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Глава генштаба США признал неудобную правду о России
Глава генштаба США признал неудобную правду о России - РИА Новости, 10.06.2025
Глава генштаба США признал неудобную правду о России
Россия осуществила модернизацию своего Тихоокеанского флота, что создает угрозу интересам США в Индо-Тихоокеанском регионе, заявил глава Объединённого комитета... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T17:46:00+03:00
2025-06-10T17:46:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 10 июн – РИА Новости. Россия осуществила модернизацию своего Тихоокеанского флота, что создает угрозу интересам США в Индо-Тихоокеанском регионе, заявил глава Объединённого комитета начальников штабов США генерал Джон Кейн. "Россия модернизировала свой Тихоокеанский флот, особенно подводные лодки, став растущей угрозой интересам США в Индо-Тихоокеанском регионе", - говорится письменном заявлении Кейна для Комитета палаты представителей США по ассигнованиям. В мае председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев заявил, что Тихоокеанский флот укрепляет свою боевую мощь и продолжает решать важнейшие задачи по сдерживанию военных угроз национальной безопасности России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Патрушев отметил высокую напряженностью военно-политической обстановки, а также усиление военной активности НАТО, в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
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сша, россия, николай патрушев, нато, в мире
США, Россия, Николай Патрушев, НАТО, В мире
Глава генштаба США признал неудобную правду о России
Кейн: РФ модернизировала Тихоокеанский флот, что создает угрозу интересам США