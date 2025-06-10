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Суд арестовал экс-министра здравоохранения Кузбасса на два месяца - РИА Новости, 10.06.2025
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11:19 10.06.2025 (обновлено: 11:51 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/arest-2021962807.html
Суд арестовал экс-министра здравоохранения Кузбасса на два месяца
Суд арестовал экс-министра здравоохранения Кузбасса на два месяца - РИА Новости, 10.06.2025
Суд арестовал экс-министра здравоохранения Кузбасса на два месяца
Центральный районный суд Кемерово арестовал на 2 месяца бывшего министра здравоохранения Кузбасса Дмитрия Беглова, обвиняемого во взятках, передает... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T11:19:00+03:00
2025-06-10T11:51:00+03:00
происшествия
кемерово
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КЕМЕРОВО, 10 июн – РИА Новости. Центральный районный суд Кемерово арестовал на 2 месяца бывшего министра здравоохранения Кузбасса Дмитрия Беглова, обвиняемого во взятках, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.На прошлой неделе сообщалось, что Беглов ушел в отставку. Следствие ходатайствовало об аресте бывшего министра. Защита Беглова просила избрать ему более мягкую меру пресечения. По данным следствия, Беглов признал вину частично. Кроме того, обвиняемый заявил в суде, что готов сотрудничать со следствием."Суд постановил избрать Беглову Дмитрию Евгеньевичу меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, то есть до 7 августа 2025 года", - сказала судья.Объединенный пресс-центр судов региона ранее сообщал, что Центральный районный суд Кемерово отправил под домашний арест руководителя обособленного подразделения в Кемерово ООО "Медтрейд – СРЦ" по делу о даче взятки министру Дмитрию Беглову. Взятка предназначалась за способствование в заключении договоров на закупки и поставки медицинских изделий и товаров медицинского назначения, а также за общее покровительство в деятельности индивидуального предпринимателя и юридических лиц, представляемых обвиняемым.
https://ria.ru/20250529/vladivostok-2019689321.html
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происшествия, кемерово
Происшествия, Кемерово
Суд арестовал экс-министра здравоохранения Кузбасса на два месяца

Суд арестовал экс-министра здравоохранения Кузбасса Беглова на два месяца

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 10 июн – РИА Новости. Центральный районный суд Кемерово арестовал на 2 месяца бывшего министра здравоохранения Кузбасса Дмитрия Беглова, обвиняемого во взятках, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
На прошлой неделе сообщалось, что Беглов ушел в отставку. Следствие ходатайствовало об аресте бывшего министра. Защита Беглова просила избрать ему более мягкую меру пресечения. По данным следствия, Беглов признал вину частично. Кроме того, обвиняемый заявил в суде, что готов сотрудничать со следствием.
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
Суд во Владивостоке арестовал имущество экс-мэра Николаева
29 мая, 03:51
"Суд постановил избрать Беглову Дмитрию Евгеньевичу меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, то есть до 7 августа 2025 года", - сказала судья.
Объединенный пресс-центр судов региона ранее сообщал, что Центральный районный суд Кемерово отправил под домашний арест руководителя обособленного подразделения в Кемерово ООО "Медтрейд – СРЦ" по делу о даче взятки министру Дмитрию Беглову. Взятка предназначалась за способствование в заключении договоров на закупки и поставки медицинских изделий и товаров медицинского назначения, а также за общее покровительство в деятельности индивидуального предпринимателя и юридических лиц, представляемых обвиняемым.
Владимир Николаев - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
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26 мая, 04:38
 
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