https://ria.ru/20250610/bitmama-2022036720.html

Адвокат попросил оправдать блогера Битмаму

Адвокат попросил оправдать блогера Битмаму - РИА Новости, 10.06.2025

Адвокат попросил оправдать блогера Битмаму

Защита попросила суд вынести оправдательный приговор обвиняемой в мошенничестве предпринимательнице Валерии Федякиной, известной в криптокругах как Битмама,... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T15:34:00+03:00

2025-06-10T15:34:00+03:00

2025-06-10T15:51:00+03:00

происшествия

москва

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Защита попросила суд вынести оправдательный приговор обвиняемой в мошенничестве предпринимательнице Валерии Федякиной, известной в криптокругах как Битмама, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы. "У суда нет оснований для обвинительного приговора - в действиях Федякиной нет состава преступления. Прошу оправдать мою подзащитную за отсутствием состава преступления", - заявила адвокат. По ее мнению, следствие подменяет гражданские отношения уголовным преследованием. Суд в настоящее время проводит прения сторон, в ходе которых стороны обвинения и защиты высказывают свое мнение о предстоящем приговоре. Прокурор ранее попросил приговорить подсудимую к 10 годам колонии. Согласно материалам дела, потерпевшими по делу Федякиной стали четыре человека. Вменяемая сумма ущерба составляет 2,2 миллиарда рублей. Свою вину она не признает, заявляя, что сама стала жертвой мошенников. Битмама находится под стражей с сентября 2023 года.

https://ria.ru/20250609/bloger-2021898207.html

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москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва