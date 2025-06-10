https://ria.ru/20250610/bespilotniki-2022114293.html
Хегсет рассказал, как США следят за применением беспилотников на Украине
Хегсет рассказал, как США следят за применением беспилотников на Украине - РИА Новости, 10.06.2025
Хегсет рассказал, как США следят за применением беспилотников на Украине
США следят за применением беспилотников в конфликте на Украине и за развитием данного средства ведения боевых действий "в режиме реального времени", заявил шеф... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T19:40:00+03:00
2025-06-10T19:40:00+03:00
2025-06-10T19:40:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. США следят за применением беспилотников в конфликте на Украине и за развитием данного средства ведения боевых действий "в режиме реального времени", заявил шеф Пентагона Пит Хегсет. "Это показывает значительное развитие дронов в военных действиях, за которым мы следим в режиме реального времени внутри Украины", - сообщил он, выступая в комитете по ассигнованиям палаты представителей конгресса США. Хегсет добавил, что Вашингтон использует получаемую информацию на только для того, чтобы снизить уязвимость США перед угрозами атак с применением дронов, но и чтобы производить "более смертоносные и наносящие урон беспилотники".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, сша, украина, пит хегсет, министерство обороны сша, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
В мире, Технологии, США, Украина, Пит Хегсет, Министерство обороны США, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Хегсет рассказал, как США следят за применением беспилотников на Украине
Хегсет: США следят за применением дронов на Украине в режиме реального времени