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"Страшный расстрел". Австрийские СМИ раскрыли детали ЧП в Граце - РИА Новости, 10.06.2025
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13:39 10.06.2025 (обновлено: 14:22 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/avstriya-2022000574.html
"Страшный расстрел". Австрийские СМИ раскрыли детали ЧП в Граце
"Страшный расстрел". Австрийские СМИ раскрыли детали ЧП в Граце - РИА Новости, 10.06.2025
"Страшный расстрел". Австрийские СМИ раскрыли детали ЧП в Граце
Газета Kronen Zeitung назвала стрельбу, произошедшую в школе в городе Грац, самым страшным ЧП в истории Австрии. РИА Новости, 10.06.2025
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Газета Kronen Zeitung назвала стрельбу, произошедшую в школе в городе Грац, самым страшным ЧП в истории Австрии."Произошел один из самых страшных массовых расстрелов в истории республики", — говорится в сообщении.Днем 10 июня стало известно о стрельбе в австрийской школе. Нападение совершил ученик средней школы BORG на улице Dreierschützengasse. Он открыл огонь в двух классах.Известно как минимум о восьми погибших, семеро из них — дети. Есть также тяжелораненые, среди них как учащиеся, так и преподаватели. Злоумышленника ликвидировали. Портал австрийского телеканала AUF1 сообщал, что нападавший, предположительно, был жертвой издевательств.Около школы проходит масштабная полицейская операция, на место происшествия направлены несколько подразделений австрийского спецназа Cobra.
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Эвакуация учеников из австрийской школы
СМИ публикуют кадры эвакуации учеников из австрийского Граца, где школьник открыл стрельбу. Как заявляется, все происходило "под защитой вооруженных до зубов полицейских". По последним официальным данным, в результате стрельбы погибли 8 человек, из них семеро – дети. Однако, как утверждают некоторые СМИ, число жертв возросло до 11.
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грац, австрия, в мире
Грац, Австрия, В мире
"Страшный расстрел". Австрийские СМИ раскрыли детали ЧП в Граце

Kronen Zeitung назвала стрельбу в Австрии самым страшным ЧП в истории страны

© AP Photo / Kleine ZeitungСпасатели на месте стрельбы в Граце, Австрия
Спасатели на месте стрельбы в Граце, Австрия - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© AP Photo / Kleine Zeitung
Спасатели на месте стрельбы в Граце, Австрия
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Газета Kronen Zeitung назвала стрельбу, произошедшую в школе в городе Грац, самым страшным ЧП в истории Австрии.
"Произошел один из самых страшных массовых расстрелов в истории республики", — говорится в сообщении.
© AP Photo / Servus TVСпецслужбы на месте стрельбы в школе в Граце
Спецслужбы на месте стрельбы в школе в Граце - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© AP Photo / Servus TV
Спецслужбы на месте стрельбы в школе в Граце
Днем 10 июня стало известно о стрельбе в австрийской школе. Нападение совершил ученик средней школы BORG на улице Dreierschützengasse. Он открыл огонь в двух классах.
Известно как минимум о восьми погибших, семеро из них — дети. Есть также тяжелораненые, среди них как учащиеся, так и преподаватели. Злоумышленника ликвидировали. Портал австрийского телеканала AUF1 сообщал, что нападавший, предположительно, был жертвой издевательств.
Около школы проходит масштабная полицейская операция, на место происшествия направлены несколько подразделений австрийского спецназа Cobra.
 
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