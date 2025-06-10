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Чемезов рассказал о преимуществах танка Т-90 "Прорыв" - РИА Новости, 10.06.2025
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Новое оружие России
 
09:34 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/chemezov-2021939569.html
Чемезов рассказал о преимуществах танка Т-90 "Прорыв"
Чемезов рассказал о преимуществах танка Т-90 "Прорыв" - РИА Новости, 10.06.2025
Чемезов рассказал о преимуществах танка Т-90 "Прорыв"
У танка Т-90 "Прорыв" преимущество перед западными аналогами в огневой мощи, броне и подвижности, заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T09:34:00+03:00
2025-06-10T09:34:00+03:00
новое оружие россии
сергей чемезов
ростех
т-90
т-90м
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. У танка Т-90 "Прорыв" преимущество перед западными аналогами в огневой мощи, броне и подвижности, заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов. "Если сравнивать их танки и наши, то преимущества того же Т-90М "Прорыв" — в огневой мощи, броне и подвижности. У него длиннее "рука" за счет управляемого боеприпаса и всеракурсная динамическая защита. Бывали случаи, когда в машину попадали десятки украинских дронов, а она сохраняла боеспособность" - заявил Чемезов в интервью журналу "Разведчик".
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сергей чемезов, ростех, т-90, т-90м
Новое оружие России, Сергей Чемезов, Ростех, Т-90, Т-90М
Чемезов рассказал о преимуществах танка Т-90 "Прорыв"

Чемезов: танк Т-90 "Прорыв" превосходит западные аналоги в огневой мощи

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТанк Т-90М "Прорыв" в зоне СВО
Танк Т-90М Прорыв в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Танк Т-90М "Прорыв" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. У танка Т-90 "Прорыв" преимущество перед западными аналогами в огневой мощи, броне и подвижности, заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов.
"Если сравнивать их танки и наши, то преимущества того же Т-90М "Прорыв" — в огневой мощи, броне и подвижности. У него длиннее "рука" за счет управляемого боеприпаса и всеракурсная динамическая защита. Бывали случаи, когда в машину попадали десятки украинских дронов, а она сохраняла боеспособность" - заявил Чемезов в интервью журналу "Разведчик".
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Новое оружие РоссииСергей ЧемезовРостехТ-90Т-90М
 
 
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