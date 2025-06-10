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В Приморье арестовали имущество замдиректора ООО "Антанта" - РИА Новости, 10.06.2025
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16:34 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/chp-2022053405.html
В Приморье арестовали имущество замдиректора ООО "Антанта"
В Приморье арестовали имущество замдиректора ООО "Антанта" - РИА Новости, 10.06.2025
В Приморье арестовали имущество замдиректора ООО "Антанта"
Военные следователи арестовали имущество заместителя директора ООО "Антанта" Юрия Герасимова более чем на 15 миллионов рублей по делу о хищении бюджетных... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T16:34:00+03:00
2025-06-10T16:34:00+03:00
происшествия
россия
приморский край
антанта
главное военное следственное управление
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Военные следователи арестовали имущество заместителя директора ООО "Антанта" Юрия Герасимова более чем на 15 миллионов рублей по делу о хищении бюджетных средств при заключении контрактов с Минобороны, сообщает Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ. "Военными следственными органами СК России расследуется уголовное дело в отношении первого заместителя директора – главного инженера ООО "Антанта" Юрия Герасимова, совершившего в группе лиц по предварительному сговору хищение бюджетных денежных средств при выполнении государственного контракта (ч. 4 ст. 159 УК РФ)… Военными следователями в целях обеспечения приговора в части штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий по уголовному делу арестовано имущество на сумму более 15 миллионов рублей", - говорится в сообщении. По версии следствия, в сентябре 2023 года Минобороны России заключен многомиллионный государственный контракт с ООО "Антанта" на оказание услуг по уборке территории объектов, расположенных в Приморском крае. Контроль за исполнением контракта возлагался на Герасимова. В 2023-2024 годах Герасимов, предоставив ложные документы о выполненных работах, похитил бюджетные средства в особо крупном размере. В результате преступления условия контракта выполнены не были, чем Минобороны России причинен ущерб в особо крупном размере.
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происшествия, россия, приморский край, антанта, главное военное следственное управление, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Приморский край, Антанта, Главное военное следственное управление, Следственный комитет России (СК РФ)
В Приморье арестовали имущество замдиректора ООО "Антанта"

Следователи арестовали имущество замдиректора ООО "Антанта" по делу о хищении

© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Военные следователи арестовали имущество заместителя директора ООО "Антанта" Юрия Герасимова более чем на 15 миллионов рублей по делу о хищении бюджетных средств при заключении контрактов с Минобороны, сообщает Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ.
"Военными следственными органами СК России расследуется уголовное дело в отношении первого заместителя директора – главного инженера ООО "Антанта" Юрия Герасимова, совершившего в группе лиц по предварительному сговору хищение бюджетных денежных средств при выполнении государственного контракта (ч. 4 ст. 159 УК РФ)… Военными следователями в целях обеспечения приговора в части штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий по уголовному делу арестовано имущество на сумму более 15 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в сентябре 2023 года Минобороны России заключен многомиллионный государственный контракт с ООО "Антанта" на оказание услуг по уборке территории объектов, расположенных в Приморском крае. Контроль за исполнением контракта возлагался на Герасимова.
В 2023-2024 годах Герасимов, предоставив ложные документы о выполненных работах, похитил бюджетные средства в особо крупном размере. В результате преступления условия контракта выполнены не были, чем Минобороны России причинен ущерб в особо крупном размере.
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ПроисшествияРоссияПриморский крайАнтантаГлавное военное следственное управлениеСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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