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Бизнес-диалог "Россия – США" пройдет в рамках ПМЭФ - РИА Новости, 10.06.2025
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ПМЭФ — 2025
 
10:30 10.06.2025 (обновлено: 11:03 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/dialog-2021953615.html
Бизнес-диалог "Россия – США" пройдет в рамках ПМЭФ
Бизнес-диалог "Россия – США" пройдет в рамках ПМЭФ - РИА Новости, 10.06.2025
Бизнес-диалог "Россия – США" пройдет в рамках ПМЭФ
Бизнес-диалог "Россия – США" о новых возможностях для экономического сотрудничества пройдет в рамках Петербургского международного экономического форума,... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T10:30:00+03:00
2025-06-10T11:03:00+03:00
пмэф — 2025
экономика
россия
сша
антон кобяков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн - РИА Новости. Бизнес-диалог "Россия – США" о новых возможностях для экономического сотрудничества пройдет в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщает во вторник пресс-служба фонда "Росконгресс "."Одним из ключевых событий деловой программы станет бизнес-диалог "Россия – США", посвященный поиску новых возможностей для экономического сотрудничества в условиях стремительных изменений в мировой экономике и сохраняющейся геополитической турбулентности", - говорится в сообщении фонда.Отмечается, что участники сессии обсудят возможности для восстановления и развития делового сотрудничества между двумя странами."ПМЭФ предоставляет уникальную площадку для прагматичного и открытого общения, где деловые круги России и США могут обсудить актуальные вызовы и выстроить новые векторы сотрудничества", – цитирует фонд в сообщении слова советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета ПМЭФ Антона Кобякова.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250609/pmef-2021754110.html
https://ria.ru/20250609/pmef-2021838288.html
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экономика, россия, сша, антон кобяков
ПМЭФ — 2025, Экономика, Россия, США, Антон Кобяков
Бизнес-диалог "Россия – США" пройдет в рамках ПМЭФ

"Росконгресс": бизнес-диалог "Россия – США" пройдет в рамках ПМЭФ-2025

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкФлаги-баннеры форума ПМЭФ в Санкт-Петербурге
Флаги-баннеры форума ПМЭФ в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Флаги-баннеры форума ПМЭФ в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн - РИА Новости. Бизнес-диалог "Россия – США" о новых возможностях для экономического сотрудничества пройдет в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщает во вторник пресс-служба фонда "Росконгресс ".
"Одним из ключевых событий деловой программы станет бизнес-диалог "Россия – США", посвященный поиску новых возможностей для экономического сотрудничества в условиях стремительных изменений в мировой экономике и сохраняющейся геополитической турбулентности", - говорится в сообщении фонда.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Путин рассказал, что будут обсуждать участники ПМЭФ
9 июня, 12:07
Отмечается, что участники сессии обсудят возможности для восстановления и развития делового сотрудничества между двумя странами.
"ПМЭФ предоставляет уникальную площадку для прагматичного и открытого общения, где деловые круги России и США могут обсудить актуальные вызовы и выстроить новые векторы сотрудничества", – цитирует фонд в сообщении слова советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета ПМЭФ Антона Кобякова.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Представители 137 стран и территорий подтвердили участие в ПМЭФ-2025
9 июня, 16:59
 
ПМЭФ — 2025ЭкономикаРоссияСШААнтон Кобяков
 
 
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