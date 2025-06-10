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Над российской территорией уничтожили семь украинских беспилотников - РИА Новости, 10.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:13 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/bespilotniki-2022117790.html
Над российской территорией уничтожили семь украинских беспилотников
Над российской территорией уничтожили семь украинских беспилотников - РИА Новости, 10.06.2025
Над российской территорией уничтожили семь украинских беспилотников
Дежурные средства российской ПВО за вторник сбили семь украинских беспилотников над Брянской, Белгородской, Курской областями и над Чёрным морем у Крыма,... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T20:13:00+03:00
2025-06-10T20:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
черное море
республика крым
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за вторник сбили семь украинских беспилотников над Брянской, Белгородской, Курской областями и над Чёрным морем у Крыма, сообщили в Минобороны РФ. "Десятого июня в период с 11.30 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: три БПЛА - над территорией Брянской области, два БПЛА - над территорией Белгородской области и по одному БПЛА – над территорией Курской области и над акваторией Черного моря у побережья Республики Крым", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
черное море
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безопасность, курская область, черное море, республика крым, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Черное море, Республика Крым, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над российской территорией уничтожили семь украинских беспилотников

Минобороны: ПВО сбила семь украинских беспилотников над российскими регионами

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство расчета ЗРК "Бук-М2"
Боевое дежурство расчета ЗРК Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевое дежурство расчета ЗРК "Бук-М2". Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за вторник сбили семь украинских беспилотников над Брянской, Белгородской, Курской областями и над Чёрным морем у Крыма, сообщили в Минобороны РФ.
«
"Десятого июня в период с 11.30 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: три БПЛА - над территорией Брянской области, два БПЛА - над территорией Белгородской области и по одному БПЛА – над территорией Курской области и над акваторией Черного моря у побережья Республики Крым", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКурская областьЧерное мореРеспублика КрымМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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