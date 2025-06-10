https://ria.ru/20250610/belgorod-2021910811.html

В Белгороде из-за падения обломков БПЛА пострадал ребенок

В Белгороде из-за падения обломков БПЛА пострадал ребенок - РИА Новости, 10.06.2025

В Белгороде из-за падения обломков БПЛА пострадал ребенок

Восьмилетний мальчик пострадал в Белгороде из-за обломков сбитого БПЛА, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T01:35:00+03:00

2025-06-10T01:35:00+03:00

2025-06-10T01:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгород

происшествия

белгородский район

вячеслав гладков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Восьмилетний мальчик пострадал в Белгороде из-за обломков сбитого БПЛА, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."Над Белгородским районом сбиты вражеские беспилотники. Пострадал ребёнок. Обломки упали на территории Белгорода, пострадал 8-летний мальчик. Он был с бабушкой, которая самостоятельно привезла его в больницу. У ребёнка диагностировали минно-взрывную травму и баротравму. В настоящее время он проходит обследование в детской областной клинической больнице", - написал он в Telegram-канале.Кроме того, в нескольких местах произошло загорание сухой растительности — сотрудники МЧС оперативно ликвидировали все очаги.

https://ria.ru/20250609/kursk-2021875985.html

белгород

белгородский район

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белгород, происшествия, белгородский район, вячеслав гладков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)