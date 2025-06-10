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Чемезов рассказал о преимуществах танка Т-90 "Прорыв"
Чемезов рассказал о преимуществах танка Т-90 "Прорыв" - РИА Новости, 10.06.2025
Чемезов рассказал о преимуществах танка Т-90 "Прорыв"
У танка Т-90 "Прорыв" преимущество перед западными аналогами в огневой мощи, броне и подвижности, заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T09:34:00+03:00
2025-06-10T09:34:00+03:00
2025-06-10T09:34:00+03:00
новое оружие россии
сергей чемезов
ростех
т-90
т-90м
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. У танка Т-90 "Прорыв" преимущество перед западными аналогами в огневой мощи, броне и подвижности, заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов. "Если сравнивать их танки и наши, то преимущества того же Т-90М "Прорыв" — в огневой мощи, броне и подвижности. У него длиннее "рука" за счет управляемого боеприпаса и всеракурсная динамическая защита. Бывали случаи, когда в машину попадали десятки украинских дронов, а она сохраняла боеспособность" - заявил Чемезов в интервью журналу "Разведчик".
https://ria.ru/20250610/bmp-2021936789.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей чемезов, ростех, т-90, т-90м
Новое оружие России, Сергей Чемезов, Ростех, Т-90, Т-90М
Чемезов рассказал о преимуществах танка Т-90 "Прорыв"
Чемезов: танк Т-90 "Прорыв" превосходит западные аналоги в огневой мощи