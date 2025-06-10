https://ria.ru/20250610/enisey-2021927549.html

Ликвидация последствий разлива топлива в Енисее займет до трех недель

Ликвидация последствий разлива топлива в Енисее займет до трех недель - РИА Новости, 10.06.2025

Ликвидация последствий разлива топлива в Енисее займет до трех недель

Ликвидация последствий разлива 30 тонн дизельного топлива в реке Енисей в Красноярском крае займет около двух-трех недель, сообщает администрация Казачинского... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T07:49:00+03:00

2025-06-10T07:49:00+03:00

2025-06-10T18:50:00+03:00

происшествия

красноярский край

енисейский район

западно-сибирская транспортная прокуратура

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КРАСНОЯРСК, 10 июн – РИА Новости. Ликвидация последствий разлива 30 тонн дизельного топлива в реке Енисей в Красноярском крае займет около двух-трех недель, сообщает администрация Казачинского района. Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) Енисейского района 8 июня сообщала, что судно получило пробоину на реке Енисей, из-за чего в воду попало 10-15 тонн дизельного топлива. В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре в понедельник сообщили, что судно ударилось о подводное препятствие и частично затоплено. В краевой прокуратуре сообщили РИА Новости, что судно принадлежит тюменскому предприятию "Обь-Иртышское речное пароходство". Глава Казачинского района Юрий Озерских позже заявил, что, по предварительным данным, в Енисей попало около 30 тонн дизельного топлива. По данным администрации района, нефтяная пленка растянулась на 30 километров от места происшествия. "По оценке специалистов, при благоприятных погодных условиях устранение чрезвычайной ситуации займёт около двух-трёх недель", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250610/plenka-2021927181.html

красноярский край

енисейский район

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происшествия, красноярский край, енисейский район, западно-сибирская транспортная прокуратура