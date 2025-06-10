Рейтинг@Mail.ru
В Белгороде из-за падения обломков БПЛА пострадал ребенок - РИА Новости, 10.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:35 10.06.2025 (обновлено: 01:38 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/belgorod-2021910811.html
В Белгороде из-за падения обломков БПЛА пострадал ребенок
В Белгороде из-за падения обломков БПЛА пострадал ребенок - РИА Новости, 10.06.2025
В Белгороде из-за падения обломков БПЛА пострадал ребенок
Восьмилетний мальчик пострадал в Белгороде из-за обломков сбитого БПЛА, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T01:35:00+03:00
2025-06-10T01:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгород
происшествия
белгородский район
вячеслав гладков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_0:120:3077:1851_1920x0_80_0_0_1b2a51c769debeafb373fa427bfeee18.jpg
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Восьмилетний мальчик пострадал в Белгороде из-за обломков сбитого БПЛА, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."Над Белгородским районом сбиты вражеские беспилотники. Пострадал ребёнок. Обломки упали на территории Белгорода, пострадал 8-летний мальчик. Он был с бабушкой, которая самостоятельно привезла его в больницу. У ребёнка диагностировали минно-взрывную травму и баротравму. В настоящее время он проходит обследование в детской областной клинической больнице", - написал он в Telegram-канале.Кроме того, в нескольких местах произошло загорание сухой растительности — сотрудники МЧС оперативно ликвидировали все очаги.
https://ria.ru/20250609/kursk-2021875985.html
белгород
белгородский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_01566565add48f374581e68af45d49a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгород, происшествия, белгородский район, вячеслав гладков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Происшествия, Белгородский район, Вячеслав Гладков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Белгороде из-за падения обломков БПЛА пострадал ребенок

Гладков: в Белгороде из-за падения обломков БПЛА пострадал ребенок

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Восьмилетний мальчик пострадал в Белгороде из-за обломков сбитого БПЛА, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Над Белгородским районом сбиты вражеские беспилотники. Пострадал ребёнок. Обломки упали на территории Белгорода, пострадал 8-летний мальчик. Он был с бабушкой, которая самостоятельно привезла его в больницу. У ребёнка диагностировали минно-взрывную травму и баротравму. В настоящее время он проходит обследование в детской областной клинической больнице", - написал он в Telegram-канале.
Кроме того, в нескольких местах произошло загорание сухой растительности — сотрудники МЧС оперативно ликвидировали все очаги.
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Хинштейн рассказал о ущербе от вторжения ВСУ в Курскую область
Вчера, 19:44
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородПроисшествияБелгородский районВячеслав ГладковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала