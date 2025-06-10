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Госдума приняла в первом чтении проект о качестве подготовки в автошколах - РИА Новости, 10.06.2025
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18:25 10.06.2025
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Госдума приняла в первом чтении проект о качестве подготовки в автошколах
Госдума приняла в первом чтении проект о качестве подготовки в автошколах - РИА Новости, 10.06.2025
Госдума приняла в первом чтении проект о качестве подготовки в автошколах
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается ввести контроль качества обучения в автошколах и установить показатели РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T18:25:00+03:00
2025-06-10T18:25:00+03:00
общество
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается ввести контроль качества обучения в автошколах и установить показатели эффективности и публиковать в интернете их рейтинги. Инициатором законопроекта выступило правительство РФ. Изменения предлагается внести в статью 26 закона "О безопасности дорожного движения". Законопроектом предлагается разработать перечень показателей, критериев и периодичности оценки эффективности автошкол, наделив соответствующими полномочиями МВД России. Кроме того, в документах сообщается, что данные о качестве подготовки в автошколах планируется размещать в интернете, что позволит гражданам учитывать их при выборе учебного заведения. Отмечается, что законопроект направлен на повышение качества подготовки водителей и усиление контроля за образовательными организациями, осуществляющими профессиональное обучение.
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общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
Госдума приняла в первом чтении проект о качестве подготовки в автошколах

Госдума приняла в первом чтении проект о контроле качества обучения в автошколах

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВо время занятий в автошколе
Во время занятий в автошколе - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Во время занятий в автошколе. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается ввести контроль качества обучения в автошколах и установить показатели эффективности и публиковать в интернете их рейтинги.
Инициатором законопроекта выступило правительство РФ. Изменения предлагается внести в статью 26 закона "О безопасности дорожного движения".
Законопроектом предлагается разработать перечень показателей, критериев и периодичности оценки эффективности автошкол, наделив соответствующими полномочиями МВД России.
Кроме того, в документах сообщается, что данные о качестве подготовки в автошколах планируется размещать в интернете, что позволит гражданам учитывать их при выборе учебного заведения.
Отмечается, что законопроект направлен на повышение качества подготовки водителей и усиление контроля за образовательными организациями, осуществляющими профессиональное обучение.
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