https://ria.ru/20250610/bespilotniki-2021907255.html

ПВО вечером уничтожила 76 украинских беспилотников

ПВО вечером уничтожила 76 украинских беспилотников - РИА Новости, 10.06.2025

ПВО вечером уничтожила 76 украинских беспилотников

Силы ПВО вечером в понедельник за два часа уничтожили над шестью регионами 76 беспилотников ВСУ, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T00:23:00+03:00

2025-06-10T00:23:00+03:00

2025-06-10T00:41:00+03:00

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брянская область

белгородская область

республика крым

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Силы ПВО вечером в понедельник за два часа уничтожили над шестью регионами 76 беспилотников ВСУ, сообщило Минобороны России."С 21.50 до 23.55 мск 9 июня дежурными средствами ПВО уничтожены 76 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — рассказали в ведомстве.Бойцы сбили:Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал об отражении атаки БПЛА в регионе.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают большинство летательных аппаратов противника.

https://ria.ru/20250610/obstrel-2021907345.html

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брянская область

белгородская область

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россия, безопасность, брянская область, белгородская область, республика крым, министерство обороны рф (минобороны рф)