Рейтинг@Mail.ru
Над 11 регионами сбили 102 беспилотника ВСУ - РИА Новости, 10.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:35 10.06.2025 (обновлено: 07:44 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/bpla-2021926379.html
Над 11 регионами сбили 102 беспилотника ВСУ
Над 11 регионами сбили 102 беспилотника ВСУ - РИА Новости, 10.06.2025
Над 11 регионами сбили 102 беспилотника ВСУ
Дежурные средства ПВО за минувшие вечер и ночь сбили над 11 российскими регионами 102 украинских беспилотника, почти половину из них — над Брянской областью,... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T07:35:00+03:00
2025-06-10T07:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянская область
россия
калужская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019177436_0:163:3063:1885_1920x0_80_0_0_55b191a9145c140919cf204c3bd092f4.jpg
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Дежурные средства ПВО за минувшие вечер и ночь сбили над 11 российскими регионами 102 украинских беспилотника, почти половину из них — над Брянской областью, сообщили в Минобороны России.&quot;В период с 21.50 мск 9 июня до 05.50 мск 10 июня текущего года дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 102 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа&quot;, — рассказали в ведомстве.Бойцы уничтожили:Власти Елабужского района Татарстана ранее сообщили об отражении атаки БПЛА в регионе, пострадавших и разрушений нет. Обошлось без жертв и разрушений и в Ленинградской и Калужской областях. В Белгороде при падении обломков сбитого беспилотника пострадал восьмилетний мальчик.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают большинство летательных аппаратов противника.
https://ria.ru/20250609/vozmezdie-2021778608.html
брянская область
россия
калужская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019177436_166:0:2895:2047_1920x0_80_0_0_694bcd6f930e129e9a09c9ff7287247a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
брянская область, россия, калужская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Россия, Калужская область, Вооруженные силы Украины

Над 11 регионами сбили 102 беспилотника ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство расчета ЗРК "Бук-М2"
Боевое дежурство расчета ЗРК Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Дежурные средства ПВО за минувшие вечер и ночь сбили над 11 российскими регионами 102 украинских беспилотника, почти половину из них — над Брянской областью, сообщили в Минобороны России.
«

"В период с 21.50 мск 9 июня до 05.50 мск 10 июня текущего года дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 102 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — рассказали в ведомстве.

Бойцы уничтожили:
Власти Елабужского района Татарстана ранее сообщили об отражении атаки БПЛА в регионе, пострадавших и разрушений нет. Обошлось без жертв и разрушений и в Ленинградской и Калужской областях. В Белгороде при падении обломков сбитого беспилотника пострадал восьмилетний мальчик.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают большинство летательных аппаратов противника.
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
ВС России нанесли новый удар возмездия в ответ на украинские теракты
Вчера, 13:34
 
Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьРоссияКалужская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала