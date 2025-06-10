https://ria.ru/20250610/chelovek-2021968705.html

В Алтайском крае три человека погибли в ДТП

В Алтайском крае три человека погибли в ДТП - РИА Новости, 10.06.2025

В Алтайском крае три человека погибли в ДТП

Три человека в ночь на вторник погибли в дорожной аварии в городе Славгороде Алтайского края, где Lexus после столкновения с косулей съехал с трассы и сгорел,... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T11:55:00+03:00

2025-06-10T11:55:00+03:00

2025-06-10T11:55:00+03:00

происшествия

славгород

алтайский край

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НОВОСИБИРСК, 10 июн – РИА Новости. Три человека в ночь на вторник погибли в дорожной аварии в городе Славгороде Алтайского края, где Lexus после столкновения с косулей съехал с трассы и сгорел, сообщили главк МВД и прокуратура региона. "Водитель, управляя автомобилем Lexus, допустил наезд на косулю и последующий съезд с трассы. Произошло опрокидывание и возгорание транспортного средства. В результате ДТП водитель и один пассажир скончались на месте, еще один пассажир скончался при доставлении в медучреждение", - говорится в совместном релизе ведомств. Автомобиль сгорел полностью. В рамках проверки сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все причины и обстоятельства аварии. Прокурор Алтайского края Антон Герман поставил на контроль установление обстоятельств гибели трех человек в Славгороде.

https://ria.ru/20250608/dtp-2021582285.html

славгород

алтайский край

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происшествия, славгород, алтайский край