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Чемезов заявил об отсутствии прорывных решений в "Леопардах" и "Абрамсах" - РИА Новости, 10.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:28 10.06.2025 (обновлено: 09:29 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/chemezov-2021937062.html
Чемезов заявил об отсутствии прорывных решений в "Леопардах" и "Абрамсах"
Чемезов заявил об отсутствии прорывных решений в "Леопардах" и "Абрамсах" - РИА Новости, 10.06.2025
Чемезов заявил об отсутствии прорывных решений в "Леопардах" и "Абрамсах"
Российские специалисты изучают трофейную западную технику, захваченную в ходе спецоперации, но, например, у танков "Абрамс" и "Леопард" прорывных... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T09:28:00+03:00
2025-06-10T09:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
ростех
украина
сергей чемезов
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Российские специалисты изучают трофейную западную технику, захваченную в ходе спецоперации, но, например, у танков "Абрамс" и "Леопард" прорывных конструкторских решений нет, взять оттуда российским оборонщикам нечего, заявил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов."Например, немецкий танк "Леопард" выполнен на высоком уровне: современные компоненты, система управления огнем, мощный двигатель, хотя и со странными температурными ограничениями. Но каких‑то прорывных конструкторских решений мы не увидели, то есть нам нечего взять у "Леопарда" и применить у себя", - сказал Чемезов в интервью журналу "Разведчик".Он уточнил, что российские оружейники изучают все трофеи, которые попадают в их руки, и, если встречают что‑то полезное, берут себе в "копилку". Но зачастую, по словам главы "Ростеха", специалисты понимают, что хорошая западная техника совершенно неприменима "в наших реалиях"."Американский "Абрамс" наши специалисты тоже смотрели — в целом интересная машина, хотя и там тоже взять нечего", - добавил он.Главной проблемой большинства иностранных машин он назвал сложность конструкции и трудоемкое обслуживание. На примере Украины хорошо видно, к чему это приводит, подчеркнул гендиректор госкорпорации.
https://ria.ru/20250610/bmp-2021936789.html
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ростех, украина, сергей чемезов
Специальная военная операция на Украине, Ростех, Украина, Сергей Чемезов
Чемезов заявил об отсутствии прорывных решений в "Леопардах" и "Абрамсах"

Чемезов: российской оборонке нечего взять у танков "Абрамс" и "Леопард"

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные ремонтируют немецкий танк Leopard 2
Украинские военные ремонтируют немецкий танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные ремонтируют немецкий танк Leopard 2. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Российские специалисты изучают трофейную западную технику, захваченную в ходе спецоперации, но, например, у танков "Абрамс" и "Леопард" прорывных конструкторских решений нет, взять оттуда российским оборонщикам нечего, заявил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов.
"Например, немецкий танк "Леопард" выполнен на высоком уровне: современные компоненты, система управления огнем, мощный двигатель, хотя и со странными температурными ограничениями. Но каких‑то прорывных конструкторских решений мы не увидели, то есть нам нечего взять у "Леопарда" и применить у себя", - сказал Чемезов в интервью журналу "Разведчик".
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Он уточнил, что российские оружейники изучают все трофеи, которые попадают в их руки, и, если встречают что‑то полезное, берут себе в "копилку". Но зачастую, по словам главы "Ростеха", специалисты понимают, что хорошая западная техника совершенно неприменима "в наших реалиях".
"Американский "Абрамс" наши специалисты тоже смотрели — в целом интересная машина, хотя и там тоже взять нечего", - добавил он.
Главной проблемой большинства иностранных машин он назвал сложность конструкции и трудоемкое обслуживание. На примере Украины хорошо видно, к чему это приводит, подчеркнул гендиректор госкорпорации.
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Специальная военная операция на УкраинеРостехУкраинаСергей Чемезов
 
 
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