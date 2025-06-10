https://ria.ru/20250610/an-2-2021962005.html
Находившиеся на борту Ан-2 в Якутии получили легкие ранения
Находившиеся на борту Ан-2 в Якутии получили легкие ранения - РИА Новости, 10.06.2025
Находившиеся на борту Ан-2 в Якутии получили легкие ранения
Находившиеся на борту самолета Ан-2, который подал сигнал бедствия в Якутии, получили легкие ранения, сообщил РИА Новости министр экологии, природопользования и РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T11:14:00+03:00
2025-06-10T11:14:00+03:00
2025-06-10T11:24:00+03:00
ан-2
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147330/42/1473304288_0:61:1024:637_1920x0_80_0_0_13cccb4e48892cb8785c318716d853d9.jpg
ЯКУТСК, 10 июн - РИА Новости. Находившиеся на борту самолета Ан-2, который подал сигнал бедствия в Якутии, получили легкие ранения, сообщил РИА Новости министр экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Евгений Перфильев."Нашли Ан-2, все живы, легкие ранения", - сказал министр агентству.Ранее во вторник самолет Ан-2 подал сигнал бедствия в Томпонском районе Якутии, на борту находились два члена экипажа и летчик-наблюдатель Авиалесоохраны. В пресс-службе региональной Службы спасения сообщали РИА Новости, что самолет отображается на радаре, возможно, у него сломалась рация. По данным Росавиации, на борту находились спасатели Якутской региональной поисково-спасательной базы (входит в состав подведомственного Росавиации ФКУ "Дальневосточный АПСЦ").
https://ria.ru/20250610/samolet-2021931326.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147330/42/1473304288_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_f2a94e4d101228ab985cf5d3525f9c26.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ан-2, происшествия
Находившиеся на борту Ан-2 в Якутии получили легкие ранения
Пострадавшие при ЧП с самолетом Ан-2 в Якутии получили легкие ранения