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В Белгороде из-за падения обломков БПЛА пострадал ребенок
В Белгороде из-за падения обломков БПЛА пострадал ребенок - РИА Новости, 10.06.2025
В Белгороде из-за падения обломков БПЛА пострадал ребенок
Восьмилетний мальчик пострадал в Белгороде из-за обломков сбитого БПЛА, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T01:35:00+03:00
2025-06-10T01:35:00+03:00
2025-06-10T01:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгород
происшествия
белгородский район
вячеслав гладков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Восьмилетний мальчик пострадал в Белгороде из-за обломков сбитого БПЛА, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."Над Белгородским районом сбиты вражеские беспилотники. Пострадал ребёнок. Обломки упали на территории Белгорода, пострадал 8-летний мальчик. Он был с бабушкой, которая самостоятельно привезла его в больницу. У ребёнка диагностировали минно-взрывную травму и баротравму. В настоящее время он проходит обследование в детской областной клинической больнице", - написал он в Telegram-канале.Кроме того, в нескольких местах произошло загорание сухой растительности — сотрудники МЧС оперативно ликвидировали все очаги.
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белгород, происшествия, белгородский район, вячеслав гладков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Происшествия, Белгородский район, Вячеслав Гладков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Белгороде из-за падения обломков БПЛА пострадал ребенок
Гладков: в Белгороде из-за падения обломков БПЛА пострадал ребенок