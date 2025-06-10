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В Москве арестовали первого замгубернатора Владимирской области Ремигу - РИА Новости, 10.06.2025
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19:27 10.06.2025 (обновлено: 19:32 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/arest-2022112737.html
В Москве арестовали первого замгубернатора Владимирской области Ремигу
В Москве арестовали первого замгубернатора Владимирской области Ремигу - РИА Новости, 10.06.2025
В Москве арестовали первого замгубернатора Владимирской области Ремигу
Басманный суд Москвы арестовал первого заместителя губернатора Владимирской области Александра Ремигу по делу о получении взятки в особо крупном размере,... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T19:27:00+03:00
2025-06-10T19:32:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал первого заместителя губернатора Владимирской области Александра Ремигу по делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции."Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ремиги Александра Александровича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ, на срок 1 месяц 30 суток", - сказали в суде.Суть уголовного дела и сумма взятки не сообщается.
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происшествия, москва, владимирская область, александр александрович, россия
Происшествия, Москва, Владимирская область, Александр Александрович, Россия
В Москве арестовали первого замгубернатора Владимирской области Ремигу

В Москве арестовали первого замгубернатора Владимирской области Ремигу за взятку

© Фото : Александр Ремига/ВКонтактеАлександр Ремига
Александр Ремига - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© Фото : Александр Ремига/ВКонтакте
Александр Ремига. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал первого заместителя губернатора Владимирской области Александра Ремигу по делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.
«
"Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ремиги Александра Александровича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ, на срок 1 месяц 30 суток", - сказали в суде.
Суть уголовного дела и сумма взятки не сообщается.
Мэр Красноярска Владислав Логинов на заседании в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Мэру Красноярска вменяют два эпизода получения взятки
Вчера, 13:36
 
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