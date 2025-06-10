Компанию Apple оштрафовали за пропаганду ЛГБТ*
Компанию Apple оштрафовали на три миллиона рублей за пропаганду ЛГБТ
© AP Photo / Mark LennihanЛоготип компании Apple над входом в здание в Нью-Йорке, США
© AP Photo / Mark Lennihan
Логотип компании Apple над входом в здание в Нью-Йорке, США. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Apple на 3 миллиона рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Постановлением Таганского районного суда города Москвы признать виновным Apple Distribution International LTD в совершении административного правонарушения, предусмотренного часть 3 статьи 6. 21 КоАП РФ, назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 3 миллионов рублей",- огласила решение судья Александра Анохина.
Протокол был составлен за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.
Судебное заседание проходило в закрытом режиме, на этом традиционно настаивал юрист компании, поскольку в ходе рассмотрения упоминаются" конфиденциальные данные, касающиеся работы сервисов, "очень чувствительной" переписки внутри компании Apple и официальных документов".
В конце мая этот же суд оштрафовал компанию на три аналогичных протокола общей суммой на 7,5 миллиона рублей.
* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ