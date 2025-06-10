https://ria.ru/20250610/bagreeva-2021855366.html
Свыше 8 тыс объектов коммерческой недвижимости Москвы реализовали на торгах
Свыше 8 тыс объектов коммерческой недвижимости Москвы реализовали на торгах - РИА Новости, 10.06.2025
Свыше 8 тыс объектов коммерческой недвижимости Москвы реализовали на торгах
Свыше 8,4 тысячи объектов коммерческой недвижимости, расположенных на территории столицы, реализовали на городских торгах за пять лет, среди них – коммерческие... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T09:15:00+03:00
2025-06-10T09:15:00+03:00
2025-06-10T09:15:00+03:00
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торги
коммерческая недвижимость
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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Свыше 8,4 тысячи объектов коммерческой недвижимости, расположенных на территории столицы, реализовали на городских торгах за пять лет, среди них – коммерческие помещения и здания, в том числе и с земельными участками, сообщила заммэра Москвы, глава городского департамента экономической политики и развития (ДЭПР) Мария Багреева.Заммэра напомнила, что у московских бизнесменов есть возможность купить у столицы не только помещения, но и целые здания для своей деятельности."Большинство из них имеют свободное назначение и подходят для открытия практически любого бизнеса: магазинов, ресторанов, кафе, спортивных, образовательных, медицинских и других учреждений. С мая 2020 года по май 2025-го город реализовал свыше 8,4 тысячи объектов нежилой недвижимости общей площадью более 1,7 миллиона квадратных метров. Лидерами стали Центральный округ: здесь было продано 1,3 тысячи объектов, а также Западный и Восточный округа: в них с торгов ушло примерно по тысяче зданий и помещений", – рассказала Багреева, ее слова привели в пресс-службе ДЭПР.Она добавила, что всего в торгах поучаствовали свыше 54 тысяч физических и юрлиц.Самый крупный из проданных на торгах объектов – комплекс зданий, чья площадь составляет более 25 тысяч "квадратов". В лот входило три помещения, которые находятся по адресам: Большой Черкасский переулок, дом 4, строение 1; Никольская улица, дом 8/1, строение 1; Никольская улица, дом 10/2, строение 2АВ.При этом самый маленький реализованный на торгах объект расположен на проспекте Маршала Жукова, 78. Его площадь составляет 1,5 "квадрата".Как сообщил глава московского департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, в среднем за одно помещение на торгах конкурируют семь человек, за здание – пять. Он уточнил, что бывают предложения, которые привлекают сразу не один десяток желающих."Например, среди самых популярных лотов за последние пять лет – нежилое помещение в районе проспекта Вернадского. За объект площадью 45,4 квадратного метра в доме 28, строение 1, на улице Удальцова боролись сразу 74 участника", – рассказал он.Москва выставляет на торги разные объекты, а витриной для них выступает столичный инвестпортал. На платформе есть раздел "Имущество от города", куда выставляют информацию о лотах, в том числе снимки, документацию, условия и форму реализации.Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" и регионального проекта Москвы "Цифровое государственное управление".
https://ria.ru/20250605/bagreeva-2020962124.html
https://ria.ru/20250604/goroda-2020830242.html
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москва, мария багреева, департамент экономической политики и развития москвы, поддержка бизнеса , твой бизнес – новости, кирилл пуртов, торги, коммерческая недвижимость
Москва, Мария Багреева, Департамент экономической политики и развития Москвы, Поддержка бизнеса , Твой бизнес – новости, Кирилл Пуртов, Торги, Коммерческая недвижимость
Свыше 8 тыс объектов коммерческой недвижимости Москвы реализовали на торгах
Багреева: за 5 лет Москва реализовала на торгах 8,4 тысячи коммерческих объектов
МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Свыше 8,4 тысячи объектов коммерческой недвижимости, расположенных на территории столицы, реализовали на городских торгах за пять лет, среди них – коммерческие помещения и здания, в том числе и с земельными участками, сообщила заммэра Москвы, глава городского департамента экономической политики и развития (ДЭПР) Мария Багреева.
Заммэра напомнила, что у московских бизнесменов есть возможность купить у столицы не только помещения, но и целые здания для своей деятельности.
"Большинство из них имеют свободное назначение и подходят для открытия практически любого бизнеса: магазинов, ресторанов, кафе, спортивных, образовательных, медицинских и других учреждений. С мая 2020 года по май 2025-го город реализовал свыше 8,4 тысячи объектов нежилой недвижимости общей площадью более 1,7 миллиона квадратных метров. Лидерами стали Центральный округ: здесь было продано 1,3 тысячи объектов, а также Западный и Восточный округа: в них с торгов ушло примерно по тысяче зданий и помещений", – рассказала Багреева, ее слова привели в пресс-службе ДЭПР.
Она добавила, что всего в торгах поучаствовали свыше 54 тысяч физических и юрлиц.
Самый крупный из проданных на торгах объектов – комплекс зданий, чья площадь составляет более 25 тысяч "квадратов". В лот входило три помещения, которые находятся по адресам: Большой Черкасский переулок, дом 4, строение 1; Никольская улица, дом 8/1, строение 1; Никольская улица, дом 10/2, строение 2АВ.
При этом самый маленький реализованный на торгах объект расположен на проспекте Маршала Жукова, 78. Его площадь составляет 1,5 "квадрата".
Как сообщил глава московского департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, в среднем за одно помещение на торгах конкурируют семь человек, за здание – пять. Он уточнил, что бывают предложения, которые привлекают сразу не один десяток желающих.
"Например, среди самых популярных лотов за последние пять лет – нежилое помещение в районе проспекта Вернадского. За объект площадью 45,4 квадратного метра в доме 28, строение 1, на улице Удальцова боролись сразу 74 участника", – рассказал он.
Москва выставляет на торги разные объекты, а витриной для них выступает столичный инвестпортал. На платформе есть раздел "Имущество от города", куда выставляют информацию о лотах, в том числе снимки, документацию, условия и форму реализации.
Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" и регионального проекта Москвы "Цифровое государственное управление".