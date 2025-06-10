https://ria.ru/20250610/avtoshkoly-2022093926.html

Госдума приняла в первом чтении проект о качестве подготовки в автошколах

Госдума приняла в первом чтении проект о качестве подготовки в автошколах - РИА Новости, 10.06.2025

Госдума приняла в первом чтении проект о качестве подготовки в автошколах

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается ввести контроль качества обучения в автошколах и установить показатели РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T18:25:00+03:00

2025-06-10T18:25:00+03:00

2025-06-10T18:25:00+03:00

общество

россия

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1901033201_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_843484a04a01c268b86e1b709ffff50e.jpg

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается ввести контроль качества обучения в автошколах и установить показатели эффективности и публиковать в интернете их рейтинги. Инициатором законопроекта выступило правительство РФ. Изменения предлагается внести в статью 26 закона "О безопасности дорожного движения". Законопроектом предлагается разработать перечень показателей, критериев и периодичности оценки эффективности автошкол, наделив соответствующими полномочиями МВД России. Кроме того, в документах сообщается, что данные о качестве подготовки в автошколах планируется размещать в интернете, что позволит гражданам учитывать их при выборе учебного заведения. Отмечается, что законопроект направлен на повышение качества подготовки водителей и усиление контроля за образовательными организациями, осуществляющими профессиональное обучение.

https://ria.ru/20250129/gosduma-1996069428.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, госдума рф