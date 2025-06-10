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Сервис каршеринга расширил работу в Переславле-Залесском - РИА Новости, 10.06.2025
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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
14:56 10.06.2025 (обновлено: 15:21 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/evraev-2022024860.html
Сервис каршеринга расширил работу в Переславле-Залесском
Сервис каршеринга расширил работу в Переславле-Залесском - РИА Новости, 10.06.2025
Сервис каршеринга расширил работу в Переславле-Залесском
Сервис каршеринга, пришедший вслед за Ярославлем в Переславль-Залесский Ярославской области, расширил свою работу в городе, сообщил губернатор Михаил Евраев. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T14:56:00+03:00
2025-06-10T15:21:00+03:00
ярославская область
переславль-залесский
михаил евраев
ярославская область
каршеринг
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ЯРОСЛАВЛЬ, 10 июн – РИА Новости. Сервис каршеринга, пришедший вслед за Ярославлем в Переславль-Залесский Ярославской области, расширил свою работу в городе, сообщил губернатор Михаил Евраев. "Следом за Ярославлем каршеринг пришел в Переславль-Залесский. Компания "Делимобиль" расширяет географию присутствия в регионе и открывает в городе 11 зон завершения аренды. Пользователи смогут комфортно перемещаться и внутри Ярославской области, и путешествовать в другие регионы, где работает сервис", - написал Евраев в своем Telegram-канале. Губернатор отметил, что ранее у пользователей уже была возможность заканчивать аренду в Переславле-Залесском. Теперь количество площадок увеличено. Новые парковочные зоны расположены в историческом центре города, там же доступны свободные для аренды машины. Поездки на каршеринге в Переславль-Залесский пользуются популярностью у жителей столицы и Подмосковья. Пик активности приходится на выходные и высокий туристический сезон, подчеркнул глава Ярославской области. По словам Михаила Евраева, каршеринг становится привычной формой передвижения жителей области. С 28 апреля компания "Делимобиль" зафиксировала значительную активность пользователей в Ярославле: более 28 тысяч поездок, включая 270 аренд по маршруту Москва – Ярославль, и стабильный интерес к Переславлю-Залесскому и Рыбинску. Член совета директоров компании Ольга Саволайнен, чьи слова приводит пресс-служба правительства Ярославской области, отметила, что добавление Переславля-Залесского в зону завершения аренды – закономерный шаг, отвечающий запросам пользователей каршерингового сервиса. "Города Золотого кольца с их богатым культурным наследием и туристической инфраструктурой идеально подходят для развития междугороднего каршеринга", – цитирует Саволайнен пресс-служба областного правительства.
https://ria.ru/20250609/yaroslavl-2021873399.html
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переславль-залесский, михаил евраев, ярославская область, каршеринг
Ярославская область, Переславль-Залесский, Михаил Евраев, Ярославская область, каршеринг
Сервис каршеринга расширил работу в Переславле-Залесском

Евраев: сервис каршеринга Делимобиль расширил работу в Переславле-Залесском

© Фото : Правительство Ярославской областиКаршеринг в Ярославской области
Каршеринг в Ярославской области - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© Фото : Правительство Ярославской области
Каршеринг в Ярославской области
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ЯРОСЛАВЛЬ, 10 июн – РИА Новости. Сервис каршеринга, пришедший вслед за Ярославлем в Переславль-Залесский Ярославской области, расширил свою работу в городе, сообщил губернатор Михаил Евраев.
"Следом за Ярославлем каршеринг пришел в Переславль-Залесский. Компания "Делимобиль" расширяет географию присутствия в регионе и открывает в городе 11 зон завершения аренды. Пользователи смогут комфортно перемещаться и внутри Ярославской области, и путешествовать в другие регионы, где работает сервис", - написал Евраев в своем Telegram-канале.
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Губернатор отметил, что ранее у пользователей уже была возможность заканчивать аренду в Переславле-Залесском. Теперь количество площадок увеличено. Новые парковочные зоны расположены в историческом центре города, там же доступны свободные для аренды машины. Поездки на каршеринге в Переславль-Залесский пользуются популярностью у жителей столицы и Подмосковья. Пик активности приходится на выходные и высокий туристический сезон, подчеркнул глава Ярославской области.
По словам Михаила Евраева, каршеринг становится привычной формой передвижения жителей области. С 28 апреля компания "Делимобиль" зафиксировала значительную активность пользователей в Ярославле: более 28 тысяч поездок, включая 270 аренд по маршруту Москва – Ярославль, и стабильный интерес к Переславлю-Залесскому и Рыбинску.
Член совета директоров компании Ольга Саволайнен, чьи слова приводит пресс-служба правительства Ярославской области, отметила, что добавление Переславля-Залесского в зону завершения аренды – закономерный шаг, отвечающий запросам пользователей каршерингового сервиса. "Города Золотого кольца с их богатым культурным наследием и туристической инфраструктурой идеально подходят для развития междугороднего каршеринга", – цитирует Саволайнен пресс-служба областного правительства.
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