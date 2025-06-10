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Чемезов назвал британский танк Challenger кастрюлей - РИА Новости, 10.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:30 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/challenger--2021938443.html
Чемезов назвал британский танк Challenger кастрюлей
Чемезов назвал британский танк Challenger кастрюлей - РИА Новости, 10.06.2025
Чемезов назвал британский танк Challenger кастрюлей
Российские оружейники хотели бы ради интереса осмотреть английский танк Challenger, но понимают, что это "кастрюля", не приспособленная к боям, заявил... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T09:30:00+03:00
2025-06-10T09:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
сергей чемезов
ростех
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Российские оружейники хотели бы ради интереса осмотреть английский танк Challenger, но понимают, что это "кастрюля", не приспособленная к боям, заявил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов. "Хотелось бы еще взглянуть на британский "Челленджер", скорее, из любопытства. Заранее понятно, что это "кастрюля", не очень пригодная к реальным боям", - сказал Чемезов в интервью журналу "Разведчик".
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сергей чемезов, ростех
Специальная военная операция на Украине, Сергей Чемезов, Ростех
Чемезов назвал британский танк Challenger кастрюлей

Чемезов назвал британский танк Challenger кастрюлей, не приспособленной к боям

© Фото : Crown copyright / Rheinmetall AG 2021 Танк Challenger 3
Танк Challenger 3 - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© Фото : Crown copyright / Rheinmetall AG 2021
Танк Challenger 3. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Российские оружейники хотели бы ради интереса осмотреть английский танк Challenger, но понимают, что это "кастрюля", не приспособленная к боям, заявил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов.
"Хотелось бы еще взглянуть на британский "Челленджер", скорее, из любопытства. Заранее понятно, что это "кастрюля", не очень пригодная к реальным боям", - сказал Чемезов в интервью журналу "Разведчик".
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Специальная военная операция на УкраинеСергей ЧемезовРостех
 
 
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