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ПВО вечером уничтожила 76 украинских беспилотников
ПВО вечером уничтожила 76 украинских беспилотников - РИА Новости, 10.06.2025
ПВО вечером уничтожила 76 украинских беспилотников
Силы ПВО вечером в понедельник за два часа уничтожили над шестью регионами 76 беспилотников ВСУ, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T00:23:00+03:00
2025-06-10T00:23:00+03:00
2025-06-10T00:41:00+03:00
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Силы ПВО вечером в понедельник за два часа уничтожили над шестью регионами 76 беспилотников ВСУ, сообщило Минобороны России."С 21.50 до 23.55 мск 9 июня дежурными средствами ПВО уничтожены 76 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — рассказали в ведомстве.Бойцы сбили:Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал об отражении атаки БПЛА в регионе.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают большинство летательных аппаратов противника.
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россия, безопасность, брянская область, белгородская область, республика крым, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Брянская область, Белгородская область, Республика Крым, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО вечером уничтожила 76 украинских беспилотников
Минобороны: силы ПВО вечером уничтожили 76 БПЛА ВСУ