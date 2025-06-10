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ПВО вечером и ночью уничтожила 102 украинских беспилотника
ПВО вечером и ночью уничтожила 102 украинских беспилотника - РИА Новости, 10.06.2025
ПВО вечером и ночью уничтожила 102 украинских беспилотника
Дежурные средства российской ПВО за минувшую ночь сбили над российскими регионами 102 украинских беспилотника, почти половину из них над Брянской областью,... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T07:13:00+03:00
2025-06-10T07:13:00+03:00
2025-06-10T07:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
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безопасность
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белгородская область
воронежская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за минувшую ночь сбили над российскими регионами 102 украинских беспилотника, почти половину из них над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ."В период с 21.50 мск 9 июня до 05.50 мск 10 июня текущего года дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 102 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.Как уточняет ведомство, 46 из них были сбиты над территорией Брянской области. Ещё 20 уничтожены над Белгородской областью. Также по девять БПЛА нейтрализованы над Воронежской областью и Республикой Крым, по четыре БПЛА - над Калужской областью и Республикой Татарстан.Кроме того, три украинских БПЛА сбиты над Московским регионом, по два беспилотника - над Ленинградской, Орловской и Курской областями и один - над Смоленской областью.
https://ria.ru/20250610/spetsoperatsiya-2021920118.html
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россия, безопасность, брянская область, белгородская область, воронежская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Брянская область, Белгородская область, Воронежская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО вечером и ночью уничтожила 102 украинских беспилотника
Минобороны: силы ПВО вечером и ночью уничтожили 102 БПЛА ВСУ