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В Белгороде завершили спасательные работы на месте обстрела минимаркета - РИА Новости, 10.06.2025
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13:59 10.06.2025 (обновлено: 15:58 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/belgorod-2022005217.html
В Белгороде завершили спасательные работы на месте обстрела минимаркета
В Белгороде завершили спасательные работы на месте обстрела минимаркета - РИА Новости, 10.06.2025
В Белгороде завершили спасательные работы на месте обстрела минимаркета
Поисково-спасательные работы на месте обстрела ВСУ минимаркета в Белгороде завершены, площадь обрушения составила 50 квадратных метров, рассказали РИА Новости в РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T13:59:00+03:00
2025-06-10T15:58:00+03:00
происшествия
белгород
россия
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Поисково-спасательные работы на месте обстрела ВСУ минимаркета в Белгороде завершены, площадь обрушения составила 50 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Поисково-спасательные работы завершены. Площадь обрушения составила 50 квадратных метров", - говорится в сообщении.
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происшествия, белгород, россия, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Белгород, Россия, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Белгороде завершили спасательные работы на месте обстрела минимаркета

МЧС: площадь обрушения минимаркета в Белгороде составила 50 квадратных метров

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкАвтозаправочная станция, разрушенная в результате атаки беспилотника ВСУ в Белгороде. 10 июня 2025
Автозаправочная станция, разрушенная в результате атаки беспилотника ВСУ в Белгороде. 10 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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Автозаправочная станция, разрушенная в результате атаки беспилотника ВСУ в Белгороде. 10 июня 2025
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Поисково-спасательные работы на месте обстрела ВСУ минимаркета в Белгороде завершены, площадь обрушения составила 50 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Поисково-спасательные работы завершены. Площадь обрушения составила 50 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Последствия атаки беспилотника ВСУ здания заправки в Белгороде - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
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ПроисшествияБелгородРоссияВооруженные силы УкраиныМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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