https://ria.ru/20250610/avstriya-2022015585.html

Появились кадры с места стрельбы в австрийской школе

Появились кадры с места стрельбы в австрийской школе - РИА Новости, 10.06.2025

Появились кадры с места стрельбы в австрийской школе

Появилось видео с места стрельбы, которая произошла в австрийском городе Грац в понедельник. РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T14:35:00+03:00

2025-06-10T14:35:00+03:00

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нападение на школу в граце

в мире

грац

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Появилось видео с места стрельбы, которая произошла в австрийском городе Грац в понедельник.На кадрах видно, как вооруженные полицейские эвакуирует учеников из здания школы. Днем 10 июня стало известно о стрельбе в австрийской школе. Нападение совершил ученик средней школы BORG на улице Dreierschützengasse. Он открыл огонь в двух классах.Известно как минимум о восьми погибших, семеро из них — дети. Есть также тяжелораненые, среди них как учащиеся, так и преподаватели. Злоумышленника ликвидировали. Портал австрийского телеканала AUF1 сообщал, что нападавший, предположительно, был жертвой издевательств.Около школы проходит масштабная полицейская операция, на место происшествия направлены несколько подразделений австрийского спецназа Cobra.

грац

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Эвакуация учеников из австрийской школы СМИ публикуют кадры эвакуации учеников из австрийского Граца, где школьник открыл стрельбу. Как заявляется, все происходило "под защитой вооруженных до зубов полицейских". По последним официальным данным, в результате стрельбы погибли 8 человек, из них семеро – дети. Однако, как утверждают некоторые СМИ, число жертв возросло до 11. 2025-06-10T14:35 true PT1M01S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

нападение на школу в граце, в мире, грац