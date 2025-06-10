https://ria.ru/20250610/flot-2022080228.html

Глава генштаба США признал неудобную правду о России

Глава генштаба США признал неудобную правду о России - РИА Новости, 10.06.2025

Глава генштаба США признал неудобную правду о России

Россия осуществила модернизацию своего Тихоокеанского флота, что создает угрозу интересам США в Индо-Тихоокеанском регионе, заявил глава Объединённого комитета... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T17:46:00+03:00

2025-06-10T17:46:00+03:00

2025-06-10T17:47:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 10 июн – РИА Новости. Россия осуществила модернизацию своего Тихоокеанского флота, что создает угрозу интересам США в Индо-Тихоокеанском регионе, заявил глава Объединённого комитета начальников штабов США генерал Джон Кейн. "Россия модернизировала свой Тихоокеанский флот, особенно подводные лодки, став растущей угрозой интересам США в Индо-Тихоокеанском регионе", - говорится письменном заявлении Кейна для Комитета палаты представителей США по ассигнованиям. В мае председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев заявил, что Тихоокеанский флот укрепляет свою боевую мощь и продолжает решать важнейшие задачи по сдерживанию военных угроз национальной безопасности России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Патрушев отметил высокую напряженностью военно-политической обстановки, а также усиление военной активности НАТО, в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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сша, россия, николай патрушев, нато, в мире