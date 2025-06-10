https://ria.ru/20250610/apple-2022069785.html
Apple оштрафовали на шесть миллионов рублей из-за пропаганды ЛГБТ*
Apple оштрафовали на шесть миллионов рублей из-за пропаганды ЛГБТ* - РИА Новости, 10.06.2025
Apple оштрафовали на шесть миллионов рублей из-за пропаганды ЛГБТ*
Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Apple на 6 миллионов рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, передает корреспондент РИА Новости из... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T17:22:00+03:00
2025-06-10T17:22:00+03:00
2025-06-10T17:23:00+03:00
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Apple на 6 миллионов рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Постановлением Таганского районного суда города Москвы признать виновным Apple Distribution International LTD в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 6. 21 КоАП РФ, назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 3 миллионов рублей",- огласила решение судья Александра Анохина. Протокол был составлен за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Кроме того, этот же суд ранее во вторник оштрафовал компанию за аналогичное правонарушение на 3 миллиона рублей. Судебное заседание проходило в закрытом режиме, на этом традиционно настаивал юрист компании, поскольку в ходе рассмотрения упоминаются "конфиденциальные данные", касающиеся работы сервисов, "очень чувствительной" переписки внутри компании Apple и официальных документов". В конце мая этот же суд оштрафовал компанию на три аналогичных протокола общей суммой в 7,5 миллионов рублей.* Движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено на территории России
https://ria.ru/20250605/protokol--2021044927.html
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происшествия, москва, россия, apple
Происшествия, Москва, Россия, Apple
Apple оштрафовали на шесть миллионов рублей из-за пропаганды ЛГБТ*
Суд в Москве оштрафовал Apple на 6 млн руб по двум протоколам за пропаганду ЛГБТ