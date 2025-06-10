Рейтинг@Mail.ru
Новая модификация автомата Калашников успешно проходит проверку в зоне СВО - РИА Новости, 10.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:26 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/avtomat-2021919845.html
Новая модификация автомата Калашников успешно проходит проверку в зоне СВО
Новая модификация автомата Калашников успешно проходит проверку в зоне СВО - РИА Новости, 10.06.2025
Новая модификация автомата Калашников успешно проходит проверку в зоне СВО
Новая модификация автомата Калашников (АК-12К) успешно проходит проверку десантниками в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T05:26:00+03:00
2025-06-10T05:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
технологии
воздушно-десантные войска россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/14/1984778161_0:0:3034:1708_1920x0_80_0_0_07911c923f49e89138a4503d81f665d5.jpg
ЛУГАНСК, 10 июн - РИА Новости. Новая модификация автомата Калашников (АК-12К) успешно проходит проверку десантниками в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны России. "В зоне спецоперации в Новороссийской дивизии ВДВ успешно проходят проверку новые российские автоматы, которые выпускает концерн "Калашников", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что опыт применения в зоне СВО полноразмерного автомата Калашникова АК-12 образца 2023 года показал, что для подразделений штурмового типа габариты оружия являются основным требованием. "АК-12К имеет улучшенные технические, эргономические и эксплуатационные характеристики, отвечающие требованиям современного боя. Важно, что он успешно прошел апробацию в зоне СВО. Получил исключительно положительные отзывы", - пояснили в оборонном ведомстве. В МО пояснили что данные укороченные автоматы АК-12К изготовлены в расцветке "Мультикам", которая впервые используется в производстве АК-12 образца 2023 года. "Такая универсальная расцветка для штурмового автомата продиктована опытом его активного применения в зоне проведения СВО, где максимальная маскировка штурмовиков и их оружия в разных условиях жизненно необходима", - дополнили в МО РФ.
https://ria.ru/20250610/spetsoperatsiya-2021919703.html
https://ria.ru/20250610/spetsoperatsiya-2021918249.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/14/1984778161_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d7af801a5285365079510e3c3f0e508f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, технологии, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Технологии, Воздушно-десантные войска России
Новая модификация автомата Калашников успешно проходит проверку в зоне СВО

Минобороны: новая модификация АК-12 успешно проходит проверку в зоне СВО

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 10 июн - РИА Новости. Новая модификация автомата Калашников (АК-12К) успешно проходит проверку десантниками в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны России.
"В зоне спецоперации в Новороссийской дивизии ВДВ успешно проходят проверку новые российские автоматы, которые выпускает концерн "Калашников", - сообщили в МО РФ.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Дроны "Центра" парализовали систему связи ВСУ под Красноармейском
05:24
Уточняется, что опыт применения в зоне СВО полноразмерного автомата Калашникова АК-12 образца 2023 года показал, что для подразделений штурмового типа габариты оружия являются основным требованием.
"АК-12К имеет улучшенные технические, эргономические и эксплуатационные характеристики, отвечающие требованиям современного боя. Важно, что он успешно прошел апробацию в зоне СВО. Получил исключительно положительные отзывы", - пояснили в оборонном ведомстве.
В МО пояснили что данные укороченные автоматы АК-12К изготовлены в расцветке "Мультикам", которая впервые используется в производстве АК-12 образца 2023 года.
"Такая универсальная расцветка для штурмового автомата продиктована опытом его активного применения в зоне проведения СВО, где максимальная маскировка штурмовиков и их оружия в разных условиях жизненно необходима", - дополнили в МО РФ.
Танк Т-80 БВМ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Танкисты "Центра" уничтожили скопление живой силы ВСУ под Красноармейском
05:02
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияТехнологииВоздушно-десантные войска России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала