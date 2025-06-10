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Над 11 регионами сбили 102 беспилотника ВСУ
Над 11 регионами сбили 102 беспилотника ВСУ - РИА Новости, 10.06.2025
Над 11 регионами сбили 102 беспилотника ВСУ
Дежурные средства ПВО за минувшие вечер и ночь сбили над 11 российскими регионами 102 украинских беспилотника, почти половину из них — над Брянской областью,... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T07:35:00+03:00
2025-06-10T07:35:00+03:00
2025-06-10T07:44:00+03:00
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Дежурные средства ПВО за минувшие вечер и ночь сбили над 11 российскими регионами 102 украинских беспилотника, почти половину из них — над Брянской областью, сообщили в Минобороны России."В период с 21.50 мск 9 июня до 05.50 мск 10 июня текущего года дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 102 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — рассказали в ведомстве.Бойцы уничтожили:Власти Елабужского района Татарстана ранее сообщили об отражении атаки БПЛА в регионе, пострадавших и разрушений нет. Обошлось без жертв и разрушений и в Ленинградской и Калужской областях. В Белгороде при падении обломков сбитого беспилотника пострадал восьмилетний мальчик.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают большинство летательных аппаратов противника.
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брянская область, россия, калужская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Россия, Калужская область, Вооруженные силы Украины