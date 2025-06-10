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Поисками Ан-2 в Якутии занимается региональная спасательная база - РИА Новости, 10.06.2025
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09:21 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/an-2-2021936639.html
Поисками Ан-2 в Якутии занимается региональная спасательная база
Поисками Ан-2 в Якутии занимается региональная спасательная база - РИА Новости, 10.06.2025
Поисками Ан-2 в Якутии занимается региональная спасательная база
На поиски самолета Ан-2, подавшего сигнал бедствия в Томпонском районе Якутии, вылетели спасатели региональной поисково-спасательной базы, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T09:21:00+03:00
2025-06-10T09:21:00+03:00
происшествия
томпонский район
россия
евгений перфильев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ан-2
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ЯКУТСК, 10 июн - РИА Новости. На поиски самолета Ан-2, подавшего сигнал бедствия в Томпонском районе Якутии, вылетели спасатели региональной поисково-спасательной базы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону. "На поиски самолета Ан-2, подавшего сигнал бедствия в Томпонском районе Якутии, вылетели спасатели региональной поисково-спасательной базы. Спасатели МЧС не задействованы в поисках", - рассказали в пресс-службе. Ранее глава минэкологии республики Евгений Перфильев сообщил, что Ан-2 АК "МиАН" подал сигнал бедствия в Якутии, на борту находятся два члена экипажа и летчик-наблюдатель Авиалесоохраны, на поиски вылетел борт "Полярных авиалиний". В пресс-службе региональной Службы спасения сообщили агентству, что самолет отображается на радаре, возможно, сломалась рация.
https://ria.ru/20250606/pilot-2021413023.html
томпонский район
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происшествия, томпонский район, россия, евгений перфильев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ан-2
Происшествия, Томпонский район, Россия, Евгений Перфильев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ан-2
Поисками Ан-2 в Якутии занимается региональная спасательная база

На поиски Ан-2 в Якутии вылетели спасатели региональной поисковой базы

CC BY 2.0 / Dmitry Terekhov / Antonov An-2Самолет Ан-2
Самолет Ан-2 - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
CC BY 2.0 / Dmitry Terekhov / Antonov An-2
Самолет Ан-2. Архивное фото
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ЯКУТСК, 10 июн - РИА Новости. На поиски самолета Ан-2, подавшего сигнал бедствия в Томпонском районе Якутии, вылетели спасатели региональной поисково-спасательной базы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.
«
"На поиски самолета Ан-2, подавшего сигнал бедствия в Томпонском районе Якутии, вылетели спасатели региональной поисково-спасательной базы. Спасатели МЧС не задействованы в поисках", - рассказали в пресс-службе.
Ранее глава минэкологии республики Евгений Перфильев сообщил, что Ан-2 АК "МиАН" подал сигнал бедствия в Якутии, на борту находятся два члена экипажа и летчик-наблюдатель Авиалесоохраны, на поиски вылетел борт "Полярных авиалиний".
В пресс-службе региональной Службы спасения сообщили агентству, что самолет отображается на радаре, возможно, сломалась рация.
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ПроисшествияТомпонский районРоссияЕвгений ПерфильевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ан-2
 
 
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