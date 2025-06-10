https://ria.ru/20250610/evropa-2021877367.html

Европа дорого заплатит за отказ от изучения русского языка

Европа дорого заплатит за отказ от изучения русского языка - РИА Новости, 10.06.2025

Европа дорого заплатит за отказ от изучения русского языка

Страны НАТО должны сделать "квантовый скачок" в расходах на противоракетную и противовоздушную оборону, увеличив их в пять раз, — к этому призвал вчера генсек... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T08:00:00+03:00

2025-06-10T08:00:00+03:00

2025-06-10T08:12:00+03:00

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Страны НАТО должны сделать "квантовый скачок" в расходах на противоракетную и противовоздушную оборону, увеличив их в пять раз, — к этому призвал вчера генсек альянса Марк Рютте. Все дело, естественно, в русской угрозе: "Мы видим на Украине, как Россия сеет террор с воздуха, поэтому мы укрепим щит, защищающий наше небо".Пятикратный рост расходов на ПВО и ПРО — это лишь часть атлантической мобилизации, все идет к тому, чтобы довести расходы на оборону всех стран альянса до пяти процентов ВВП, притом что сейчас даже два процента выделяют далеко не все государства. Через две недели в Гааге пройдет ежегодная встреча в верхах лидеров НАТО, и хотя в реальности главным будет вопрос продолжения военной поддержки Украины со стороны США (или сигнала о готовности сократить ее), Рютте хочет утвердить на ней план новых инвестиций, поэтому активно разгоняет тему резкого роста военных расходов. Понятно, что в первую очередь это касается европейских стран, большая часть которых не хочет да и не может себе этого позволить. Поэтому нужно не только продолжать запугивать их русской угрозой, но и поднять градус тревоги, чем бывший голландский премьер все время и занимается.Однако на днях он превзошел сам себя. Посетовав, что, хотя экономика стран НАТО в 25 раз больше, Россия за три месяца произвела столько же оборонной продукции, сколько союзники по альянсу произвели за год, он агитировал за повышение военных расходов до пяти процентов ВВП, признав: "Это большие деньги, но это не невозможно. Мы богатые сообщества, мы можем это сделать". И все понимают необходимость этого: "Посмотрите на российскую угрозу. Посмотрите на наращивание военной мощи Китая. Мы живем в другом, более опасном мире. Начальник Генштаба Германии несколько дней назад сказал, что до 2029-го Россия может успешно атаковать НАТО. Сегодня мы в безопасности, но если мы не предпримем эти шаги, то в будущем не будем в безопасности. Поэтому должны это сделать. Мы все знаем, что если этого не сделаем, то в ближайшие несколько лет нам придется учить русский язык".Уточним, что речь идет буквально о ближайших годах: "Если мы не будем действовать сейчас, то, даже если в течение следующих трех лет дела будут идти хорошо, через четыре-пять лет мы действительно окажемся под угрозой". Иными словами, если на Украине и наступит перемирие или мир, угроза для Европы не ослабнет: Россия имеет возможность напасть на нее уже до конца этого десятилетия. Имеет ли желание? На этот счет атлантисты ведут публичные споры, но все они едины в том, что, главное, такая возможность у России есть, поэтому Европа должна вооружаться в ускоренном темпе и не жалеть на это денег. Спорить с такой логикой бесполезно — Москва может сколько угодно отвечать, что это НАТО пришла на Русскую землю, пытаясь оторвать Украину от России и забрать ее себе. В ответ нам будут рассказывать о том, что украинские земли — это Европа, и точка. А собственных граждан запугивать русскими танками у стен Берлина, Варшавы и Праги — ведь было же такое, правда?Отсюда и аргумент Рютте про русский язык: не дадите денег на оборону от русских, будете учить их язык. Причем это не шутка, генсек специально уточнил: "Может показаться, что я преувеличиваю, но я серьезно: вам либо придется записаться на курсы русского языка, либо переехать в Новую Зеландию".Насчет переезда на край света — это такой тонкий намек на ядерную войну: Новая Зеландия как самая удаленная от Евразии и Америки территория считается наиболее безопасной с точки зрения выживания после применения ядерного оружия в войне между великими державами. То есть Рютте предлагает европейцам выбирать между гибелью Европы в пожаре ядерной войны, жизнью под русской оккупацией и всего лишь дополнительными расходами на оборону. Кто же в здравом рассудке откажется от последнего варианта?Естественно, это выбор абсолютно ложный: всем трем вариантам есть нормальная альтернатива. Россия не собирается ни уничтожать Европу, ни нападать на нее, ни оккупировать ее — нам это абсолютно неинтересно, не нужно и даже невыгодно. Мы хотим от Европы только одного — чтобы она отстала от нас, прекратила свое, в том числе военное, вмешательство в дела русского мира, убралась бы к себе, на свою историческую территорию, оставив попытки забрать себе Украину, то есть западные Русские земли. А потом она может торговать с нами, учить русский язык или проклинать нас через построенный ею же забор, объявлять нам торговую блокаду и вооружаться до зубов. Это уже будет ее выбор, который, однако, она должна сделать после того, как прекратит подливать бензин в конфликт двух частей одного народа в надежде сломить Россию и аннексировать Украину. Разве мы многого требуем?Альтернатива, предложенная Рютте, — вооружаться и участвовать в битве за Украину — не укрепит европейскую безопасность, а, наоборот, ослабит ее. Перевооружившаяся Европа, к тому же верящая в "русскую угрозу" и увязшая в борьбе за Украину, рискует повторить свою старую ошибку — попытаться нанести превентивный удар по России, чтобы поставить ее на колени. Это уже пробовали Наполеон и Гитлер — и последствия последней попытки действительно заставили часть европейцев учить русский. Неужели нынешние так хотят повторить опыт предков?Интерес к русскому языку можно удовлетворить гораздо проще — записавшись на курсы языка в Русские дома в своих странах.

https://ria.ru/20250603/ryutte-2020639159.html

https://ria.ru/20250517/ukraina-2017624187.html

https://ria.ru/20250604/mid-2020856426.html

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аналитика, россия, украина, европа, марк рютте, нато, в мире