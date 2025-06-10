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В Северной Ирландии вспыхнули антимигрантские беспорядки - РИА Новости, 10.06.2025
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13:55 10.06.2025 (обновлено: 13:58 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/besporyadki-2022003959.html
В Северной Ирландии вспыхнули антимигрантские беспорядки
В Северной Ирландии вспыхнули антимигрантские беспорядки - РИА Новости, 10.06.2025
В Северной Ирландии вспыхнули антимигрантские беспорядки
Протестующие забросали полицию булыжниками и сожгли несколько домов в североирландском городе Баллимина на фоне судебного дела о попытке изнасилования... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T13:55:00+03:00
2025-06-10T13:58:00+03:00
в мире
северная ирландия
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ЛОНДОН, 10 июн - РИА Новости. Протестующие забросали полицию булыжниками и сожгли несколько домов в североирландском городе Баллимина на фоне судебного дела о попытке изнасилования мигрантами девочки-подростка. В понедельник вечером перед местным судом предстали два 14-летних подростка по обвинению в попытке изнасилования. СМИ отмечают, что на слушании присутствовал переводчик с румынского. Впоследствии люди из толпы, собравшейся недалеко от места предполагаемого нападения для поддержки семьи жертвы, вступили в стычки с полицией, забросали правоохранителей камнями и краской, соорудили баррикады и начали громить и поджигать дома. "В сторону полиции было брошено несколько снарядов, сообщается о повреждении ряда объектов недвижимости. Полицейские советуют автомобилистам и пешеходам избегать района Клонавон-роуд до дальнейшего уведомления", - говорится в заявлении полиции Северной Ирландии, опубликованном в понедельник вечером, Как сообщает газета Belfast Telegraph, участники беспорядков подожгли баррикаду и мусорные баки, а несколько молодых людей в масках начали выбивать двери домов и бросать зажигательные снаряды в окна. По меньшей мере четыре дома были подожжены, пламя перекинулось на соседние объекты. По сообщениям СМИ, беспорядки продолжались до поздней ночи.
https://ria.ru/20250610/los-andzheles-2021940617.html
https://ria.ru/20250602/podmoskove-2020497270.html
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в мире, северная ирландия
В мире, Северная Ирландия
В Северной Ирландии вспыхнули антимигрантские беспорядки

В Северной Ирландии вспыхнули беспорядки из-за изнасилования девочки мигрантами

© Кадр видео из соцсетейСтолкновения протестующих с полицией в североирландском городе Баллимина
Столкновения протестующих с полицией в североирландском городе Баллимина - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© Кадр видео из соцсетей
Столкновения протестующих с полицией в североирландском городе Баллимина
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ЛОНДОН, 10 июн - РИА Новости. Протестующие забросали полицию булыжниками и сожгли несколько домов в североирландском городе Баллимина на фоне судебного дела о попытке изнасилования мигрантами девочки-подростка.
В понедельник вечером перед местным судом предстали два 14-летних подростка по обвинению в попытке изнасилования. СМИ отмечают, что на слушании присутствовал переводчик с румынского. Впоследствии люди из толпы, собравшейся недалеко от места предполагаемого нападения для поддержки семьи жертвы, вступили в стычки с полицией, забросали правоохранителей камнями и краской, соорудили баррикады и начали громить и поджигать дома.
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"В сторону полиции было брошено несколько снарядов, сообщается о повреждении ряда объектов недвижимости. Полицейские советуют автомобилистам и пешеходам избегать района Клонавон-роуд до дальнейшего уведомления", - говорится в заявлении полиции Северной Ирландии, опубликованном в понедельник вечером,
Как сообщает газета Belfast Telegraph, участники беспорядков подожгли баррикаду и мусорные баки, а несколько молодых людей в масках начали выбивать двери домов и бросать зажигательные снаряды в окна. По меньшей мере четыре дома были подожжены, пламя перекинулось на соседние объекты. По сообщениям СМИ, беспорядки продолжались до поздней ночи.
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