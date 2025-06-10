https://ria.ru/20250610/an-2-2021962005.html

Находившиеся на борту Ан-2 в Якутии получили легкие ранения

Находившиеся на борту Ан-2 в Якутии получили легкие ранения - РИА Новости, 10.06.2025

Находившиеся на борту Ан-2 в Якутии получили легкие ранения

Находившиеся на борту самолета Ан-2, который подал сигнал бедствия в Якутии, получили легкие ранения, сообщил РИА Новости министр экологии, природопользования и РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T11:14:00+03:00

2025-06-10T11:14:00+03:00

2025-06-10T11:24:00+03:00

ан-2

происшествия

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ЯКУТСК, 10 июн - РИА Новости. Находившиеся на борту самолета Ан-2, который подал сигнал бедствия в Якутии, получили легкие ранения, сообщил РИА Новости министр экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Евгений Перфильев."Нашли Ан-2, все живы, легкие ранения", - сказал министр агентству.Ранее во вторник самолет Ан-2 подал сигнал бедствия в Томпонском районе Якутии, на борту находились два члена экипажа и летчик-наблюдатель Авиалесоохраны. В пресс-службе региональной Службы спасения сообщали РИА Новости, что самолет отображается на радаре, возможно, у него сломалась рация. По данным Росавиации, на борту находились спасатели Якутской региональной поисково-спасательной базы (входит в состав подведомственного Росавиации ФКУ "Дальневосточный АПСЦ").

https://ria.ru/20250610/samolet-2021931326.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

ан-2, происшествия