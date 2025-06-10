https://ria.ru/20250610/chemezov-2021939569.html

Чемезов рассказал о преимуществах танка Т-90 "Прорыв"

Чемезов рассказал о преимуществах танка Т-90 "Прорыв" - РИА Новости, 10.06.2025

Чемезов рассказал о преимуществах танка Т-90 "Прорыв"

У танка Т-90 "Прорыв" преимущество перед западными аналогами в огневой мощи, броне и подвижности, заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов. РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T09:34:00+03:00

2025-06-10T09:34:00+03:00

2025-06-10T09:34:00+03:00

новое оружие россии

сергей чемезов

ростех

т-90

т-90м

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. У танка Т-90 "Прорыв" преимущество перед западными аналогами в огневой мощи, броне и подвижности, заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов. "Если сравнивать их танки и наши, то преимущества того же Т-90М "Прорыв" — в огневой мощи, броне и подвижности. У него длиннее "рука" за счет управляемого боеприпаса и всеракурсная динамическая защита. Бывали случаи, когда в машину попадали десятки украинских дронов, а она сохраняла боеспособность" - заявил Чемезов в интервью журналу "Разведчик".

https://ria.ru/20250610/bmp-2021936789.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сергей чемезов, ростех, т-90, т-90м