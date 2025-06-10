https://ria.ru/20250610/eks-ministr-2021932104.html

Экс-министр обороны Молдавии подверг критике запрет российских СМИ

Экс-министр обороны Молдавии подверг критике запрет российских СМИ - РИА Новости, 10.06.2025

Экс-министр обороны Молдавии подверг критике запрет российских СМИ

Создатель платформы "За Молдову", бывший министр обороны Молдавии Виктор Гайчук в интервью РИА Новости подверг критике запрет российских СМИ в стране РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T08:46:00+03:00

2025-06-10T08:46:00+03:00

2025-06-10T08:46:00+03:00

молдавия

россия

кишинев

евгения гуцул

майя санду

дмитрий песков

sputnik молдова

московский комсомолец

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КИШИНЕВ, 10 июн - РИА Новости. Создатель платформы "За Молдову", бывший министр обороны Молдавии Виктор Гайчук в интервью РИА Новости подверг критике запрет российских СМИ в стране "Что касается российских СМИ, я на самом деле ничего не заметил антизаконного. Да, понятно, они передают определенные месседжи. Но это справедливо и для любых других каналов — каждый несет свой посыл и смысл. И это уже мое право решать, верить или не верить, смотреть или переключить канал. Для этого, собственно, и существует пульт дистанционного управления", - заявил Гайчук. Он считает неправильным лишать людей возможности слушать радио или смотреть телевидение других стран. "Потому что и в конституции прописано право на свободу слова, на доступ к информации, и это включает возможность получать информацию из разных источников. Часто в таких случаях говорят, что тот или иной канал что-то нарушает. Если средство массовой информации действительно пропагандирует насилие или ненависть, то должны быть конкретные доказательства. Я таких доказательств не видел. Поэтому я отрицательно отношусь к запрету на вещание любых СМИ", - подчеркнул Гайчук, отметив, что всегда придерживался позиции: нужно слушать и смотреть разные точки зрения, сравнив которые, можно самостоятельно сформировать свое мнение. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.

https://ria.ru/20240926/moldaviya-1974755800.html

https://ria.ru/20250609/moldavija-2021774144.html

https://ria.ru/20250526/posol-2019043031.html

молдавия

россия

кишинев

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Варвара Скокшина

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