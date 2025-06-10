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Чемезов рассказал о новой стратегии развития "Ростеха" - РИА Новости, 10.06.2025
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10:21 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/chemezov-2021950097.html
Чемезов рассказал о новой стратегии развития "Ростеха"
Чемезов рассказал о новой стратегии развития "Ростеха" - РИА Новости, 10.06.2025
Чемезов рассказал о новой стратегии развития "Ростеха"
Новая стратегия развития "Ростеха" до 2036 года предусматривает фокусировку на научно-технологическом развитии как в военной, так и в гражданской сфере, заявил... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T10:21:00+03:00
2025-06-10T10:21:00+03:00
сергей чемезов
ростех
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Новая стратегия развития "Ростеха" до 2036 года предусматривает фокусировку на научно-технологическом развитии как в военной, так и в гражданской сфере, заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов. "В настоящее время проходит утверждение новая Стратегия развития "Ростеха" до 2036 года. Это объемный документ, где зафиксированы наши цели, видение компании и миссия. Не буду утомлять сложными выкладками. Скажу только, что фокус в ней сделан на научно-технологическое развитие как в военной, так и в гражданской сфере", - сказал в интервью журналу "Разведчик" Чемезов. По словам главы "Ростеха", большое внимание в стратегии будет уделено сохранению человеческого капитала, так как сотрудники госкорпорации - главная ценность и основа прогресса.
https://ria.ru/20250610/chemezov-2021943185.html
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сергей чемезов, ростех
Сергей Чемезов, Ростех
Чемезов рассказал о новой стратегии развития "Ростеха"

Чемезов: новая стратегия Ростеха направлена на научно-технологическое развитие

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкСергей Чемезов
Сергей Чемезов - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Новая стратегия развития "Ростеха" до 2036 года предусматривает фокусировку на научно-технологическом развитии как в военной, так и в гражданской сфере, заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов.
"В настоящее время проходит утверждение новая Стратегия развития "Ростеха" до 2036 года. Это объемный документ, где зафиксированы наши цели, видение компании и миссия. Не буду утомлять сложными выкладками. Скажу только, что фокус в ней сделан на научно-технологическое развитие как в военной, так и в гражданской сфере", - сказал в интервью журналу "Разведчик" Чемезов.
По словам главы "Ростеха", большое внимание в стратегии будет уделено сохранению человеческого капитала, так как сотрудники госкорпорации - главная ценность и основа прогресса.
Генеральный директор государственной корпорации Ростех Сергей Чемезов - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
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