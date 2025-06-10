Чемезов заявил об отсутствии прорывных решений в "Леопардах" и "Абрамсах"
Чемезов: российской оборонке нечего взять у танков "Абрамс" и "Леопард"
© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные ремонтируют немецкий танк Leopard 2
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные ремонтируют немецкий танк Leopard 2. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Российские специалисты изучают трофейную западную технику, захваченную в ходе спецоперации, но, например, у танков "Абрамс" и "Леопард" прорывных конструкторских решений нет, взять оттуда российским оборонщикам нечего, заявил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов.
"Например, немецкий танк "Леопард" выполнен на высоком уровне: современные компоненты, система управления огнем, мощный двигатель, хотя и со странными температурными ограничениями. Но каких‑то прорывных конструкторских решений мы не увидели, то есть нам нечего взять у "Леопарда" и применить у себя", - сказал Чемезов в интервью журналу "Разведчик".
Он уточнил, что российские оружейники изучают все трофеи, которые попадают в их руки, и, если встречают что‑то полезное, берут себе в "копилку". Но зачастую, по словам главы "Ростеха", специалисты понимают, что хорошая западная техника совершенно неприменима "в наших реалиях".
"Американский "Абрамс" наши специалисты тоже смотрели — в целом интересная машина, хотя и там тоже взять нечего", - добавил он.
Главной проблемой большинства иностранных машин он назвал сложность конструкции и трудоемкое обслуживание. На примере Украины хорошо видно, к чему это приводит, подчеркнул гендиректор госкорпорации.