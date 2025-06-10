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В Ингушетии оставили под стражей пятерых подозреваемых в разбоях
В Ингушетии оставили под стражей пятерых подозреваемых в разбоях - РИА Новости, 10.06.2025
В Ингушетии оставили под стражей пятерых подозреваемых в разбоях
Верховный суд Ингушетии оставил под стражей пятерых местных жителей, которых подозревают в совершении разбойных нападений под видом борьбы с наркотиками,... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T16:05:00+03:00
2025-06-10T16:05:00+03:00
2025-06-10T16:05:00+03:00
происшествия
республика ингушетия
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НАЛЬЧИК, 10 июн – РИА Новости. Верховный суд Ингушетии оставил под стражей пятерых местных жителей, которых подозревают в совершении разбойных нападений под видом борьбы с наркотиками, сообщает пресс-служба суда. В конце мая региональное МВД сообщило о задержании шестерых местных жителей, подозреваемых в совершении в составе организованной преступной группы тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе разбоев. Задержанные нападали на граждан, подозреваемых ими в причастности к незаконному обороту наркотиков, насильно вывозили их в безлюдные места, где избивали битами и обрезками полипропиленовых труб, отнимали деньги и вещи и заставляли признаться в незаконной деятельности. Все это они снимали на видео и размещали в соцсетях. У них изъяли рации, травматическое, охотничье, охолощенное и холодное оружие, биты и обрезки полипропиленовых труб. В правоохранительных органах региона РИА Новости пояснили, что речь идет об участниках так называемой группы "Антилирика", которые действуют на территории Ингушетии. Магасский районный суд 28 мая арестовал пятерых подозреваемых на два месяца, их адвокаты обжаловали это постановление. "Апелляционная инстанция Верховного суда республики постановление оставила без изменения, апелляционные жалобы – без удовлетворения. Постановление вступило в законную силу", - говорится в сообщении.
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происшествия, республика ингушетия
Происшествия, Республика Ингушетия
В Ингушетии оставили под стражей пятерых подозреваемых в разбоях
Верховный суд Ингушетии оставил под стражей пятерых подозреваемых в разбоях
НАЛЬЧИК, 10 июн – РИА Новости. Верховный суд Ингушетии оставил под стражей пятерых местных жителей, которых подозревают в совершении разбойных нападений под видом борьбы с наркотиками, сообщает пресс-служба суда.
В конце мая региональное МВД сообщило о задержании шестерых местных жителей, подозреваемых в совершении в составе организованной преступной группы тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе разбоев. Задержанные нападали на граждан, подозреваемых ими в причастности к незаконному обороту наркотиков, насильно вывозили их в безлюдные места, где избивали битами и обрезками полипропиленовых труб, отнимали деньги и вещи и заставляли признаться в незаконной деятельности. Все это они снимали на видео и размещали в соцсетях. У них изъяли рации, травматическое, охотничье, охолощенное и холодное оружие, биты и обрезки полипропиленовых труб.
В правоохранительных органах региона РИА Новости пояснили, что речь идет об участниках так называемой группы "Антилирика", которые действуют на территории Ингушетии
.
Магасский районный суд 28 мая арестовал пятерых подозреваемых на два месяца, их адвокаты обжаловали это постановление.
"Апелляционная инстанция Верховного суда республики постановление оставила без изменения, апелляционные жалобы – без удовлетворения. Постановление вступило в законную силу", - говорится в сообщении.