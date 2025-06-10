https://ria.ru/20250610/bespilotniki-2021925235.html

ПВО вечером и ночью уничтожила 102 украинских беспилотника

ПВО вечером и ночью уничтожила 102 украинских беспилотника - РИА Новости, 10.06.2025

ПВО вечером и ночью уничтожила 102 украинских беспилотника

Дежурные средства российской ПВО за минувшую ночь сбили над российскими регионами 102 украинских беспилотника, почти половину из них над Брянской областью,... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T07:13:00+03:00

2025-06-10T07:13:00+03:00

2025-06-10T07:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

брянская область

белгородская область

воронежская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за минувшую ночь сбили над российскими регионами 102 украинских беспилотника, почти половину из них над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ."В период с 21.50 мск 9 июня до 05.50 мск 10 июня текущего года дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 102 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.Как уточняет ведомство, 46 из них были сбиты над территорией Брянской области. Ещё 20 уничтожены над Белгородской областью. Также по девять БПЛА нейтрализованы над Воронежской областью и Республикой Крым, по четыре БПЛА - над Калужской областью и Республикой Татарстан.Кроме того, три украинских БПЛА сбиты над Московским регионом, по два беспилотника - над Ленинградской, Орловской и Курской областями и один - над Смоленской областью.

https://ria.ru/20250610/spetsoperatsiya-2021920118.html

россия

брянская область

белгородская область

воронежская область

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россия, безопасность, брянская область, белгородская область, воронежская область, министерство обороны рф (минобороны рф)