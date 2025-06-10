https://ria.ru/20250610/chp-2022053405.html

В Приморье арестовали имущество замдиректора ООО "Антанта"

В Приморье арестовали имущество замдиректора ООО "Антанта" - РИА Новости, 10.06.2025

В Приморье арестовали имущество замдиректора ООО "Антанта"

Военные следователи арестовали имущество заместителя директора ООО "Антанта" Юрия Герасимова более чем на 15 миллионов рублей по делу о хищении бюджетных... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T16:34:00+03:00

2025-06-10T16:34:00+03:00

2025-06-10T16:34:00+03:00

происшествия

россия

приморский край

антанта

главное военное следственное управление

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Военные следователи арестовали имущество заместителя директора ООО "Антанта" Юрия Герасимова более чем на 15 миллионов рублей по делу о хищении бюджетных средств при заключении контрактов с Минобороны, сообщает Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ. "Военными следственными органами СК России расследуется уголовное дело в отношении первого заместителя директора – главного инженера ООО "Антанта" Юрия Герасимова, совершившего в группе лиц по предварительному сговору хищение бюджетных денежных средств при выполнении государственного контракта (ч. 4 ст. 159 УК РФ)… Военными следователями в целях обеспечения приговора в части штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий по уголовному делу арестовано имущество на сумму более 15 миллионов рублей", - говорится в сообщении. По версии следствия, в сентябре 2023 года Минобороны России заключен многомиллионный государственный контракт с ООО "Антанта" на оказание услуг по уборке территории объектов, расположенных в Приморском крае. Контроль за исполнением контракта возлагался на Герасимова. В 2023-2024 годах Герасимов, предоставив ложные документы о выполненных работах, похитил бюджетные средства в особо крупном размере. В результате преступления условия контракта выполнены не были, чем Минобороны России причинен ущерб в особо крупном размере.

https://ria.ru/20250605/khischenie-2021083558.html

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