https://ria.ru/20250610/balitskij-2021949368.html

Балицкий опубликовал новый список погибших солдат ВСУ

Балицкий опубликовал новый список погибших солдат ВСУ - РИА Новости, 10.06.2025

Балицкий опубликовал новый список погибших солдат ВСУ

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в третий раз опубликовал новые списки идентифицированных тел погибших солдат ВСУ, в новом списке 30 человек. РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T10:18:00+03:00

2025-06-10T10:18:00+03:00

2025-06-10T10:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

запорожская область

украина

евгений балицкий

владимир мединский

вооруженные силы украины

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в третий раз опубликовал новые списки идентифицированных тел погибших солдат ВСУ, в новом списке 30 человек. Ранее Балицкий уже дважды опубликовывал списки погибших солдат ВСУ, которых удалось идентифицировать, в них были указаны 97 и 91 человек соответственно и информация о том, где они погибли. "Очередной список идентифицированных тел украинских солдат, от которых отказалась их страна, отправившая на убой, но которых всё еще надеются найти их родители, жены, дети... И судьба этих людей – судьба каждого, кого посылают с оружием в руках киевские правители отстаивать интересы англосаксов. Украинское руководство стирает не только ваши жизни, но даже память о них" , - написал Балицкий в Telegram-канале. В новом списке 30 фамилий. Балицкий добавил, что в большинстве своем солдаты ВСУ сейчас это "обычные парни, пенсионеры, селяне, которых отправили на войну умирать, а единственным спасением для них является сдача в плен, чтобы не пополнять списки "пропавших без вести". Как сообщил ранее в своем Telegram-канале помощник президента РФ Владимир Мединский, Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными. Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел военнослужащих ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее. Представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин заявил, что Украина не вышла на контакт, поэтому акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными не состоялась. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 75% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20250610/zelenskiy-2021914178.html

https://ria.ru/20250609/ukraina-2021879066.html

https://ria.ru/20250609/pozitsiya-2021764790.html

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Варвара Скокшина

россия, запорожская область, украина, евгений балицкий, владимир мединский, вооруженные силы украины, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле