https://ria.ru/20250610/avtoshkoly-2022093926.html
Госдума приняла в первом чтении проект о качестве подготовки в автошколах
Госдума приняла в первом чтении проект о качестве подготовки в автошколах - РИА Новости, 10.06.2025
Госдума приняла в первом чтении проект о качестве подготовки в автошколах
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается ввести контроль качества обучения в автошколах и установить показатели РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T18:25:00+03:00
2025-06-10T18:25:00+03:00
2025-06-10T18:25:00+03:00
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается ввести контроль качества обучения в автошколах и установить показатели эффективности и публиковать в интернете их рейтинги. Инициатором законопроекта выступило правительство РФ. Изменения предлагается внести в статью 26 закона "О безопасности дорожного движения". Законопроектом предлагается разработать перечень показателей, критериев и периодичности оценки эффективности автошкол, наделив соответствующими полномочиями МВД России. Кроме того, в документах сообщается, что данные о качестве подготовки в автошколах планируется размещать в интернете, что позволит гражданам учитывать их при выборе учебного заведения. Отмечается, что законопроект направлен на повышение качества подготовки водителей и усиление контроля за образовательными организациями, осуществляющими профессиональное обучение.
https://ria.ru/20250129/gosduma-1996069428.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
Госдума приняла в первом чтении проект о качестве подготовки в автошколах
Госдума приняла в первом чтении проект о контроле качества обучения в автошколах
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается ввести контроль качества обучения в автошколах и установить показатели эффективности и публиковать в интернете их рейтинги.
Инициатором законопроекта выступило правительство РФ
. Изменения предлагается внести в статью 26 закона "О безопасности дорожного движения".
Законопроектом предлагается разработать перечень показателей, критериев и периодичности оценки эффективности автошкол, наделив соответствующими полномочиями МВД России.
Кроме того, в документах сообщается, что данные о качестве подготовки в автошколах планируется размещать в интернете, что позволит гражданам учитывать их при выборе учебного заведения.
Отмечается, что законопроект направлен на повышение качества подготовки водителей и усиление контроля за образовательными организациями, осуществляющими профессиональное обучение.