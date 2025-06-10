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Под Уфой девушка ударилась о конструкцию зиплайна и получила травмы
Под Уфой девушка ударилась о конструкцию зиплайна и получила травмы - РИА Новости, 10.06.2025
Под Уфой девушка ударилась о конструкцию зиплайна и получила травмы
Девушка, катаясь на зиплайне под Уфой, ударилась в конструкцию аттракциона и получила травмы, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по Башкирии. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T20:46:00+03:00
2025-06-10T20:46:00+03:00
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УФА, 10 июн - РИА Новости. Девушка, катаясь на зиплайне под Уфой, ударилась в конструкцию аттракциона и получила травмы, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по Башкирии. В местных пабликах соцсетей появилось видео инцидента. На кадрах видно, как девушка на большой скорости катится на зиплайне, а в конце пути ударяется в конструкцию аттракциона и падает с высоты. Сообщается, что она получила перелом костей и раны. "В ходе мониторинга социальных медиа выявлена информация о том, что девушка получила травмы при катании на аттракционе зиплайн в селе Акбердино. Сообщается, что в результате выхода из строя механизма аттракциона девушка на скорости столкнулась с металлической конструкцией и получила телесные повреждения", - сообщили региональные следователи. СУСК РФ по Башкирии возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (часть 1 статьи 238 УК РФ).
https://ria.ru/20250609/attraktsion-2021825179.html
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происшествия, россия, уфа
Происшествия, Россия, Уфа
Под Уфой девушка ударилась о конструкцию зиплайна и получила травмы
В Башкирии девушка ударилась о конструкцию зиплайна и получила травмы
УФА, 10 июн - РИА Новости. Девушка, катаясь на зиплайне под Уфой, ударилась в конструкцию аттракциона и получила травмы, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по Башкирии.
В местных пабликах соцсетей появилось видео инцидента. На кадрах видно, как девушка на большой скорости катится на зиплайне, а в конце пути ударяется в конструкцию аттракциона и падает с высоты. Сообщается, что она получила перелом костей и раны.
"В ходе мониторинга социальных медиа выявлена информация о том, что девушка получила травмы при катании на аттракционе зиплайн в селе Акбердино. Сообщается, что в результате выхода из строя механизма аттракциона девушка на скорости столкнулась с металлической конструкцией и получила телесные повреждения", - сообщили региональные следователи.
СУСК РФ
по Башкирии возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (часть 1 статьи 238 УК РФ).