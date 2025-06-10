В доме подозреваемого в нападении в Граце нашли предсмертное письмо
В доме подозреваемого в нападении на школу в Граце нашли предсмертное письмо
© AP Photo / Heinz-Peter BaderПолицейские у здания школы после стрельбы в Граце
© AP Photo / Heinz-Peter Bader
Полицейские у здания школы после стрельбы в Граце
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ВЕНА, 10 июн — РИА Новости. Правоохранители во время обыска дома подозреваемого в нападении на школу в австрийском Граце обнаружили предсмертное письмо, сообщает газета Kronen Zeitung.
"В доме 21-летнего молодого человека проводился обыск во второй половине дня. <…> Следователи нашли там прощальное письмо", — говорится в публикации.
В австрийском Граце ученик устроил стрельбу в школе.
Главное:
- погибли десять человек, включая нападавшего;
- семеро из погибших — дети;
- госпитализировали 28 пострадавших, четверо из них в критическом состоянии, у некоторых огнестрельные ранения головы;
- среди тяжелораненых есть как учащиеся, так и преподаватели;
- нападение совершил ученик средней школы BORG на улице
- Dreierschützengasse, передал телеканал ORF со ссылкой на полицию;
- в преступлении подозревают 21-летнего выпускника школы;
- нападавший открыл огонь в двух классах, злоумышленника ликвидировали;
- у преступника было с собой короткоствольное и длинноствольное оружие, предположительно, дробовик;
- в районе школы прошла масштабная полицейская операция;
- на место происшествия направили несколько подразделений австрийского спецназа Cobra;
- школу эвакуировали, всех доставили в безопасное место, силовики взяли ситуацию под контроль;
- СМИ со ссылкой на полицию пишут, что нападавший, предположительно, был жертвой издевательств;
- инцидент квалифицировали как массовое убийство
Сегодняшняя трагедия стала крупнейшим в истории Австрии нападением с применением огнестрельного оружия на школу.
Свои соболезнования в связи с трагедией выразили канцлер и президент Австрии, министры и главы партий страны, а также мировые лидеры.