https://ria.ru/20250610/evroprotokol-2022026505.html
Госдума приняла закон об увеличении лимита выплат по европротоколу
Госдума приняла закон об увеличении лимита выплат по европротоколу - РИА Новости, 11.06.2025
Госдума приняла закон об увеличении лимита выплат по европротоколу
Депутаты Госдумы одобрили во втором и третьем чтении закон, согласно которому лимит выплат по европротоколу в рамках ОСАГО в ситуации, когда участники ДТП не... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-10T15:01:00+03:00
2025-06-10T15:01:00+03:00
2025-06-11T00:15:00+03:00
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы одобрили во втором и третьем чтении закон, согласно которому лимит выплат по европротоколу в рамках ОСАГО в ситуации, когда участники ДТП не согласны с обстоятельствами аварии, повышается до 200 тысяч рублей.Максимальный размер выплаты по ОСАГО в случае оформления ДТП без участия полицейских при наличии разногласий таким образом вырос вдвое.В случае отсутствия фотографий с места аварии останется нынешний лимит в 100 тысяч рублей. Закон должен вступить в силу со дня официального опубликования.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, авто, госдума рф, осаго
Общество, Авто, Госдума РФ, ОСАГО
Госдума приняла закон об увеличении лимита выплат по европротоколу
Дума повысила лимит выплат по европротоколу при ДТП со спорами до 200 тыс рублей
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы одобрили во втором и третьем чтении закон, согласно которому лимит выплат по европротоколу в рамках ОСАГО в ситуации, когда участники ДТП не согласны с обстоятельствами аварии, повышается до 200 тысяч рублей.
Максимальный размер выплаты по ОСАГО в случае оформления ДТП без участия полицейских при наличии разногласий таким образом вырос вдвое.
В случае отсутствия фотографий с места аварии останется нынешний лимит в 100 тысяч рублей.
Закон должен вступить в силу со дня официального опубликования.