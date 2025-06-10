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В Белгороде беспилотник атаковал заправку, погиб человек

В Белгороде беспилотник атаковал заправку, погиб человек - РИА Новости, 10.06.2025

В Белгороде беспилотник атаковал заправку, погиб человек

В Белгороде украинский беспилотник атаковал здание заправки, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T14:05:00+03:00

2025-06-10T14:05:00+03:00

2025-06-10T17:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

белгород

вячеслав гладков

белгородская область

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. В Белгороде украинский беспилотник атаковал здание заправки, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Главное:В МЧС добавили, что завершили поисково-спасательные работы. Площадь обрушения составила 50 квадратных метров.ВСУ ежедневно обстреливают приграничные российские территории. С 9 августа 2024 года в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.

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белгород

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Происшествие на заправочной станции в Белгороде Пять человек пострадали, один погиб в результате происшествия в минимаркете в Белгороде, спасатели разбирают завалы, сообщило МЧС. 2025-06-10T14:05 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белгород, вячеслав гладков, белгородская область