https://ria.ru/20250610/avstriya-2022015585.html
Появились кадры с места стрельбы в австрийской школе
Появились кадры с места стрельбы в австрийской школе - РИА Новости, 10.06.2025
Появились кадры с места стрельбы в австрийской школе
Появилось видео с места стрельбы, которая произошла в австрийском городе Грац в понедельник. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T14:35:00+03:00
2025-06-10T14:35:00+03:00
2025-06-10T14:35:00+03:00
нападение на школу в граце
в мире
грац
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2021997289_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ffc971cb52e2013b2815c1c7c3b6d3e1.jpg
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Появилось видео с места стрельбы, которая произошла в австрийском городе Грац в понедельник.На кадрах видно, как вооруженные полицейские эвакуирует учеников из здания школы. Днем 10 июня стало известно о стрельбе в австрийской школе. Нападение совершил ученик средней школы BORG на улице Dreierschützengasse. Он открыл огонь в двух классах.Известно как минимум о восьми погибших, семеро из них — дети. Есть также тяжелораненые, среди них как учащиеся, так и преподаватели. Злоумышленника ликвидировали. Портал австрийского телеканала AUF1 сообщал, что нападавший, предположительно, был жертвой издевательств.Около школы проходит масштабная полицейская операция, на место происшествия направлены несколько подразделений австрийского спецназа Cobra.
грац
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2021997289_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_9d92c11b94276089fbeb87514929e8e5.jpg
Эвакуация учеников из австрийской школы
СМИ публикуют кадры эвакуации учеников из австрийского Граца, где школьник открыл стрельбу. Как заявляется, все происходило "под защитой вооруженных до зубов полицейских". По последним официальным данным, в результате стрельбы погибли 8 человек, из них семеро – дети. Однако, как утверждают некоторые СМИ, число жертв возросло до 11.
2025-06-10T14:35
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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нападение на школу в граце, в мире, грац
Нападение на школу в Граце, В мире, Грац
Появились кадры с места стрельбы в австрийской школе
Появились кадры с места стрельбы в школе в Граце
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Появилось видео с места стрельбы, которая произошла в австрийском городе Грац в понедельник.
На кадрах видно, как вооруженные полицейские эвакуирует учеников из здания школы.
Днем 10 июня стало известно о стрельбе в австрийской школе. Нападение совершил ученик средней школы BORG на улице Dreierschützengasse. Он открыл огонь в двух классах.
Известно как минимум о восьми погибших, семеро из них — дети. Есть также тяжелораненые, среди них как учащиеся, так и преподаватели. Злоумышленника ликвидировали. Портал австрийского телеканала AUF1 сообщал, что нападавший, предположительно, был жертвой издевательств.
Около школы проходит масштабная полицейская операция, на место происшествия направлены несколько подразделений австрийского спецназа Cobra.