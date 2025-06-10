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В Херсонской области обесточены 11 муниципальных образований - РИА Новости, 10.06.2025
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18:19 10.06.2025 (обновлено: 18:46 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/elektrosnabzhenie-2022091755.html
В Херсонской области обесточены 11 муниципальных образований
В Херсонской области обесточены 11 муниципальных образований - РИА Новости, 10.06.2025
В Херсонской области обесточены 11 муниципальных образований
Более 11 муниципальных образований обесточены в Херсонской области из-за отключения подстанции, без электроснабжения остались более 250 тысяч жителей, социально РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T18:19:00+03:00
2025-06-10T18:46:00+03:00
херсонская область
специальная военная операция на украине
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости. Более 11 муниципальных образований обесточены в Херсонской области из-за отключения подстанции, без электроснабжения остались более 250 тысяч жителей, социально значимые объекты обеспечены аварийными источниками питания. сообщила администрация региона."В Херсонской области 256 064 человека остаются без электроснабжения в результате аварийного отключения подстанции", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.Обесточены 11 муниципальных образований: Генический, Новотроицкий, Ивановский, Нижнесерогозский, Скадовский, Голопристанский, Каховский, Каланчакский, Голопристанский, Алешкинский, Новокаховский округа. Всего без электричества остались 392 населенных пунктов, 110 социально значимых объектов обеспечены аварийными источниками питания.
https://ria.ru/20250608/elektrosnabzhenie-2021676296.html
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херсонская область , происшествия
Херсонская область , Специальная военная операция на Украине, Происшествия
В Херсонской области обесточены 11 муниципальных образований

В Херсонской области из-за отключения подстанции нет света у 256 тысяч жителей

© Кирилл Брага | Перейти в медиабанкРемонт линии электропередач
Ремонт линии электропередач - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© Кирилл Брага
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Ремонт линии электропередач. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости. Более 11 муниципальных образований обесточены в Херсонской области из-за отключения подстанции, без электроснабжения остались более 250 тысяч жителей, социально значимые объекты обеспечены аварийными источниками питания. сообщила администрация региона.
«
Херсонской области 256 064 человека остаются без электроснабжения в результате аварийного отключения подстанции", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.
Обесточены 11 муниципальных образований: Генический, Новотроицкий, Ивановский, Нижнесерогозский, Скадовский, Голопристанский, Каховский, Каланчакский, Голопристанский, Алешкинский, Новокаховский округа. Всего без электричества остались 392 населенных пунктов, 110 социально значимых объектов обеспечены аварийными источниками питания.
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