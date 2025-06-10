https://ria.ru/20250610/avtomat-2021919845.html

Новая модификация автомата Калашников успешно проходит проверку в зоне СВО

Новая модификация автомата Калашников успешно проходит проверку в зоне СВО - РИА Новости, 10.06.2025

Новая модификация автомата Калашников успешно проходит проверку в зоне СВО

Новая модификация автомата Калашников (АК-12К) успешно проходит проверку десантниками в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T05:26:00+03:00

2025-06-10T05:26:00+03:00

2025-06-10T05:26:00+03:00

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ЛУГАНСК, 10 июн - РИА Новости. Новая модификация автомата Калашников (АК-12К) успешно проходит проверку десантниками в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны России. "В зоне спецоперации в Новороссийской дивизии ВДВ успешно проходят проверку новые российские автоматы, которые выпускает концерн "Калашников", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что опыт применения в зоне СВО полноразмерного автомата Калашникова АК-12 образца 2023 года показал, что для подразделений штурмового типа габариты оружия являются основным требованием. "АК-12К имеет улучшенные технические, эргономические и эксплуатационные характеристики, отвечающие требованиям современного боя. Важно, что он успешно прошел апробацию в зоне СВО. Получил исключительно положительные отзывы", - пояснили в оборонном ведомстве. В МО пояснили что данные укороченные автоматы АК-12К изготовлены в расцветке "Мультикам", которая впервые используется в производстве АК-12 образца 2023 года. "Такая универсальная расцветка для штурмового автомата продиктована опытом его активного применения в зоне проведения СВО, где максимальная маскировка штурмовиков и их оружия в разных условиях жизненно необходима", - дополнили в МО РФ.

https://ria.ru/20250610/spetsoperatsiya-2021919703.html

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безопасность, россия, технологии, воздушно-десантные войска россии