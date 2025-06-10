https://ria.ru/20250610/besporyadki-2022003959.html
В Северной Ирландии вспыхнули антимигрантские беспорядки
В Северной Ирландии вспыхнули антимигрантские беспорядки - РИА Новости, 10.06.2025
В Северной Ирландии вспыхнули антимигрантские беспорядки
Протестующие забросали полицию булыжниками и сожгли несколько домов в североирландском городе Баллимина на фоне судебного дела о попытке изнасилования... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T13:55:00+03:00
2025-06-10T13:55:00+03:00
2025-06-10T13:58:00+03:00
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северная ирландия
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ЛОНДОН, 10 июн - РИА Новости. Протестующие забросали полицию булыжниками и сожгли несколько домов в североирландском городе Баллимина на фоне судебного дела о попытке изнасилования мигрантами девочки-подростка. В понедельник вечером перед местным судом предстали два 14-летних подростка по обвинению в попытке изнасилования. СМИ отмечают, что на слушании присутствовал переводчик с румынского. Впоследствии люди из толпы, собравшейся недалеко от места предполагаемого нападения для поддержки семьи жертвы, вступили в стычки с полицией, забросали правоохранителей камнями и краской, соорудили баррикады и начали громить и поджигать дома. "В сторону полиции было брошено несколько снарядов, сообщается о повреждении ряда объектов недвижимости. Полицейские советуют автомобилистам и пешеходам избегать района Клонавон-роуд до дальнейшего уведомления", - говорится в заявлении полиции Северной Ирландии, опубликованном в понедельник вечером, Как сообщает газета Belfast Telegraph, участники беспорядков подожгли баррикаду и мусорные баки, а несколько молодых людей в масках начали выбивать двери домов и бросать зажигательные снаряды в окна. По меньшей мере четыре дома были подожжены, пламя перекинулось на соседние объекты. По сообщениям СМИ, беспорядки продолжались до поздней ночи.
https://ria.ru/20250610/los-andzheles-2021940617.html
https://ria.ru/20250602/podmoskove-2020497270.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, северная ирландия
В мире, Северная Ирландия
В Северной Ирландии вспыхнули антимигрантские беспорядки
В Северной Ирландии вспыхнули беспорядки из-за изнасилования девочки мигрантами
ЛОНДОН, 10 июн - РИА Новости. Протестующие забросали полицию булыжниками и сожгли несколько домов в североирландском городе Баллимина на фоне судебного дела о попытке изнасилования мигрантами девочки-подростка.
В понедельник вечером перед местным судом предстали два 14-летних подростка по обвинению в попытке изнасилования. СМИ отмечают, что на слушании присутствовал переводчик с румынского. Впоследствии люди из толпы, собравшейся недалеко от места предполагаемого нападения для поддержки семьи жертвы, вступили в стычки с полицией, забросали правоохранителей камнями и краской, соорудили баррикады и начали громить и поджигать дома.
"В сторону полиции было брошено несколько снарядов, сообщается о повреждении ряда объектов недвижимости. Полицейские советуют автомобилистам и пешеходам избегать района Клонавон-роуд до дальнейшего уведомления", - говорится в заявлении полиции Северной Ирландии
, опубликованном в понедельник вечером,
Как сообщает газета Belfast Telegraph, участники беспорядков подожгли баррикаду и мусорные баки, а несколько молодых людей в масках начали выбивать двери домов и бросать зажигательные снаряды в окна. По меньшей мере четыре дома были подожжены, пламя перекинулось на соседние объекты. По сообщениям СМИ, беспорядки продолжались до поздней ночи.