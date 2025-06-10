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В Алтайском крае три человека погибли в ДТП - РИА Новости, 10.06.2025
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11:55 10.06.2025
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В Алтайском крае три человека погибли в ДТП
В Алтайском крае три человека погибли в ДТП - РИА Новости, 10.06.2025
В Алтайском крае три человека погибли в ДТП
Три человека в ночь на вторник погибли в дорожной аварии в городе Славгороде Алтайского края, где Lexus после столкновения с косулей съехал с трассы и сгорел,... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T11:55:00+03:00
2025-06-10T11:55:00+03:00
происшествия
славгород
алтайский край
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НОВОСИБИРСК, 10 июн – РИА Новости. Три человека в ночь на вторник погибли в дорожной аварии в городе Славгороде Алтайского края, где Lexus после столкновения с косулей съехал с трассы и сгорел, сообщили главк МВД и прокуратура региона. "Водитель, управляя автомобилем Lexus, допустил наезд на косулю и последующий съезд с трассы. Произошло опрокидывание и возгорание транспортного средства. В результате ДТП водитель и один пассажир скончались на месте, еще один пассажир скончался при доставлении в медучреждение", - говорится в совместном релизе ведомств. Автомобиль сгорел полностью. В рамках проверки сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все причины и обстоятельства аварии. Прокурор Алтайского края Антон Герман поставил на контроль установление обстоятельств гибели трех человек в Славгороде.
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славгород
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происшествия, славгород, алтайский край
Происшествия, Славгород, Алтайский край
В Алтайском крае три человека погибли в ДТП

Три человека погибли в ДТП на Алтае, где Lexus съехал с трассы и сгорел

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 10 июн – РИА Новости. Три человека в ночь на вторник погибли в дорожной аварии в городе Славгороде Алтайского края, где Lexus после столкновения с косулей съехал с трассы и сгорел, сообщили главк МВД и прокуратура региона.
"Водитель, управляя автомобилем Lexus, допустил наезд на косулю и последующий съезд с трассы. Произошло опрокидывание и возгорание транспортного средства. В результате ДТП водитель и один пассажир скончались на месте, еще один пассажир скончался при доставлении в медучреждение", - говорится в совместном релизе ведомств.
Автомобиль сгорел полностью. В рамках проверки сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все причины и обстоятельства аварии.
Прокурор Алтайского края Антон Герман поставил на контроль установление обстоятельств гибели трех человек в Славгороде.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
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ПроисшествияСлавгородАлтайский край
 
 
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