https://ria.ru/20250610/belgorod-2022005217.html

В Белгороде завершили спасательные работы на месте обстрела минимаркета

В Белгороде завершили спасательные работы на месте обстрела минимаркета - РИА Новости, 10.06.2025

В Белгороде завершили спасательные работы на месте обстрела минимаркета

Поисково-спасательные работы на месте обстрела ВСУ минимаркета в Белгороде завершены, площадь обрушения составила 50 квадратных метров, рассказали РИА Новости в РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T13:59:00+03:00

2025-06-10T13:59:00+03:00

2025-06-10T15:58:00+03:00

происшествия

белгород

россия

вооруженные силы украины

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2022043640_0:101:3072:1829_1920x0_80_0_0_b27df7c005d84446d82b5305d8e380a7.jpg

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Поисково-спасательные работы на месте обстрела ВСУ минимаркета в Белгороде завершены, площадь обрушения составила 50 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Поисково-спасательные работы завершены. Площадь обрушения составила 50 квадратных метров", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250610/gladkov-2022005127.html

белгород

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, белгород, россия, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)