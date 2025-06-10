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В Белгороде завершили спасательные работы на месте обстрела минимаркета
В Белгороде завершили спасательные работы на месте обстрела минимаркета - РИА Новости, 10.06.2025
В Белгороде завершили спасательные работы на месте обстрела минимаркета
Поисково-спасательные работы на месте обстрела ВСУ минимаркета в Белгороде завершены, площадь обрушения составила 50 квадратных метров, рассказали РИА Новости в РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T13:59:00+03:00
2025-06-10T13:59:00+03:00
2025-06-10T15:58:00+03:00
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Поисково-спасательные работы на месте обстрела ВСУ минимаркета в Белгороде завершены, площадь обрушения составила 50 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Поисково-спасательные работы завершены. Площадь обрушения составила 50 квадратных метров", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250610/gladkov-2022005127.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгород, россия, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Белгород, Россия, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Белгороде завершили спасательные работы на месте обстрела минимаркета
МЧС: площадь обрушения минимаркета в Белгороде составила 50 квадратных метров