Фотографа New York Post ранили резиновой пулей на протестах в Калифорнии
В Лос-Анджелесе фотографа New York Post Кенхэма ранили резиновой пулей в лоб
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Силовики ранили фотографа газеты New York Post Тоби Кенхэма резиновой пулей в лоб, когда тот снимал беспорядки в Лос-Анджелесе, об этом сообщает сама газета.
Рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов в центре Лос-Анджелеса 7 июня перерос в стычки с протестующими. В тот же день Ньюсом пригрозил, что штат может отказаться от уплаты федеральных налогов в ответ на возможное масштабное сокращение федерального финансирования со стороны администрации Трампа. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 8 июня заявила, что на фоне протестов в город будут введены силы нацгвардии численностью в 2 тысячи человек. На следующий день Ньюсом потребовал у главы Пентагона Пита Хегсета отменить развертывание национальной гвардии в Лос-Анджелесе.
"Тоби Кенхэм, выполнявший задание New York Post и стоявший на возвышенности недалеко от шоссе 101, снимал на видео противостояние полиции и демонстрантов, когда служащий дорожного патруля Калифорнии внезапно направил на него оружие и выстрелил с расстояния около 100 ярдов (около 90 метров - ред.)", - говорится в статье.
По словам самого Кенхэма, в момент выстрела он находился на возвышенности в одиночестве, снимая стычки демонстрантов и силовиков, и на нем был надет жилет с обозначением, что он является представителем СМИ. Фотограф отметил, что за мгновения до выстрела рядом с ним разорвалась светошумовая граната, повредившая его одежду.
Департамент полиции Лос-Анджелеса отказался комментировать инцидент, заявив, что "требует расследования".
Калифорния традиционно считается оплотом Демократической партии, и Трамп неоднократно подвергал ее критике. В мае он пригрозил сократить финансирование штата из-за участия спортсмена-трансгендера* (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) в соревнованиях. Ранее администрация США уже отменила проекты по предотвращению наводнений на сумму в 126,4 миллиона долларов и критиковала действия властей Калифорнии по борьбе с лесными пожарами.
В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Штатов.
* движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ