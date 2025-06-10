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Белоруссии не дадут спокойно жить, заявил Лукашенко - РИА Новости, 10.06.2025
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18:35 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/belorussiya-2022097359.html
Белоруссии не дадут спокойно жить, заявил Лукашенко
Белоруссии не дадут спокойно жить, заявил Лукашенко - РИА Новости, 10.06.2025
Белоруссии не дадут спокойно жить, заявил Лукашенко
Вокруг Белоруссии сложилась сложная геополитическая обстановка, республике, ставшей островком стабильности и спокойствия, спокойно жить не дадут, заявил во... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T18:35:00+03:00
2025-06-10T18:35:00+03:00
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МИНСК, 10 июн - РИА Новости. Вокруг Белоруссии сложилась сложная геополитическая обстановка, республике, ставшей островком стабильности и спокойствия, спокойно жить не дадут, заявил во вторник белорусский президент Александр Лукашенко "Бог нас сберег и помогает нам сохранить вот этот клочок. Посмотрите - вокруг война бушует. Возьмите Финляндию. Я погружен в эту политику. Извините, что вам политинформацию эту читаю. Вот (президент России Владимир – ред.) Путин мне говорит: "Слушай, жили нормально". Да, он говорит, в магазины ездили туда наши люди. Все было нормально, жили. Нет, им надо было вступить в НАТО", - сказал Лукашенко на совещании на киностудии "Беларусьфильм". Видеофрагмент его выступления опубликовал близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул первого". Лукашенко описал ситуацию в регионе. "Ниже опускаемся. Сейчас уже поговаривают о том, чтобы блокировать Балтийское море. Чтобы торговые корабли, - мы же торгуем сейчас не через Литву-Латвию, как раньше, бешеные эти нас туда не пускают, мы торгуем через Ленинград, Балтику, - вот "закроем там где-то в Дании проход". Что же мы позволим, чтобы над нами измывались, издевались?" - сказал президент Белоруссии. По его словам, в таком случае военные корабли будут сопровождать торговые суда. "Прибалтика, Балтийские государства. Польша. Ну этим трем чего не хватало? Я видел, как это было. Им всё туда, как в народе нашим говорят, "дадим им всё". Чтобы показать, что окраины в Советском Союзе развиваются. Высокотехнологичные были республики. Живи не хочу. Торговали огромными объёмами ресурсами. Что не хватало? Ну ладно, вы хотите жить самостоятельно. Мы тоже хотим жить самостоятельно. Зачем вы плюёте в нашу сторону?" - сказал Лукашенко. "Еще ниже - война на Украине. Еще ниже - на Кавказе она не закончилась. Я к чему это говорю? И вот тут вот этот островок (Белоруссия со стабильной ситуацией – ред.). Вы думаете, нам спокойно жить дадут? Нет ", - сказал глава белорусского государства.
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белоруссия, финляндия, россия, александр лукашенко, нато, беларусьфильм, в мире
Белоруссия, Финляндия, Россия, Александр Лукашенко, НАТО, Беларусьфильм, В мире
Белоруссии не дадут спокойно жить, заявил Лукашенко

Лукашенко: вокруг Белоруссии сложилась сложная геополитическая обстановка

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 10 июн - РИА Новости. Вокруг Белоруссии сложилась сложная геополитическая обстановка, республике, ставшей островком стабильности и спокойствия, спокойно жить не дадут, заявил во вторник белорусский президент Александр Лукашенко
"Бог нас сберег и помогает нам сохранить вот этот клочок. Посмотрите - вокруг война бушует. Возьмите Финляндию. Я погружен в эту политику. Извините, что вам политинформацию эту читаю. Вот (президент России Владимир – ред.) Путин мне говорит: "Слушай, жили нормально". Да, он говорит, в магазины ездили туда наши люди. Все было нормально, жили. Нет, им надо было вступить в НАТО", - сказал Лукашенко на совещании на киностудии "Беларусьфильм".
Видеофрагмент его выступления опубликовал близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул первого".
Лукашенко описал ситуацию в регионе. "Ниже опускаемся. Сейчас уже поговаривают о том, чтобы блокировать Балтийское море. Чтобы торговые корабли, - мы же торгуем сейчас не через Литву-Латвию, как раньше, бешеные эти нас туда не пускают, мы торгуем через Ленинград, Балтику, - вот "закроем там где-то в Дании проход". Что же мы позволим, чтобы над нами измывались, издевались?" - сказал президент Белоруссии.
По его словам, в таком случае военные корабли будут сопровождать торговые суда. "Прибалтика, Балтийские государства. Польша. Ну этим трем чего не хватало? Я видел, как это было. Им всё туда, как в народе нашим говорят, "дадим им всё". Чтобы показать, что окраины в Советском Союзе развиваются. Высокотехнологичные были республики. Живи не хочу. Торговали огромными объёмами ресурсами. Что не хватало? Ну ладно, вы хотите жить самостоятельно. Мы тоже хотим жить самостоятельно. Зачем вы плюёте в нашу сторону?" - сказал Лукашенко.
"Еще ниже - война на Украине. Еще ниже - на Кавказе она не закончилась. Я к чему это говорю? И вот тут вот этот островок (Белоруссия со стабильной ситуацией – ред.). Вы думаете, нам спокойно жить дадут? Нет ", - сказал глава белорусского государства.
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