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В Белгороде беспилотник атаковал заправку, погиб человек
В Белгороде беспилотник атаковал заправку, погиб человек - РИА Новости, 10.06.2025
В Белгороде беспилотник атаковал заправку, погиб человек
В Белгороде украинский беспилотник атаковал здание заправки, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T14:05:00+03:00
2025-06-10T14:05:00+03:00
2025-06-10T17:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
вячеслав гладков
белгородская область
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. В Белгороде украинский беспилотник атаковал здание заправки, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Главное:В МЧС добавили, что завершили поисково-спасательные работы. Площадь обрушения составила 50 квадратных метров.ВСУ ежедневно обстреливают приграничные российские территории. С 9 августа 2024 года в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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Происшествие на заправочной станции в Белгороде
Пять человек пострадали, один погиб в результате происшествия в минимаркете в Белгороде, спасатели разбирают завалы, сообщило МЧС.
2025-06-10T14:05
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РИА Новости
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происшествия, белгород, вячеслав гладков, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Вячеслав Гладков, Белгородская область