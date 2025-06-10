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В доме подозреваемого в нападении в Граце нашли предсмертное письмо - РИА Новости, 10.06.2025
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19:53 10.06.2025 (обновлено: 20:16 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/avstriya-2022116000.html
В доме подозреваемого в нападении в Граце нашли предсмертное письмо
В доме подозреваемого в нападении в Граце нашли предсмертное письмо - РИА Новости, 10.06.2025
В доме подозреваемого в нападении в Граце нашли предсмертное письмо
Правоохранители во время обыска дома подозреваемого в нападении на школу в австрийском Граце обнаружили предсмертное письмо, сообщает газета Kronen Zeitung. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T19:53:00+03:00
2025-06-10T20:16:00+03:00
в мире
грац
австрия
штирия
нападение на школу в граце
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ВЕНА, 10 июн — РИА Новости. Правоохранители во время обыска дома подозреваемого в нападении на школу в австрийском Граце обнаружили предсмертное письмо, сообщает газета Kronen Zeitung. "В доме 21-летнего молодого человека проводился обыск во второй половине дня. &lt;…&gt; Следователи нашли там прощальное письмо", — говорится в публикации.В австрийском Граце ученик устроил стрельбу в школе.Главное:Сегодняшняя трагедия стала крупнейшим в истории Австрии нападением с применением огнестрельного оружия на школу. Свои соболезнования в связи с трагедией выразили канцлер и президент Австрии, министры и главы партий страны, а также мировые лидеры.
https://ria.ru/20250610/grats-2022070140.html
https://ria.ru/20250610/strelba-2022012837.html
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в мире, грац, австрия, штирия, нападение на школу в граце
В мире, Грац, Австрия, Штирия, Нападение на школу в Граце
В доме подозреваемого в нападении в Граце нашли предсмертное письмо

В доме подозреваемого в нападении на школу в Граце нашли предсмертное письмо

© AP Photo / Heinz-Peter BaderПолицейские у здания школы после стрельбы в Граце
Полицейские у здания школы после стрельбы в Граце - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© AP Photo / Heinz-Peter Bader
Полицейские у здания школы после стрельбы в Граце
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ВЕНА, 10 июн — РИА Новости. Правоохранители во время обыска дома подозреваемого в нападении на школу в австрийском Граце обнаружили предсмертное письмо, сообщает газета Kronen Zeitung.
"В доме 21-летнего молодого человека проводился обыск во второй половине дня. <…> Следователи нашли там прощальное письмо", — говорится в публикации.
Сотрудники полиции на месте стрельбы в Граце, Австрия - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Напавший на школу в Граце владел оружием легально, заявили в полиции
Вчера, 17:24
В австрийском Граце ученик устроил стрельбу в школе.
Главное:
  • погибли десять человек, включая нападавшего;
  • семеро из погибших — дети;
  • госпитализировали 28 пострадавших, четверо из них в критическом состоянии, у некоторых огнестрельные ранения головы;
  • среди тяжелораненых есть как учащиеся, так и преподаватели;
  • нападение совершил ученик средней школы BORG на улице
  • Dreierschützengasse, передал телеканал ORF со ссылкой на полицию;
  • в преступлении подозревают 21-летнего выпускника школы;
  • нападавший открыл огонь в двух классах, злоумышленника ликвидировали;
  • у преступника было с собой короткоствольное и длинноствольное оружие, предположительно, дробовик;
  • в районе школы прошла масштабная полицейская операция;
  • на место происшествия направили несколько подразделений австрийского спецназа Cobra;
  • школу эвакуировали, всех доставили в безопасное место, силовики взяли ситуацию под контроль;
  • СМИ со ссылкой на полицию пишут, что нападавший, предположительно, был жертвой издевательств;
  • инцидент квалифицировали как массовое убийство
Сегодняшняя трагедия стала крупнейшим в истории Австрии нападением с применением огнестрельного оружия на школу.
Свои соболезнования в связи с трагедией выразили канцлер и президент Австрии, министры и главы партий страны, а также мировые лидеры.
Спецслужбы на месте стрельбы в школе в Граце - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Посольство не получало обращений от россиян после стрельбы в Граце
Вчера, 14:28
 
В миреГрацАвстрияШтирияНападение на школу в Граце
 
 
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