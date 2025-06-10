https://ria.ru/20250610/bespilotniki-2022117790.html
Над российской территорией уничтожили семь украинских беспилотников
Над российской территорией уничтожили семь украинских беспилотников - РИА Новости, 10.06.2025
Над российской территорией уничтожили семь украинских беспилотников
Дежурные средства российской ПВО за вторник сбили семь украинских беспилотников над Брянской, Белгородской, Курской областями и над Чёрным морем у Крыма,... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T20:13:00+03:00
2025-06-10T20:13:00+03:00
2025-06-10T20:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
черное море
республика крым
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019177436_0:163:3063:1885_1920x0_80_0_0_55b191a9145c140919cf204c3bd092f4.jpg
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за вторник сбили семь украинских беспилотников над Брянской, Белгородской, Курской областями и над Чёрным морем у Крыма, сообщили в Минобороны РФ. "Десятого июня в период с 11.30 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: три БПЛА - над территорией Брянской области, два БПЛА - над территорией Белгородской области и по одному БПЛА – над территорией Курской области и над акваторией Черного моря у побережья Республики Крым", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
черное море
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019177436_166:0:2895:2047_1920x0_80_0_0_694bcd6f930e129e9a09c9ff7287247a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, курская область, черное море, республика крым, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Черное море, Республика Крым, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над российской территорией уничтожили семь украинских беспилотников
Минобороны: ПВО сбила семь украинских беспилотников над российскими регионами