Белоруссии не дадут спокойно жить, заявил Лукашенко
Лукашенко: вокруг Белоруссии сложилась сложная геополитическая обстановка
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 10 июн - РИА Новости. Вокруг Белоруссии сложилась сложная геополитическая обстановка, республике, ставшей островком стабильности и спокойствия, спокойно жить не дадут, заявил во вторник белорусский президент Александр Лукашенко
"Бог нас сберег и помогает нам сохранить вот этот клочок. Посмотрите - вокруг война бушует. Возьмите Финляндию. Я погружен в эту политику. Извините, что вам политинформацию эту читаю. Вот (президент России Владимир – ред.) Путин мне говорит: "Слушай, жили нормально". Да, он говорит, в магазины ездили туда наши люди. Все было нормально, жили. Нет, им надо было вступить в НАТО", - сказал Лукашенко на совещании на киностудии "Беларусьфильм".
Видеофрагмент его выступления опубликовал близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул первого".
Лукашенко описал ситуацию в регионе. "Ниже опускаемся. Сейчас уже поговаривают о том, чтобы блокировать Балтийское море. Чтобы торговые корабли, - мы же торгуем сейчас не через Литву-Латвию, как раньше, бешеные эти нас туда не пускают, мы торгуем через Ленинград, Балтику, - вот "закроем там где-то в Дании проход". Что же мы позволим, чтобы над нами измывались, издевались?" - сказал президент Белоруссии.
По его словам, в таком случае военные корабли будут сопровождать торговые суда. "Прибалтика, Балтийские государства. Польша. Ну этим трем чего не хватало? Я видел, как это было. Им всё туда, как в народе нашим говорят, "дадим им всё". Чтобы показать, что окраины в Советском Союзе развиваются. Высокотехнологичные были республики. Живи не хочу. Торговали огромными объёмами ресурсами. Что не хватало? Ну ладно, вы хотите жить самостоятельно. Мы тоже хотим жить самостоятельно. Зачем вы плюёте в нашу сторону?" - сказал Лукашенко.