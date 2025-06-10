https://ria.ru/20250610/bespilotniki-2021988057.html

ПВО сбила 258 беспилотников самолетного типа

ПВО сбила 258 беспилотников самолетного типа - РИА Новости, 10.06.2025

ПВО сбила 258 беспилотников самолетного типа

Российская ПВО уничтожила 258 украинских беспилотников и два снаряда HIMARS, сообщило во вторник Минобороны РФ. РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T13:02:00+03:00

2025-06-10T13:02:00+03:00

2025-06-10T13:05:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Российская ПВО уничтожила 258 украинских беспилотников и два снаряда HIMARS, сообщило во вторник Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, 258 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, включая 103 вне зоны проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Минобороны сообщило, что оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников.

https://ria.ru/20250610/marochko-2021924500.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия