https://ria.ru/20250610/challenger--2021938443.html

Чемезов назвал британский танк Challenger кастрюлей

Чемезов назвал британский танк Challenger кастрюлей - РИА Новости, 10.06.2025

Чемезов назвал британский танк Challenger кастрюлей

Российские оружейники хотели бы ради интереса осмотреть английский танк Challenger, но понимают, что это "кастрюля", не приспособленная к боям, заявил... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T09:30:00+03:00

2025-06-10T09:30:00+03:00

2025-06-10T09:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

сергей чемезов

ростех

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Российские оружейники хотели бы ради интереса осмотреть английский танк Challenger, но понимают, что это "кастрюля", не приспособленная к боям, заявил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов. "Хотелось бы еще взглянуть на британский "Челленджер", скорее, из любопытства. Заранее понятно, что это "кастрюля", не очень пригодная к реальным боям", - сказал Чемезов в интервью журналу "Разведчик".

https://ria.ru/20250610/bmp-2021936789.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сергей чемезов, ростех