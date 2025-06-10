Рейтинг@Mail.ru
Apple оштрафовали на шесть миллионов рублей из-за пропаганды ЛГБТ* - РИА Новости, 10.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:22 10.06.2025 (обновлено: 17:23 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/apple-2022069785.html
Apple оштрафовали на шесть миллионов рублей из-за пропаганды ЛГБТ*
Apple оштрафовали на шесть миллионов рублей из-за пропаганды ЛГБТ* - РИА Новости, 10.06.2025
Apple оштрафовали на шесть миллионов рублей из-за пропаганды ЛГБТ*
Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Apple на 6 миллионов рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, передает корреспондент РИА Новости из... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T17:22:00+03:00
2025-06-10T17:23:00+03:00
происшествия
москва
россия
apple
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150113/97/1501139774_0:2:3289:1852_1920x0_80_0_0_749444f6fb182f9155c5b12b4546623e.jpg
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Apple на 6 миллионов рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Постановлением Таганского районного суда города Москвы признать виновным Apple Distribution International LTD в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 6. 21 КоАП РФ, назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 3 миллионов рублей",- огласила решение судья Александра Анохина. Протокол был составлен за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Кроме того, этот же суд ранее во вторник оштрафовал компанию за аналогичное правонарушение на 3 миллиона рублей. Судебное заседание проходило в закрытом режиме, на этом традиционно настаивал юрист компании, поскольку в ходе рассмотрения упоминаются "конфиденциальные данные", касающиеся работы сервисов, "очень чувствительной" переписки внутри компании Apple и официальных документов". В конце мая этот же суд оштрафовал компанию на три аналогичных протокола общей суммой в 7,5 миллионов рублей.* Движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено на территории России
https://ria.ru/20250605/protokol--2021044927.html
https://ria.ru/20250524/politsija-2018874059.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150113/97/1501139774_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_4accb5577c85b79192cb08861c69abf0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, apple
Происшествия, Москва, Россия, Apple
Apple оштрафовали на шесть миллионов рублей из-за пропаганды ЛГБТ*

Суд в Москве оштрафовал Apple на 6 млн руб по двум протоколам за пропаганду ЛГБТ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип компании Apple в Нью-Йорке
Логотип компании Apple в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Логотип компании Apple в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Apple на 6 миллионов рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Постановлением Таганского районного суда города Москвы признать виновным Apple Distribution International LTD в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 6. 21 КоАП РФ, назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 3 миллионов рублей",- огласила решение судья Александра Анохина.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
На клуб любителей манги составили протокол за пропаганду ЛГБТ*
5 июня, 11:00
Протокол был составлен за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Кроме того, этот же суд ранее во вторник оштрафовал компанию за аналогичное правонарушение на 3 миллиона рублей.
Судебное заседание проходило в закрытом режиме, на этом традиционно настаивал юрист компании, поскольку в ходе рассмотрения упоминаются "конфиденциальные данные", касающиеся работы сервисов, "очень чувствительной" переписки внутри компании Apple и официальных документов".
В конце мая этот же суд оштрафовал компанию на три аналогичных протокола общей суммой в 7,5 миллионов рублей.
* Движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено на территории России
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
Полиция остановила ЛГБТ*-вечеринку в Свердловской области
24 мая, 17:04
 
ПроисшествияМоскваРоссияApple
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала