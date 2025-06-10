https://ria.ru/20250610/bespilotniki-2021924199.html

В Татарстане ночью отразили атаку БПЛА

В Татарстане ночью отразили атаку БПЛА - РИА Новости, 10.06.2025

В Татарстане ночью отразили атаку БПЛА

Атака БПЛА успешно отражена во вторник утром в Елабужском районе Татарстана, угрозы для жителей нет, сообщил глава района Рустем Нуриев. РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T07:00:00+03:00

2025-06-10T07:00:00+03:00

2025-06-10T07:24:00+03:00

специальная военная операция на украине

елабужский район

елабуга

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

нижнекамский район

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КАЗАНЬ, 10 июн – РИА Новости. Атака БПЛА успешно отражена во вторник утром в Елабужском районе Татарстана, угрозы для жителей нет, сообщил глава района Рустем Нуриев. "Сегодня рано утром в Елабужском районе средствами ПВО успешно отражена атака БПЛА. Угроз для жителей Елабуги нет", - написал Нуриев в своем Telegram-канале.Глава Нижнекамского района Татарстана Радмир Беляев также сообщил об уничтожении БПЛА в небе над Нижнекамском."Все службы сработали оперативно. Сработала система безопасности. Пострадавших и разрушений нет. Технологический процесс предприятий не нарушен", - написал он в Telegram-канале.МЧС РФ ранее сообщило, что на территории Татарстана с 3.20 мск объявлен режим "Беспилотная опасность".Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Казани и Нижнекамска ("Бегишево"). Для обеспечения безопасности полетов воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы.

https://ria.ru/20250610/bespilotnik-2021921949.html

https://ria.ru/20250610/shapsha-2021923745.html

елабужский район

елабуга

россия

нижнекамский район

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елабужский район, елабуга, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), нижнекамский район