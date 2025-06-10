https://ria.ru/20250610/avstriya-2022116000.html

В доме подозреваемого в нападении в Граце нашли предсмертное письмо

В доме подозреваемого в нападении в Граце нашли предсмертное письмо - РИА Новости, 10.06.2025

В доме подозреваемого в нападении в Граце нашли предсмертное письмо

Правоохранители во время обыска дома подозреваемого в нападении на школу в австрийском Граце обнаружили предсмертное письмо, сообщает газета Kronen Zeitung. РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T19:53:00+03:00

2025-06-10T19:53:00+03:00

2025-06-10T20:16:00+03:00

в мире

грац

австрия

штирия

нападение на школу в граце

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2022095200_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_575c68f2baa36e01e890cf43371aca97.jpg

ВЕНА, 10 июн — РИА Новости. Правоохранители во время обыска дома подозреваемого в нападении на школу в австрийском Граце обнаружили предсмертное письмо, сообщает газета Kronen Zeitung. "В доме 21-летнего молодого человека проводился обыск во второй половине дня. <…> Следователи нашли там прощальное письмо", — говорится в публикации.В австрийском Граце ученик устроил стрельбу в школе.Главное:Сегодняшняя трагедия стала крупнейшим в истории Австрии нападением с применением огнестрельного оружия на школу. Свои соболезнования в связи с трагедией выразили канцлер и президент Австрии, министры и главы партий страны, а также мировые лидеры.

https://ria.ru/20250610/grats-2022070140.html

https://ria.ru/20250610/strelba-2022012837.html

грац

австрия

штирия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, грац, австрия, штирия, нападение на школу в граце