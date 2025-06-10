https://ria.ru/20250610/chemezov-2021950097.html

Чемезов рассказал о новой стратегии развития "Ростеха"

Чемезов рассказал о новой стратегии развития "Ростеха" - РИА Новости, 10.06.2025

Чемезов рассказал о новой стратегии развития "Ростеха"

Новая стратегия развития "Ростеха" до 2036 года предусматривает фокусировку на научно-технологическом развитии как в военной, так и в гражданской сфере, заявил... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T10:21:00+03:00

2025-06-10T10:21:00+03:00

2025-06-10T10:21:00+03:00

сергей чемезов

ростех

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Новая стратегия развития "Ростеха" до 2036 года предусматривает фокусировку на научно-технологическом развитии как в военной, так и в гражданской сфере, заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов. "В настоящее время проходит утверждение новая Стратегия развития "Ростеха" до 2036 года. Это объемный документ, где зафиксированы наши цели, видение компании и миссия. Не буду утомлять сложными выкладками. Скажу только, что фокус в ней сделан на научно-технологическое развитие как в военной, так и в гражданской сфере", - сказал в интервью журналу "Разведчик" Чемезов. По словам главы "Ростеха", большое внимание в стратегии будет уделено сохранению человеческого капитала, так как сотрудники госкорпорации - главная ценность и основа прогресса.

https://ria.ru/20250610/chemezov-2021943185.html

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2025

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сергей чемезов, ростех