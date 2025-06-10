https://ria.ru/20250610/delo-2022056129.html

СК завел дело на боевиков ВСУ, сбросивших "колокольчики" на курский поселок

СК завел дело на боевиков ВСУ, сбросивших "колокольчики" на курский поселок - РИА Новости, 10.06.2025

СК завел дело на боевиков ВСУ, сбросивших "колокольчики" на курский поселок

Дело о теракте завели на боевиков ВСУ, сбросивших мины "колокольчик" в курском поселке, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко в... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T17:20:00+03:00

2025-06-10T17:20:00+03:00

2025-06-10T17:20:00+03:00

происшествия

россия

курская область

украина

светлана петренко

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Дело о теракте завели на боевиков ВСУ, сбросивших мины "колокольчик" в курском поселке, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко в Telegram-канале. Ранее в правительстве Курской области сообщали, что мужчина подорвался на мине "колокольчик" во время покоса травы в курском Кореневском районе, с множественными ранениями он доставлен в больницу. "Устанавливаются обстоятельства минирования украинскими военнослужащими поселка Коренево Курской области. Военные следователи продолжают выявлять и документировать преступления военнослужащих вооруженных формирований Украины в Курской области... Преступные действия украинских боевиков квалифицированы главным военным следственным управлением СК России как террористический акт (подпункты "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ)", - говорится в сообщении. Установлено, что в мае украинские боевики, используя БПЛА "Баба-Яга", в целях причинения физического вреда мирному населению, сбросили мины "колокольчик" на отдельные участки в поселке Коренево. В результате 62-летний местный житель 20 мая подорвался на мине. Кроме того, пострадавший в ходе допроса рассказал, что осколочные ранения руки и ноги он получил во время уборки территории дома, ему своевременно была оказана медицинская помощь.

https://ria.ru/20250609/sk-2021837412.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, курская область, украина, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины