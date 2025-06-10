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Находившиеся на борту Ан-2 в Якутии получили легкие ранения - РИА Новости, 10.06.2025
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11:14 10.06.2025 (обновлено: 11:24 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/an-2-2021962005.html
Находившиеся на борту Ан-2 в Якутии получили легкие ранения
Находившиеся на борту Ан-2 в Якутии получили легкие ранения - РИА Новости, 10.06.2025
Находившиеся на борту Ан-2 в Якутии получили легкие ранения
Находившиеся на борту самолета Ан-2, который подал сигнал бедствия в Якутии, получили легкие ранения, сообщил РИА Новости министр экологии, природопользования и РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T11:14:00+03:00
2025-06-10T11:24:00+03:00
ан-2
происшествия
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ЯКУТСК, 10 июн - РИА Новости. Находившиеся на борту самолета Ан-2, который подал сигнал бедствия в Якутии, получили легкие ранения, сообщил РИА Новости министр экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Евгений Перфильев."Нашли Ан-2, все живы, легкие ранения", - сказал министр агентству.Ранее во вторник самолет Ан-2 подал сигнал бедствия в Томпонском районе Якутии, на борту находились два члена экипажа и летчик-наблюдатель Авиалесоохраны. В пресс-службе региональной Службы спасения сообщали РИА Новости, что самолет отображается на радаре, возможно, у него сломалась рация. По данным Росавиации, на борту находились спасатели Якутской региональной поисково-спасательной базы (входит в состав подведомственного Росавиации ФКУ "Дальневосточный АПСЦ").
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96
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ан-2, происшествия
Ан-2, Происшествия
Находившиеся на борту Ан-2 в Якутии получили легкие ранения

Пострадавшие при ЧП с самолетом Ан-2 в Якутии получили легкие ранения

© Flickr / Dmitry TerekhovСамолет Ан-2
Самолет Ан-2 - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© Flickr / Dmitry Terekhov
Самолет Ан-2. Архивное фото
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ЯКУТСК, 10 июн - РИА Новости. Находившиеся на борту самолета Ан-2, который подал сигнал бедствия в Якутии, получили легкие ранения, сообщил РИА Новости министр экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Евгений Перфильев.
"Нашли Ан-2, все живы, легкие ранения", - сказал министр агентству.
Ранее во вторник самолет Ан-2 подал сигнал бедствия в Томпонском районе Якутии, на борту находились два члена экипажа и летчик-наблюдатель Авиалесоохраны. В пресс-службе региональной Службы спасения сообщали РИА Новости, что самолет отображается на радаре, возможно, у него сломалась рация. По данным Росавиации, на борту находились спасатели Якутской региональной поисково-спасательной базы (входит в состав подведомственного Росавиации ФКУ "Дальневосточный АПСЦ").
Самолет Ан-2 - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Экстренные службы рассказали подробности ЧП с самолетом в Якутии
Вчера, 08:40
 
Ан-2Происшествия
 
 
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