https://ria.ru/20250610/chemezov-2021937062.html

Чемезов заявил об отсутствии прорывных решений в "Леопардах" и "Абрамсах"

Чемезов заявил об отсутствии прорывных решений в "Леопардах" и "Абрамсах" - РИА Новости, 10.06.2025

Чемезов заявил об отсутствии прорывных решений в "Леопардах" и "Абрамсах"

Российские специалисты изучают трофейную западную технику, захваченную в ходе спецоперации, но, например, у танков "Абрамс" и "Леопард" прорывных... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T09:28:00+03:00

2025-06-10T09:28:00+03:00

2025-06-10T09:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

ростех

украина

сергей чемезов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/16/1947642263_0:116:3072:1844_1920x0_80_0_0_da9378c5733cb2bb6e804383ea285878.jpg

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Российские специалисты изучают трофейную западную технику, захваченную в ходе спецоперации, но, например, у танков "Абрамс" и "Леопард" прорывных конструкторских решений нет, взять оттуда российским оборонщикам нечего, заявил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов."Например, немецкий танк "Леопард" выполнен на высоком уровне: современные компоненты, система управления огнем, мощный двигатель, хотя и со странными температурными ограничениями. Но каких‑то прорывных конструкторских решений мы не увидели, то есть нам нечего взять у "Леопарда" и применить у себя", - сказал Чемезов в интервью журналу "Разведчик".Он уточнил, что российские оружейники изучают все трофеи, которые попадают в их руки, и, если встречают что‑то полезное, берут себе в "копилку". Но зачастую, по словам главы "Ростеха", специалисты понимают, что хорошая западная техника совершенно неприменима "в наших реалиях"."Американский "Абрамс" наши специалисты тоже смотрели — в целом интересная машина, хотя и там тоже взять нечего", - добавил он.Главной проблемой большинства иностранных машин он назвал сложность конструкции и трудоемкое обслуживание. На примере Украины хорошо видно, к чему это приводит, подчеркнул гендиректор госкорпорации.

https://ria.ru/20250610/bmp-2021936789.html

https://ria.ru/20250610/chemezov-2021936893.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

ростех, украина, сергей чемезов