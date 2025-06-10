https://ria.ru/20250610/feoktistov-2022067712.html

Полиция изъяла паспорта у семьи главы "России сегодня" в Берлине

Полиция изъяла паспорта у семьи главы "России сегодня" в Берлине - РИА Новости, 10.06.2025

Полиция изъяла паспорта у семьи главы "России сегодня" в Берлине

Немецкая полиция пришла в берлинскую квартиру семьи главы представительства медиагруппы "Россия сегодня" в ФРГ Сергея Феоктистова и изъяла паспорта у его... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T17:15:00+03:00

2025-06-10T17:15:00+03:00

2025-06-10T17:18:00+03:00

в мире

германия

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Немецкая полиция пришла в берлинскую квартиру семьи главы представительства медиагруппы "Россия сегодня" в ФРГ Сергея Феоктистова и изъяла паспорта у его супруги и семилетней дочери, сообщил РИА Новости Феоктистов. Его самого в минувшую пятницу не выпустили с рейса в аэропорту Берлина, несмотря на то, что власти Германии ранее предписали ему покинуть ФРГ до 19 августа. "В квартиру, где я жил со своей семьей и где до сих пор проживают жена и семилетняя дочь, пришли полицейские и изъяли паспорта. Под предлогом того, что они якобы могут скрыться и не выполнить предписания покинуть Германию до 19 августа", - сказал Феоктистов. В аналогичных случаях с другими российскими журналистами паспорта не изымались, напомнил он.

https://ria.ru/20250604/mid-2020869103.html

германия

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в мире, германия, берлин (город)