https://ria.ru/20250610/arest-2021962807.html

Суд арестовал экс-министра здравоохранения Кузбасса на два месяца

Суд арестовал экс-министра здравоохранения Кузбасса на два месяца - РИА Новости, 10.06.2025

Суд арестовал экс-министра здравоохранения Кузбасса на два месяца

Центральный районный суд Кемерово арестовал на 2 месяца бывшего министра здравоохранения Кузбасса Дмитрия Беглова, обвиняемого во взятках, передает... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T11:19:00+03:00

2025-06-10T11:19:00+03:00

2025-06-10T11:51:00+03:00

происшествия

кемерово

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КЕМЕРОВО, 10 июн – РИА Новости. Центральный районный суд Кемерово арестовал на 2 месяца бывшего министра здравоохранения Кузбасса Дмитрия Беглова, обвиняемого во взятках, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.На прошлой неделе сообщалось, что Беглов ушел в отставку. Следствие ходатайствовало об аресте бывшего министра. Защита Беглова просила избрать ему более мягкую меру пресечения. По данным следствия, Беглов признал вину частично. Кроме того, обвиняемый заявил в суде, что готов сотрудничать со следствием."Суд постановил избрать Беглову Дмитрию Евгеньевичу меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, то есть до 7 августа 2025 года", - сказала судья.Объединенный пресс-центр судов региона ранее сообщал, что Центральный районный суд Кемерово отправил под домашний арест руководителя обособленного подразделения в Кемерово ООО "Медтрейд – СРЦ" по делу о даче взятки министру Дмитрию Беглову. Взятка предназначалась за способствование в заключении договоров на закупки и поставки медицинских изделий и товаров медицинского назначения, а также за общее покровительство в деятельности индивидуального предпринимателя и юридических лиц, представляемых обвиняемым.

https://ria.ru/20250529/vladivostok-2019689321.html

https://ria.ru/20250526/sud-2019033132.html

кемерово

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происшествия, кемерово