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В Запорожье осудили женщину, пытавшуюся подорвать автомобиль ВС России - РИА Новости, 10.06.2025
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18:35 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/avtomobil-2022097544.html
В Запорожье осудили женщину, пытавшуюся подорвать автомобиль ВС России
В Запорожье осудили женщину, пытавшуюся подорвать автомобиль ВС России - РИА Новости, 10.06.2025
В Запорожье осудили женщину, пытавшуюся подорвать автомобиль ВС России
Южный окружной военный суд приговорил к 16 годам лишения свободы Ларису Гавриленко, которая по заданию СБУ пыталась взорвать автомобиль Вооруженных сил РФ в... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T18:35:00+03:00
2025-06-10T18:35:00+03:00
происшествия
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запорожская область
служба безопасности украины
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июн - РИА Новости, Юлия Насулина. Южный окружной военный суд приговорил к 16 годам лишения свободы Ларису Гавриленко, которая по заданию СБУ пыталась взорвать автомобиль Вооруженных сил РФ в Константиновке Запорожской области, сообщил РИА Новости представитель суда. По его данным, 30 сентября 2023 года Гавриленко вышла на сотрудника СБУ и вступила в террористическое сообщество. По его заданию она забрала из тайника два самодельных взрывных устройства, одно из которых 21 октября установила между кабиной и грузовым отсеком автомобиля ВС РФ, припаркованного у магазина. После этого она активировала взрыватель, рассчитанный на взрыв по истечении двух часов 45 минут. Однако СВУ вовремя обнаружили и обезвредили. Уголовное дело было возбуждено по статьям о покушении на теракт, участии в террористическом сообществе, государственной измене и незаконном хранении взрывных устройств. "В соответствии с приговором суда подсудимая признана виновной и ей назначено наказание в виде 16 лет общего режима", - сказал собеседник агентства. Приговор в законную силу еще не вступил.
https://ria.ru/20250604/krym-2020871267.html
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происшествия, россия, константиновка, запорожская область, служба безопасности украины, запорожье
Происшествия, Россия, Константиновка, Запорожская область, Служба безопасности Украины, Запорожье
В Запорожье осудили женщину, пытавшуюся подорвать автомобиль ВС России

Жительница Запорожья получила 16 лет за попытку подорвать автомобиль ВС России

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания суда
Статуя богини Фемиды у здания суда - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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Статуя богини Фемиды у здания суда. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июн - РИА Новости, Юлия Насулина. Южный окружной военный суд приговорил к 16 годам лишения свободы Ларису Гавриленко, которая по заданию СБУ пыталась взорвать автомобиль Вооруженных сил РФ в Константиновке Запорожской области, сообщил РИА Новости представитель суда.
По его данным, 30 сентября 2023 года Гавриленко вышла на сотрудника СБУ и вступила в террористическое сообщество. По его заданию она забрала из тайника два самодельных взрывных устройства, одно из которых 21 октября установила между кабиной и грузовым отсеком автомобиля ВС РФ, припаркованного у магазина.
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После этого она активировала взрыватель, рассчитанный на взрыв по истечении двух часов 45 минут. Однако СВУ вовремя обнаружили и обезвредили.
Уголовное дело было возбуждено по статьям о покушении на теракт, участии в террористическом сообществе, государственной измене и незаконном хранении взрывных устройств.
"В соответствии с приговором суда подсудимая признана виновной и ей назначено наказание в виде 16 лет общего режима", - сказал собеседник агентства.
Приговор в законную силу еще не вступил.
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