https://ria.ru/20250610/ator-2022016514.html
АТОР опровергла сообщения о массовой аллергии у россиян в Турции
АТОР опровергла сообщения о массовой аллергии у россиян в Турции - РИА Новости, 10.06.2025
АТОР опровергла сообщения о массовой аллергии у россиян в Турции
Информация о массовой аллергии на солнце у россиян на турецких курортах не соответствует действительности, количество таких обращений сейчас в пределах... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T14:39:00+03:00
2025-06-10T14:39:00+03:00
2025-06-10T14:39:00+03:00
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Информация о массовой аллергии на солнце у россиян на турецких курортах не соответствует действительности, количество таких обращений сейчас в пределах ежегодной нормы, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). Как написал ранее во вторник Telegram-канал SHOT, на популярных турецких курортах - в Сиде, Кемере и Анталье - зафиксирован резкий всплеск необычных аллергических реакций у российских туристов: жара до 40 градусов и агрессивные солнечные лучи якобы спровоцировали у многих острый фотодерматит, против которого не помогают даже солнцезащитные кремы. "Никакой "катастрофы" и "ада", как пишут СМИ, в Турции нет. Аллергия на солнце - это индивидуальная особенность конкретного организма, она статистически редка по определению. Страховые компании говорят, что количество обращений по таким поводам и сейчас в пределах ежегодной нормы (низкой)", - сообщила АТОР. Представители властей, в частности, в Анталье, Кемере и других туристических регионах Турции, ранее во вторник сообщали РИА Новости, что медучреждения не фиксировали массовых обращений по вспышке аллергии у российских туристов.
https://ria.ru/20250610/turtsija-2021971028.html
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РИА Новости
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новости - туризм, кемер, анталья (провинция), турция, ассоциация туроператоров россии (атор)
Туризм, Новости - Туризм, Кемер, Анталья (провинция), Турция, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
АТОР опровергла сообщения о массовой аллергии у россиян в Турции
АТОР опровергла сообщения о массовой аллергии на солнце у россиян в Турции