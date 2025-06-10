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Бизнес-диалог "Россия – США" пройдет в рамках ПМЭФ
Бизнес-диалог "Россия – США" пройдет в рамках ПМЭФ - РИА Новости, 10.06.2025
Бизнес-диалог "Россия – США" пройдет в рамках ПМЭФ
Бизнес-диалог "Россия – США" о новых возможностях для экономического сотрудничества пройдет в рамках Петербургского международного экономического форума,... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T10:30:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн - РИА Новости. Бизнес-диалог "Россия – США" о новых возможностях для экономического сотрудничества пройдет в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщает во вторник пресс-служба фонда "Росконгресс "."Одним из ключевых событий деловой программы станет бизнес-диалог "Россия – США", посвященный поиску новых возможностей для экономического сотрудничества в условиях стремительных изменений в мировой экономике и сохраняющейся геополитической турбулентности", - говорится в сообщении фонда.Отмечается, что участники сессии обсудят возможности для восстановления и развития делового сотрудничества между двумя странами."ПМЭФ предоставляет уникальную площадку для прагматичного и открытого общения, где деловые круги России и США могут обсудить актуальные вызовы и выстроить новые векторы сотрудничества", – цитирует фонд в сообщении слова советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета ПМЭФ Антона Кобякова.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, россия, сша, антон кобяков
ПМЭФ — 2025, Экономика, Россия, США, Антон Кобяков
Бизнес-диалог "Россия – США" пройдет в рамках ПМЭФ
"Росконгресс": бизнес-диалог "Россия – США" пройдет в рамках ПМЭФ-2025