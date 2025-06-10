https://ria.ru/20250610/bespilotniki-2022117790.html

Над российской территорией уничтожили семь украинских беспилотников

Над российской территорией уничтожили семь украинских беспилотников - РИА Новости, 10.06.2025

Над российской территорией уничтожили семь украинских беспилотников

Дежурные средства российской ПВО за вторник сбили семь украинских беспилотников над Брянской, Белгородской, Курской областями и над Чёрным морем у Крыма,... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T20:13:00+03:00

2025-06-10T20:13:00+03:00

2025-06-10T20:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

курская область

черное море

республика крым

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019177436_0:163:3063:1885_1920x0_80_0_0_55b191a9145c140919cf204c3bd092f4.jpg

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за вторник сбили семь украинских беспилотников над Брянской, Белгородской, Курской областями и над Чёрным морем у Крыма, сообщили в Минобороны РФ. "Десятого июня в период с 11.30 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: три БПЛА - над территорией Брянской области, два БПЛА - над территорией Белгородской области и по одному БПЛА – над территорией Курской области и над акваторией Черного моря у побережья Республики Крым", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

черное море

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, курская область, черное море, республика крым, министерство обороны рф (минобороны рф)