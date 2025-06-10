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В Москве арестовали первого замгубернатора Владимирской области Ремигу

В Москве арестовали первого замгубернатора Владимирской области Ремигу - РИА Новости, 10.06.2025

В Москве арестовали первого замгубернатора Владимирской области Ремигу

Басманный суд Москвы арестовал первого заместителя губернатора Владимирской области Александра Ремигу по делу о получении взятки в особо крупном размере,... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T19:27:00+03:00

2025-06-10T19:27:00+03:00

2025-06-10T19:32:00+03:00

происшествия

москва

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александр александрович

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал первого заместителя губернатора Владимирской области Александра Ремигу по делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции."Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ремиги Александра Александровича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ, на срок 1 месяц 30 суток", - сказали в суде.Суть уголовного дела и сумма взятки не сообщается.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, владимирская область, александр александрович, россия