https://ria.ru/20250610/belorussiya-2022097359.html

Белоруссии не дадут спокойно жить, заявил Лукашенко

Белоруссии не дадут спокойно жить, заявил Лукашенко - РИА Новости, 10.06.2025

Белоруссии не дадут спокойно жить, заявил Лукашенко

Вокруг Белоруссии сложилась сложная геополитическая обстановка, республике, ставшей островком стабильности и спокойствия, спокойно жить не дадут, заявил во... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T18:35:00+03:00

2025-06-10T18:35:00+03:00

2025-06-10T18:35:00+03:00

белоруссия

финляндия

россия

александр лукашенко

нато

беларусьфильм

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/49789/65/497896579_0:141:3054:1859_1920x0_80_0_0_5c043fc0b4fe3e55549b9662481b550b.jpg

МИНСК, 10 июн - РИА Новости. Вокруг Белоруссии сложилась сложная геополитическая обстановка, республике, ставшей островком стабильности и спокойствия, спокойно жить не дадут, заявил во вторник белорусский президент Александр Лукашенко "Бог нас сберег и помогает нам сохранить вот этот клочок. Посмотрите - вокруг война бушует. Возьмите Финляндию. Я погружен в эту политику. Извините, что вам политинформацию эту читаю. Вот (президент России Владимир – ред.) Путин мне говорит: "Слушай, жили нормально". Да, он говорит, в магазины ездили туда наши люди. Все было нормально, жили. Нет, им надо было вступить в НАТО", - сказал Лукашенко на совещании на киностудии "Беларусьфильм". Видеофрагмент его выступления опубликовал близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул первого". Лукашенко описал ситуацию в регионе. "Ниже опускаемся. Сейчас уже поговаривают о том, чтобы блокировать Балтийское море. Чтобы торговые корабли, - мы же торгуем сейчас не через Литву-Латвию, как раньше, бешеные эти нас туда не пускают, мы торгуем через Ленинград, Балтику, - вот "закроем там где-то в Дании проход". Что же мы позволим, чтобы над нами измывались, издевались?" - сказал президент Белоруссии. По его словам, в таком случае военные корабли будут сопровождать торговые суда. "Прибалтика, Балтийские государства. Польша. Ну этим трем чего не хватало? Я видел, как это было. Им всё туда, как в народе нашим говорят, "дадим им всё". Чтобы показать, что окраины в Советском Союзе развиваются. Высокотехнологичные были республики. Живи не хочу. Торговали огромными объёмами ресурсами. Что не хватало? Ну ладно, вы хотите жить самостоятельно. Мы тоже хотим жить самостоятельно. Зачем вы плюёте в нашу сторону?" - сказал Лукашенко. "Еще ниже - война на Украине. Еще ниже - на Кавказе она не закончилась. Я к чему это говорю? И вот тут вот этот островок (Белоруссия со стабильной ситуацией – ред.). Вы думаете, нам спокойно жить дадут? Нет ", - сказал глава белорусского государства.

https://ria.ru/20250609/lukashenko-2021813790.html

белоруссия

финляндия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белоруссия, финляндия, россия, александр лукашенко, нато, беларусьфильм, в мире