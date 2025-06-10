Балицкий опубликовал новый список погибших солдат ВСУ
Запорожский губернатор Балицкий опубликовал третий список погибших солдат ВСУ
Евгений Балицкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в третий раз опубликовал новые списки идентифицированных тел погибших солдат ВСУ, в новом списке 30 человек.
"Очередной список идентифицированных тел украинских солдат, от которых отказалась их страна, отправившая на убой, но которых всё еще надеются найти их родители, жены, дети... И судьба этих людей – судьба каждого, кого посылают с оружием в руках киевские правители отстаивать интересы англосаксов. Украинское руководство стирает не только ваши жизни, но даже память о них" , - написал Балицкий в Telegram-канале. В новом списке 30 фамилий.
Балицкий добавил, что в большинстве своем солдаты ВСУ сейчас это "обычные парни, пенсионеры, селяне, которых отправили на войну умирать, а единственным спасением для них является сдача в плен, чтобы не пополнять списки "пропавших без вести".
Как сообщил ранее в своем Telegram-канале помощник президента РФ Владимир Мединский, Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными. Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел военнослужащих ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее.
Представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин заявил, что Украина не вышла на контакт, поэтому акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными не состоялась.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 75% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.