https://ria.ru/20250610/bagreeva-2021855366.html

Свыше 8 тыс объектов коммерческой недвижимости Москвы реализовали на торгах

Свыше 8 тыс объектов коммерческой недвижимости Москвы реализовали на торгах - РИА Новости, 10.06.2025

Свыше 8 тыс объектов коммерческой недвижимости Москвы реализовали на торгах

Свыше 8,4 тысячи объектов коммерческой недвижимости, расположенных на территории столицы, реализовали на городских торгах за пять лет, среди них – коммерческие... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T09:15:00+03:00

2025-06-10T09:15:00+03:00

2025-06-10T09:15:00+03:00

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мария багреева

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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Свыше 8,4 тысячи объектов коммерческой недвижимости, расположенных на территории столицы, реализовали на городских торгах за пять лет, среди них – коммерческие помещения и здания, в том числе и с земельными участками, сообщила заммэра Москвы, глава городского департамента экономической политики и развития (ДЭПР) Мария Багреева.Заммэра напомнила, что у московских бизнесменов есть возможность купить у столицы не только помещения, но и целые здания для своей деятельности."Большинство из них имеют свободное назначение и подходят для открытия практически любого бизнеса: магазинов, ресторанов, кафе, спортивных, образовательных, медицинских и других учреждений. С мая 2020 года по май 2025-го город реализовал свыше 8,4 тысячи объектов нежилой недвижимости общей площадью более 1,7 миллиона квадратных метров. Лидерами стали Центральный округ: здесь было продано 1,3 тысячи объектов, а также Западный и Восточный округа: в них с торгов ушло примерно по тысяче зданий и помещений", – рассказала Багреева, ее слова привели в пресс-службе ДЭПР.Она добавила, что всего в торгах поучаствовали свыше 54 тысяч физических и юрлиц.Самый крупный из проданных на торгах объектов – комплекс зданий, чья площадь составляет более 25 тысяч "квадратов". В лот входило три помещения, которые находятся по адресам: Большой Черкасский переулок, дом 4, строение 1; Никольская улица, дом 8/1, строение 1; Никольская улица, дом 10/2, строение 2АВ.При этом самый маленький реализованный на торгах объект расположен на проспекте Маршала Жукова, 78. Его площадь составляет 1,5 "квадрата".Как сообщил глава московского департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, в среднем за одно помещение на торгах конкурируют семь человек, за здание – пять. Он уточнил, что бывают предложения, которые привлекают сразу не один десяток желающих."Например, среди самых популярных лотов за последние пять лет – нежилое помещение в районе проспекта Вернадского. За объект площадью 45,4 квадратного метра в доме 28, строение 1, на улице Удальцова боролись сразу 74 участника", – рассказал он.Москва выставляет на торги разные объекты, а витриной для них выступает столичный инвестпортал. На платформе есть раздел "Имущество от города", куда выставляют информацию о лотах, в том числе снимки, документацию, условия и форму реализации.Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" и регионального проекта Москвы "Цифровое государственное управление".

https://ria.ru/20250605/bagreeva-2020962124.html

https://ria.ru/20250604/goroda-2020830242.html

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