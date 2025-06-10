Рейтинг@Mail.ru
Ликвидация последствий разлива топлива в Енисее займет до трех недель - РИА Новости, 10.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:49 10.06.2025 (обновлено: 18:50 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/enisey-2021927549.html
Ликвидация последствий разлива топлива в Енисее займет до трех недель
Ликвидация последствий разлива топлива в Енисее займет до трех недель - РИА Новости, 10.06.2025
Ликвидация последствий разлива топлива в Енисее займет до трех недель
Ликвидация последствий разлива 30 тонн дизельного топлива в реке Енисей в Красноярском крае займет около двух-трех недель, сообщает администрация Казачинского... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T07:49:00+03:00
2025-06-10T18:50:00+03:00
происшествия
красноярский край
енисейский район
западно-сибирская транспортная прокуратура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2022084683_716:76:2997:1359_1920x0_80_0_0_b97b612840411fde4da2c743fd920a17.jpg
КРАСНОЯРСК, 10 июн – РИА Новости. Ликвидация последствий разлива 30 тонн дизельного топлива в реке Енисей в Красноярском крае займет около двух-трех недель, сообщает администрация Казачинского района. Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) Енисейского района 8 июня сообщала, что судно получило пробоину на реке Енисей, из-за чего в воду попало 10-15 тонн дизельного топлива. В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре в понедельник сообщили, что судно ударилось о подводное препятствие и частично затоплено. В краевой прокуратуре сообщили РИА Новости, что судно принадлежит тюменскому предприятию "Обь-Иртышское речное пароходство". Глава Казачинского района Юрий Озерских позже заявил, что, по предварительным данным, в Енисей попало около 30 тонн дизельного топлива. По данным администрации района, нефтяная пленка растянулась на 30 километров от места происшествия. "По оценке специалистов, при благоприятных погодных условиях устранение чрезвычайной ситуации займёт около двух-трёх недель", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250610/plenka-2021927181.html
красноярский край
енисейский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2022084683_651:0:3382:2048_1920x0_80_0_0_1439e8651c065785141b1964b0dbca18.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, красноярский край, енисейский район, западно-сибирская транспортная прокуратура
Происшествия, Красноярский край, Енисейский район, Западно-Сибирская транспортная прокуратура
Ликвидация последствий разлива топлива в Енисее займет до трех недель

Ликвидация последствий разлива топлива в Енисее займет около двух-трех недель

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПотерпевший крушение буксир-толкач ОТ-2439 Обь-Иртышского речного пароходства
Потерпевший крушение буксир-толкач ОТ-2439 Обь-Иртышского речного пароходства - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Потерпевший крушение буксир-толкач ОТ-2439 Обь-Иртышского речного пароходства
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОЯРСК, 10 июн – РИА Новости. Ликвидация последствий разлива 30 тонн дизельного топлива в реке Енисей в Красноярском крае займет около двух-трех недель, сообщает администрация Казачинского района.
Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) Енисейского района 8 июня сообщала, что судно получило пробоину на реке Енисей, из-за чего в воду попало 10-15 тонн дизельного топлива. В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре в понедельник сообщили, что судно ударилось о подводное препятствие и частично затоплено. В краевой прокуратуре сообщили РИА Новости, что судно принадлежит тюменскому предприятию "Обь-Иртышское речное пароходство".
Глава Казачинского района Юрий Озерских позже заявил, что, по предварительным данным, в Енисей попало около 30 тонн дизельного топлива. По данным администрации района, нефтяная пленка растянулась на 30 километров от места происшествия.
"По оценке специалистов, при благоприятных погодных условиях устранение чрезвычайной ситуации займёт около двух-трёх недель", - говорится в сообщении.
Специалисты огораживают бонными заграждениями и откачивают выливающееся в реку дизельное топливо из потерпевшего крушение буксира-толкача ОТ-2439 Обь-Иртышского речного пароходства на Енисее - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Нефтяная плёнка растянулась по Енисею на 30 километров от места ЧП с судном
Вчера, 07:45
 
ПроисшествияКрасноярский крайЕнисейский районЗападно-Сибирская транспортная прокуратура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала