https://ria.ru/20250610/evraev-2022024860.html

Сервис каршеринга расширил работу в Переславле-Залесском

Сервис каршеринга расширил работу в Переславле-Залесском - РИА Новости, 10.06.2025

Сервис каршеринга расширил работу в Переславле-Залесском

Сервис каршеринга, пришедший вслед за Ярославлем в Переславль-Залесский Ярославской области, расширил свою работу в городе, сообщил губернатор Михаил Евраев. РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T14:56:00+03:00

2025-06-10T14:56:00+03:00

2025-06-10T15:21:00+03:00

ярославская область

переславль-залесский

михаил евраев

ярославская область

каршеринг

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2022029363_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_44622d5e37574a6b33de794a139ba105.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 10 июн – РИА Новости. Сервис каршеринга, пришедший вслед за Ярославлем в Переславль-Залесский Ярославской области, расширил свою работу в городе, сообщил губернатор Михаил Евраев. "Следом за Ярославлем каршеринг пришел в Переславль-Залесский. Компания "Делимобиль" расширяет географию присутствия в регионе и открывает в городе 11 зон завершения аренды. Пользователи смогут комфортно перемещаться и внутри Ярославской области, и путешествовать в другие регионы, где работает сервис", - написал Евраев в своем Telegram-канале. Губернатор отметил, что ранее у пользователей уже была возможность заканчивать аренду в Переславле-Залесском. Теперь количество площадок увеличено. Новые парковочные зоны расположены в историческом центре города, там же доступны свободные для аренды машины. Поездки на каршеринге в Переславль-Залесский пользуются популярностью у жителей столицы и Подмосковья. Пик активности приходится на выходные и высокий туристический сезон, подчеркнул глава Ярославской области. По словам Михаила Евраева, каршеринг становится привычной формой передвижения жителей области. С 28 апреля компания "Делимобиль" зафиксировала значительную активность пользователей в Ярославле: более 28 тысяч поездок, включая 270 аренд по маршруту Москва – Ярославль, и стабильный интерес к Переславлю-Залесскому и Рыбинску. Член совета директоров компании Ольга Саволайнен, чьи слова приводит пресс-служба правительства Ярославской области, отметила, что добавление Переславля-Залесского в зону завершения аренды – закономерный шаг, отвечающий запросам пользователей каршерингового сервиса. "Города Золотого кольца с их богатым культурным наследием и туристической инфраструктурой идеально подходят для развития междугороднего каршеринга", – цитирует Саволайнен пресс-служба областного правительства.

https://ria.ru/20250609/yaroslavl-2021873399.html

https://ria.ru/20250609/zakobyakino-2021839510.html

переславль-залесский

ярославская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

переславль-залесский, михаил евраев, ярославская область, каршеринг