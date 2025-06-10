Рейтинг@Mail.ru
В Белгороде беспилотник атаковал заправку, погиб человек - РИА Новости, 10.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:05 10.06.2025 (обновлено: 17:12 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/bpla-2022006221.html
В Белгороде беспилотник атаковал заправку, погиб человек
В Белгороде беспилотник атаковал заправку, погиб человек - РИА Новости, 10.06.2025
В Белгороде беспилотник атаковал заправку, погиб человек
В Белгороде украинский беспилотник атаковал здание заправки, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T14:05:00+03:00
2025-06-10T17:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
вячеслав гладков
белгородская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2022004390_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_49f8ca957b1432c482e8b40ebdec55f9.jpg
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. В Белгороде украинский беспилотник атаковал здание заправки, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Главное:В МЧС добавили, что завершили поисково-спасательные работы. Площадь обрушения составила 50 квадратных метров.ВСУ ежедневно обстреливают приграничные российские территории. С 9 августа 2024 года в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20250513/tokmak-2016771610.html
белгород
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Происшествие на заправочной станции в Белгороде
Пять человек пострадали, один погиб в результате происшествия в минимаркете в Белгороде, спасатели разбирают завалы, сообщило МЧС.
2025-06-10T14:05
true
PT0M34S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2022004390_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_6684761a08759505a040e71988094dc5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгород, вячеслав гладков, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Вячеслав Гладков, Белгородская область

В Белгороде беспилотник атаковал заправку, погиб человек

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. В Белгороде украинский беспилотник атаковал здание заправки, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Главное:
  • погибла мирная жительница, еще четверо человек пострадали;
  • произошло обрушение здания, тело жертвы удара достали из-под завалов;
  • трех женщин и мужчину госпитализировали в состоянии средней тяжести;
  • есть угроза удара второго беспилотника;
  • на месте инцидента перекрывают движение.
В МЧС добавили, что завершили поисково-спасательные работы. Площадь обрушения составила 50 квадратных метров.
ВСУ ежедневно обстреливают приграничные российские территории. С 9 августа 2024 года в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
В Токмаке из-за атак дронов ВСУ загорелся рынок
13 мая, 23:34
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородВячеслав ГладковБелгородская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала