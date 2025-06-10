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ПВО сбила 258 беспилотников самолетного типа - РИА Новости, 10.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:02 10.06.2025 (обновлено: 13:05 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/bespilotniki-2021988057.html
ПВО сбила 258 беспилотников самолетного типа
ПВО сбила 258 беспилотников самолетного типа - РИА Новости, 10.06.2025
ПВО сбила 258 беспилотников самолетного типа
Российская ПВО уничтожила 258 украинских беспилотников и два снаряда HIMARS, сообщило во вторник Минобороны РФ. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T13:02:00+03:00
2025-06-10T13:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Российская ПВО уничтожила 258 украинских беспилотников и два снаряда HIMARS, сообщило во вторник Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, 258 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, включая 103 вне зоны проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Минобороны сообщило, что оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников.
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россия
Специальная военная операция на Украине, Россия
ПВО сбила 258 беспилотников самолетного типа

ПВО сбила 258 беспилотников самолетного типа, включая 103 вне зоны СВО

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитной ракетной системы
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Российская ПВО уничтожила 258 украинских беспилотников и два снаряда HIMARS, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, 258 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, включая 103 вне зоны проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Минобороны сообщило, что оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников.
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