https://ria.ru/20250610/fedorischev-2021981560.html

Федорищев оценил обновленное отделение диализа в больнице в Самаре

Федорищев оценил обновленное отделение диализа в больнице в Самаре - РИА Новости, 10.06.2025

Федорищев оценил обновленное отделение диализа в больнице в Самаре

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев оценил отремонтированное отделение диализа в больнице имени Пирогова в Самаре, где охват пациентов увеличится до РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T12:49:00+03:00

2025-06-10T12:49:00+03:00

2025-06-10T12:49:00+03:00

самарская область

вячеслав федорищев

самара

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САМАРА, 10 июн - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев оценил отремонтированное отделение диализа в больнице имени Пирогова в Самаре, где охват пациентов увеличится до 120 человек, сообщила пресс-служба правительства региона. "Губернатор Вячеслав Федорищев посетил Самарскую городскую клиническую больницу №1 имени Н. И. Пирогова - одно из старейших лечебных учреждений Самарской области. Глава региона ознакомился с работой отремонтированного отделения диализа №25, пообщался с медицинским персоналом и пациентами учреждения", - говорится в сообщении правительства региона. В отделении диализа проводят заместительную почечную терапию пациентам с хронической болезнью почек V стадии и с острой патологией почек. Здесь лечатся 77 человек на 14 аппаратах "искусственная почка", за год проводится 12,5 тысяч процедур. В прошлом году для отделении отремонтировали двухэтажный корпус: обновили фасад здания и все помещения для пациентов и персонала, рассказал главврач больницы Анатолий Титов. В конце 2024 года было закуплено оборудование для проведения заместительной почечной терапии: система водоподготовки, 20 аппаратов "искусственная почка". На эти цели из областного бюджета было выделено более 71 миллиона рублей. Благодаря проведенным работам отделение сможет увеличить охват пациентов, ожидавших заместительную почечную терапию, как минимум до 120 человек. "По качеству проведенных работ нареканий нет, созданы комфортные условия и для пациентов, и для коллектива. В отделении работают очень опытные сотрудники, мы продолжим помогать, чтобы качество медицинской помощи для жителей улучшалось. Отделение гемодиализа - один из ярких примеров работы по модернизации системы здравоохранения", - сообщил Федорищев. Губернатор обратил особое внимание на оказание медицинской помощи участникам СВО. Он поручил министру здравоохранения области Андрею Орлову подготовить информацию для приобретения необходимого оборудования и развития тех технологий, которые важны сегодня для данной категории пациентов. "В первую очередь это пациенты с травмами костной системы и с осложнениями после тяжелых боевых ранений", - пояснил министр.

https://ria.ru/20250609/avtomobili-2021784501.html

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самарская область, вячеслав федорищев, самара