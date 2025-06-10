https://ria.ru/20250610/dialog-2021953615.html

Бизнес-диалог "Россия – США" пройдет в рамках ПМЭФ

Бизнес-диалог "Россия – США" пройдет в рамках ПМЭФ - РИА Новости, 10.06.2025

Бизнес-диалог "Россия – США" пройдет в рамках ПМЭФ

Бизнес-диалог "Россия – США" о новых возможностях для экономического сотрудничества пройдет в рамках Петербургского международного экономического форума,... РИА Новости, 10.06.2025

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн - РИА Новости. Бизнес-диалог "Россия – США" о новых возможностях для экономического сотрудничества пройдет в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщает во вторник пресс-служба фонда "Росконгресс "."Одним из ключевых событий деловой программы станет бизнес-диалог "Россия – США", посвященный поиску новых возможностей для экономического сотрудничества в условиях стремительных изменений в мировой экономике и сохраняющейся геополитической турбулентности", - говорится в сообщении фонда.Отмечается, что участники сессии обсудят возможности для восстановления и развития делового сотрудничества между двумя странами."ПМЭФ предоставляет уникальную площадку для прагматичного и открытого общения, где деловые круги России и США могут обсудить актуальные вызовы и выстроить новые векторы сотрудничества", – цитирует фонд в сообщении слова советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета ПМЭФ Антона Кобякова.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250609/pmef-2021754110.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, сша, антон кобяков