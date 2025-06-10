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Появились кадры с места стрельбы в австрийской школе - РИА Новости, 10.06.2025
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14:35 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/avstriya-2022015585.html
Появились кадры с места стрельбы в австрийской школе
Появились кадры с места стрельбы в австрийской школе - РИА Новости, 10.06.2025
Появились кадры с места стрельбы в австрийской школе
Появилось видео с места стрельбы, которая произошла в австрийском городе Грац в понедельник. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T14:35:00+03:00
2025-06-10T14:35:00+03:00
нападение на школу в граце
в мире
грац
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Появилось видео с места стрельбы, которая произошла в австрийском городе Грац в понедельник.На кадрах видно, как вооруженные полицейские эвакуирует учеников из здания школы. Днем 10 июня стало известно о стрельбе в австрийской школе. Нападение совершил ученик средней школы BORG на улице Dreierschützengasse. Он открыл огонь в двух классах.Известно как минимум о восьми погибших, семеро из них — дети. Есть также тяжелораненые, среди них как учащиеся, так и преподаватели. Злоумышленника ликвидировали. Портал австрийского телеканала AUF1 сообщал, что нападавший, предположительно, был жертвой издевательств.Около школы проходит масштабная полицейская операция, на место происшествия направлены несколько подразделений австрийского спецназа Cobra.
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Эвакуация учеников из австрийской школы
СМИ публикуют кадры эвакуации учеников из австрийского Граца, где школьник открыл стрельбу. Как заявляется, все происходило "под защитой вооруженных до зубов полицейских". По последним официальным данным, в результате стрельбы погибли 8 человек, из них семеро – дети. Однако, как утверждают некоторые СМИ, число жертв возросло до 11.
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нападение на школу в граце, в мире, грац
Нападение на школу в Граце, В мире, Грац
Появились кадры с места стрельбы в австрийской школе

Появились кадры с места стрельбы в школе в Граце

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Появилось видео с места стрельбы, которая произошла в австрийском городе Грац в понедельник.
На кадрах видно, как вооруженные полицейские эвакуирует учеников из здания школы.
© AP Photo / Servus TVСпецслужбы на месте стрельбы в школе в Граце
Спецслужбы на месте стрельбы в школе в Граце - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© AP Photo / Servus TV
Спецслужбы на месте стрельбы в школе в Граце
Днем 10 июня стало известно о стрельбе в австрийской школе. Нападение совершил ученик средней школы BORG на улице Dreierschützengasse. Он открыл огонь в двух классах.
Известно как минимум о восьми погибших, семеро из них — дети. Есть также тяжелораненые, среди них как учащиеся, так и преподаватели. Злоумышленника ликвидировали. Портал австрийского телеканала AUF1 сообщал, что нападавший, предположительно, был жертвой издевательств.
Около школы проходит масштабная полицейская операция, на место происшествия направлены несколько подразделений австрийского спецназа Cobra.
© AP Photo / Kleine ZeitungПолицейские на месте стрельбы в школе в Граце
Полицейские на месте стрельбы в школе в Граце - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© AP Photo / Kleine Zeitung
Полицейские на месте стрельбы в школе в Граце
 
Нападение на школу в ГрацеВ миреГрац
 
 
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