https://ria.ru/20250610/britanija-2022125450.html
В Великобритании бездомным снова разрешат спать на улице
В Великобритании бездомным снова разрешат спать на улице - РИА Новости, 10.06.2025
В Великобритании бездомным снова разрешат спать на улице
Правительство Великобритании намерено отменить закон о бродяжничестве 200-летней давности, криминализирующий сон на улице, в рамках "более современного" подхода РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T21:07:00+03:00
2025-06-10T21:07:00+03:00
2025-06-10T21:07:00+03:00
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ЛОНДОН, 10 июн - РИА Новости. Правительство Великобритании намерено отменить закон о бродяжничестве 200-летней давности, криминализирующий сон на улице, в рамках "более современного" подхода к проблеме бездомности, сообщает министерство жилищного строительства. "Правительство отменит устаревший закон о бродяжничестве 1824 года к весне следующего года и гарантирует, что сон на улице перестанет быть уголовно наказуемым... Это отражает современный подход, увеличение финансовой поддержки бездомных и стремление правительства ликвидировать коренные причины проблемы бездомности", - говорится в сообщении министерства, опубликованном на правительственном портале. Отмечается, что новое законодательство в этой области будет направлено на борьбу с организованным попрошайничеством и незаконным проникновением на частную территорию. Закон о бродяжничестве был принят на фоне роста количества бездомных после наполеоновских войн и на фоне индустриальной революции. Со временем применение закона правоохранительными органами сошло на нет, но он оставался в силе.
https://ria.ru/20241227/bezdomnye-1991772399.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания
В Великобритании бездомным снова разрешат спать на улице
Правительство Великобритании отменит закон о бродяжничестве 200-летней давности
ЛОНДОН, 10 июн - РИА Новости. Правительство Великобритании намерено отменить закон о бродяжничестве 200-летней давности, криминализирующий сон на улице, в рамках "более современного" подхода к проблеме бездомности, сообщает министерство жилищного строительства.
«
"Правительство отменит устаревший закон о бродяжничестве 1824 года к весне следующего года и гарантирует, что сон на улице перестанет быть уголовно наказуемым... Это отражает современный подход, увеличение финансовой поддержки бездомных и стремление правительства ликвидировать коренные причины проблемы бездомности", - говорится в сообщении министерства, опубликованном на правительственном портале.
Отмечается, что новое законодательство в этой области будет направлено на борьбу с организованным попрошайничеством и незаконным проникновением на частную территорию.
Закон о бродяжничестве был принят на фоне роста количества бездомных после наполеоновских войн и на фоне индустриальной революции. Со временем применение закона правоохранительными органами сошло на нет, но он оставался в силе.