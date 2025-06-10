https://ria.ru/20250610/evroprotokol-2022026505.html

Госдума приняла закон об увеличении лимита выплат по европротоколу

Госдума приняла закон об увеличении лимита выплат по европротоколу - РИА Новости, 11.06.2025

Госдума приняла закон об увеличении лимита выплат по европротоколу

Депутаты Госдумы одобрили во втором и третьем чтении закон, согласно которому лимит выплат по европротоколу в рамках ОСАГО в ситуации, когда участники ДТП не... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-10T15:01:00+03:00

2025-06-10T15:01:00+03:00

2025-06-11T00:15:00+03:00

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы одобрили во втором и третьем чтении закон, согласно которому лимит выплат по европротоколу в рамках ОСАГО в ситуации, когда участники ДТП не согласны с обстоятельствами аварии, повышается до 200 тысяч рублей.Максимальный размер выплаты по ОСАГО в случае оформления ДТП без участия полицейских при наличии разногласий таким образом вырос вдвое.В случае отсутствия фотографий с места аварии останется нынешний лимит в 100 тысяч рублей. Закон должен вступить в силу со дня официального опубликования.

https://ria.ru/20250409/osago-2010236171.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, авто, госдума рф, осаго