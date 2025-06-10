Рейтинг@Mail.ru
В Ингушетии оставили под стражей пятерых подозреваемых в разбоях - РИА Новости, 10.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:05 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/chp-2022046120.html
В Ингушетии оставили под стражей пятерых подозреваемых в разбоях
В Ингушетии оставили под стражей пятерых подозреваемых в разбоях - РИА Новости, 10.06.2025
В Ингушетии оставили под стражей пятерых подозреваемых в разбоях
Верховный суд Ингушетии оставил под стражей пятерых местных жителей, которых подозревают в совершении разбойных нападений под видом борьбы с наркотиками,... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T16:05:00+03:00
2025-06-10T16:05:00+03:00
происшествия
республика ингушетия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102646/91/1026469195_54:194:1226:853_1920x0_80_0_0_f60ffd8dd8e632b2b3cb0a94f7ef70d6.jpg
НАЛЬЧИК, 10 июн – РИА Новости. Верховный суд Ингушетии оставил под стражей пятерых местных жителей, которых подозревают в совершении разбойных нападений под видом борьбы с наркотиками, сообщает пресс-служба суда. В конце мая региональное МВД сообщило о задержании шестерых местных жителей, подозреваемых в совершении в составе организованной преступной группы тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе разбоев. Задержанные нападали на граждан, подозреваемых ими в причастности к незаконному обороту наркотиков, насильно вывозили их в безлюдные места, где избивали битами и обрезками полипропиленовых труб, отнимали деньги и вещи и заставляли признаться в незаконной деятельности. Все это они снимали на видео и размещали в соцсетях. У них изъяли рации, травматическое, охотничье, охолощенное и холодное оружие, биты и обрезки полипропиленовых труб. В правоохранительных органах региона РИА Новости пояснили, что речь идет об участниках так называемой группы "Антилирика", которые действуют на территории Ингушетии. Магасский районный суд 28 мая арестовал пятерых подозреваемых на два месяца, их адвокаты обжаловали это постановление. "Апелляционная инстанция Верховного суда республики постановление оставила без изменения, апелляционные жалобы – без удовлетворения. Постановление вступило в законную силу", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250511/ingushetija-2016273807.html
республика ингушетия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102646/91/1026469195_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_bfa24acf862c92fbcaabc3540e1eb749.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, республика ингушетия
Происшествия, Республика Ингушетия
В Ингушетии оставили под стражей пятерых подозреваемых в разбоях

Верховный суд Ингушетии оставил под стражей пятерых подозреваемых в разбоях

© Фото : официальный аккаунт Следственного комитета РФ в "Вконтакте"Автомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© Фото : официальный аккаунт Следственного комитета РФ в "Вконтакте"
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НАЛЬЧИК, 10 июн – РИА Новости. Верховный суд Ингушетии оставил под стражей пятерых местных жителей, которых подозревают в совершении разбойных нападений под видом борьбы с наркотиками, сообщает пресс-служба суда.
В конце мая региональное МВД сообщило о задержании шестерых местных жителей, подозреваемых в совершении в составе организованной преступной группы тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе разбоев. Задержанные нападали на граждан, подозреваемых ими в причастности к незаконному обороту наркотиков, насильно вывозили их в безлюдные места, где избивали битами и обрезками полипропиленовых труб, отнимали деньги и вещи и заставляли признаться в незаконной деятельности. Все это они снимали на видео и размещали в соцсетях. У них изъяли рации, травматическое, охотничье, охолощенное и холодное оружие, биты и обрезки полипропиленовых труб.
В правоохранительных органах региона РИА Новости пояснили, что речь идет об участниках так называемой группы "Антилирика", которые действуют на территории Ингушетии.
Магасский районный суд 28 мая арестовал пятерых подозреваемых на два месяца, их адвокаты обжаловали это постановление.
"Апелляционная инстанция Верховного суда республики постановление оставила без изменения, апелляционные жалобы – без удовлетворения. Постановление вступило в законную силу", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
В Ингушетии выяснят обстоятельства похищения мужчины
11 мая, 01:03
 
ПроисшествияРеспублика Ингушетия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала