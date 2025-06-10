https://ria.ru/20250610/bespilotniki-2022114293.html

Хегсет рассказал, как США следят за применением беспилотников на Украине

Хегсет рассказал, как США следят за применением беспилотников на Украине - РИА Новости, 10.06.2025

Хегсет рассказал, как США следят за применением беспилотников на Украине

США следят за применением беспилотников в конфликте на Украине и за развитием данного средства ведения боевых действий "в режиме реального времени", заявил шеф... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T19:40:00+03:00

2025-06-10T19:40:00+03:00

2025-06-10T19:40:00+03:00

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второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

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ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. США следят за применением беспилотников в конфликте на Украине и за развитием данного средства ведения боевых действий "в режиме реального времени", заявил шеф Пентагона Пит Хегсет. "Это показывает значительное развитие дронов в военных действиях, за которым мы следим в режиме реального времени внутри Украины", - сообщил он, выступая в комитете по ассигнованиям палаты представителей конгресса США. Хегсет добавил, что Вашингтон использует получаемую информацию на только для того, чтобы снизить уязвимость США перед угрозами атак с применением дронов, но и чтобы производить "более смертоносные и наносящие урон беспилотники".

https://ria.ru/20250610/ssha-2022111866.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, технологии, сша, украина, пит хегсет, министерство обороны сша, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле