонстрантов и силовиков, и на нем был надет жилет с обозначением, что он является представителем СМИ. Фотограф отметил, что за мгновения до выстрела рядом с ним разорвалась светошумовая граната, повредившая его одежду. Департамент полиции Лос-Анджелеса отказался комментировать инцидент, заявив, что "требует расследования". Калифорния традиционно считается оплотом Демократической партии, и Трамп неоднократно подвергал ее критике. В мае он пригрозил сократить финансирование штата из-за участия спортсмена-трансгендера* (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) в соревнованиях. Ранее администрация США уже отменила проекты по предотвращению наводнений на сумму в 126,4 миллиона долларов и критиковала действия властей Калифорнии по борьбе с лесными пожарами. В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Штатов.* движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ
https://ria.ru/20250610/kalifornija-2022016685.html
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60
353
60
Момент выстрела в фотографа NY Post Тоби Кенхэма
Силовики ранили фотографа NY Post Тоби Кенхэма резиновой пулей в лоб в ходе беспорядков в Лос-Анджелесе. По словам самого Кенхэма, в момент выстрела он находился на возвышенности в одиночестве, на нем был надет жилет с обозначением, что он является представителем СМИ. Департамент полиции Лос-Анджелеса отказался комментировать инцидент, заявив, что "требует расследования".
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в мире, лос-анджелес, калифорния, россия, пит хегсет, министерство обороны сша, протесты в калифорнии
В мире, Лос-Анджелес, Калифорния, Россия, Пит Хегсет, Министерство обороны США, Протесты в Калифорнии
Фотографа New York Post ранили резиновой пулей на протестах в Калифорнии

В Лос-Анджелесе фотографа New York Post Кенхэма ранили резиновой пулей в лоб

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Силовики ранили фотографа газеты New York Post Тоби Кенхэма резиновой пулей в лоб, когда тот снимал беспорядки в Лос-Анджелесе, об этом сообщает сама газета.
Рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов в центре Лос-Анджелеса 7 июня перерос в стычки с протестующими. В тот же день Ньюсом пригрозил, что штат может отказаться от уплаты федеральных налогов в ответ на возможное масштабное сокращение федерального финансирования со стороны администрации Трампа. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 8 июня заявила, что на фоне протестов в город будут введены силы нацгвардии численностью в 2 тысячи человек. На следующий день Ньюсом потребовал у главы Пентагона Пита Хегсета отменить развертывание национальной гвардии в Лос-Анджелесе.
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"Тоби Кенхэм, выполнявший задание New York Post и стоявший на возвышенности недалеко от шоссе 101, снимал на видео противостояние полиции и демонстрантов, когда служащий дорожного патруля Калифорнии внезапно направил на него оружие и выстрелил с расстояния около 100 ярдов (около 90 метров - ред.)", - говорится в статье.
По словам самого Кенхэма, в момент выстрела он находился на возвышенности в одиночестве, снимая стычки демонстрантов и силовиков, и на нем был надет жилет с обозначением, что он является представителем СМИ. Фотограф отметил, что за мгновения до выстрела рядом с ним разорвалась светошумовая граната, повредившая его одежду.
Департамент полиции Лос-Анджелеса отказался комментировать инцидент, заявив, что "требует расследования".
Калифорния традиционно считается оплотом Демократической партии, и Трамп неоднократно подвергал ее критике. В мае он пригрозил сократить финансирование штата из-за участия спортсмена-трансгендера* (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) в соревнованиях. Ранее администрация США уже отменила проекты по предотвращению наводнений на сумму в 126,4 миллиона долларов и критиковала действия властей Калифорнии по борьбе с лесными пожарами.
В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Штатов.
* движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ
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В миреЛос-АнджелесКалифорнияРоссияПит ХегсетМинистерство обороны СШАПротесты в Калифорнии
 
 
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