https://ria.ru/20250610/delo-2022056129.html
СК завел дело на боевиков ВСУ, сбросивших "колокольчики" на курский поселок
СК завел дело на боевиков ВСУ, сбросивших "колокольчики" на курский поселок - РИА Новости, 10.06.2025
СК завел дело на боевиков ВСУ, сбросивших "колокольчики" на курский поселок
Дело о теракте завели на боевиков ВСУ, сбросивших мины "колокольчик" в курском поселке, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко в... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T17:20:00+03:00
2025-06-10T17:20:00+03:00
2025-06-10T17:20:00+03:00
происшествия
россия
курская область
украина
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Дело о теракте завели на боевиков ВСУ, сбросивших мины "колокольчик" в курском поселке, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко в Telegram-канале. Ранее в правительстве Курской области сообщали, что мужчина подорвался на мине "колокольчик" во время покоса травы в курском Кореневском районе, с множественными ранениями он доставлен в больницу. "Устанавливаются обстоятельства минирования украинскими военнослужащими поселка Коренево Курской области. Военные следователи продолжают выявлять и документировать преступления военнослужащих вооруженных формирований Украины в Курской области... Преступные действия украинских боевиков квалифицированы главным военным следственным управлением СК России как террористический акт (подпункты "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ)", - говорится в сообщении. Установлено, что в мае украинские боевики, используя БПЛА "Баба-Яга", в целях причинения физического вреда мирному населению, сбросили мины "колокольчик" на отдельные участки в поселке Коренево. В результате 62-летний местный житель 20 мая подорвался на мине. Кроме того, пострадавший в ходе допроса рассказал, что осколочные ранения руки и ноги он получил во время уборки территории дома, ему своевременно была оказана медицинская помощь.
https://ria.ru/20250609/sk-2021837412.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, курская область, украина, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
Происшествия, Россия, Курская область, Украина, Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
СК завел дело на боевиков ВСУ, сбросивших "колокольчики" на курский поселок
СК завел дело на боевиков ВСУ, заминировавших курский поселок "колокольчиками"