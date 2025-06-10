https://ria.ru/20250610/apple-2022049063.html

Компанию Apple оштрафовали за пропаганду ЛГБТ*

Компанию Apple оштрафовали за пропаганду ЛГБТ* - РИА Новости, 10.06.2025

Компанию Apple оштрафовали за пропаганду ЛГБТ*

Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Apple на 3 миллиона рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, передает корреспондент РИА Новости из... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T16:17:00+03:00

2025-06-10T16:17:00+03:00

2025-06-10T16:22:00+03:00

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россия

apple

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Apple на 3 миллиона рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Постановлением Таганского районного суда города Москвы признать виновным Apple Distribution International LTD в совершении административного правонарушения, предусмотренного часть 3 статьи 6. 21 КоАП РФ, назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 3 миллионов рублей",- огласила решение судья Александра Анохина.Протокол был составлен за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.Судебное заседание проходило в закрытом режиме, на этом традиционно настаивал юрист компании, поскольку в ходе рассмотрения упоминаются" конфиденциальные данные, касающиеся работы сервисов, "очень чувствительной" переписки внутри компании Apple и официальных документов".В конце мая этот же суд оштрафовал компанию на три аналогичных протокола общей суммой на 7,5 миллиона рублей.* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ

https://ria.ru/20250605/protokol--2021044927.html

https://ria.ru/20250524/politsija-2018874059.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, россия, apple, происшествия