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ПВО вечером уничтожила 76 украинских беспилотников - РИА Новости, 10.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:23 10.06.2025 (обновлено: 00:41 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/bespilotniki-2021907255.html
ПВО вечером уничтожила 76 украинских беспилотников
ПВО вечером уничтожила 76 украинских беспилотников - РИА Новости, 10.06.2025
ПВО вечером уничтожила 76 украинских беспилотников
Силы ПВО вечером в понедельник за два часа уничтожили над шестью регионами 76 беспилотников ВСУ, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T00:23:00+03:00
2025-06-10T00:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
брянская область
белгородская область
республика крым
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Силы ПВО вечером в понедельник за два часа уничтожили над шестью регионами 76 беспилотников ВСУ, сообщило Минобороны России."С 21.50 до 23.55 мск 9 июня дежурными средствами ПВО уничтожены 76 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — рассказали в ведомстве.Бойцы сбили:Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал об отражении атаки БПЛА в регионе.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают большинство летательных аппаратов противника.
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россия, безопасность, брянская область, белгородская область, республика крым, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Брянская область, Белгородская область, Республика Крым, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО вечером уничтожила 76 украинских беспилотников

Минобороны: силы ПВО вечером уничтожили 76 БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкРабота российских сил ПВО
Работа российских сил ПВО - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Работа российских сил ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Силы ПВО вечером в понедельник за два часа уничтожили над шестью регионами 76 беспилотников ВСУ, сообщило Минобороны России.
«
"С 21.50 до 23.55 мск 9 июня дежурными средствами ПВО уничтожены 76 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — рассказали в ведомстве.
Бойцы сбили:
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал об отражении атаки БПЛА в регионе.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают большинство летательных аппаратов противника.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьБрянская областьБелгородская областьРеспублика КрымМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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