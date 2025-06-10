https://ria.ru/20250610/don-2022095470.html

Предприятий с сертификатом "Сделано на Дону" стало больше на 35%

Предприятий с сертификатом "Сделано на Дону" стало больше на 35% - РИА Новости, 10.06.2025

Предприятий с сертификатом "Сделано на Дону" стало больше на 35%

В Ростовской области зафиксирован значительный рост числа участников региональной маркировки — система "Сделано на Дону" объединяет уже 123 предприятия, что на... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T18:28:00+03:00

2025-06-10T18:28:00+03:00

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. В Ростовской области зафиксирован значительный рост числа участников региональной маркировки — система "Сделано на Дону" объединяет уже 123 предприятия, что на 35% превышает показатели прошлого года, сообщает пресс-служба правительства региона. Участники проекта сертифицировали около 5 тысяч видов продукции и услуг. Этому вопросу было посвящено специальное заседание, на котором представители власти и бизнеса обсудили меры поддержки для сертифицированных предприятий. "Одна из стратегических задач государства — это обеспечение качества и безопасности продуктов питания и других товаров и услуг, поэтому различные программы, системы сертификации и стандартизации как раз способствуют этому", — указал первый заместитель губернатора Ростовской области Алексей Господарев, его слова приводит пресс-служба. Первый замглавы отметил, что система "Сделано на Дону" работает в Ростовской области уже 12 лет. Участвующие в ней предприятия формируют имидж региона как производителя качественной и безопасной продукции. На сегодня к системе присоединились компании из разных отраслей: пищевой продукции, промышленных товаров, а также предприятия сферы общественного питания и туристических услуг. Благодаря участию в федеральной программе "Сделано в России", которая является частью нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", продукция ростовских предприятий представлена в специальных разделах "Сделано в Ростовской области" на российских маркетплейсах. По данным пресс-службы, на сегодня 21 ростовское предприятие воспользовалось возможностью получения федерального знака "Сделано в России", так как они имеют сертификат "Сделано на Дону". Первый заместитель губернатора подробно рассказал о мерах поддержки, доступных для участников системы. Предприятия могут рассчитывать на льготное кредитование и микрофинансирование, специальные преференции для агропромышленного и промышленного секторов, а также на бесплатное маркетинговое продвижение своей продукции. "В рамках работы заседания мы собрались не только подвести некие промежуточные итоги, но и поставить новые задачи по развитию системы и компаний со знаком “Сделано на Дону”. Для этого мы попросили участников системы сертификации, поделиться своим опытом: как пришли в систему, что дает участие в ней и, конечно, озвучить предложения по развитию системы “Сделано на Дону”, новым мерам поддержки, которые были бы актуальны для них", — подчеркнул Господарев. Во время мероприятия все желающие представители компаний получили возможность высказать свои идеи относительно развития системы добровольной сертификации, мер господдержки и вопросов продвижения сертифицированной продукции. Все поступившие предложения были рассмотрены и включены в протокол для последующей детальной проработки.

https://ria.ru/20250109/rostov-1992979883.html

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