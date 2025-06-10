https://ria.ru/20250610/an-2-2021936639.html
Поисками Ан-2 в Якутии занимается региональная спасательная база
Поисками Ан-2 в Якутии занимается региональная спасательная база - РИА Новости, 10.06.2025
Поисками Ан-2 в Якутии занимается региональная спасательная база
На поиски самолета Ан-2, подавшего сигнал бедствия в Томпонском районе Якутии, вылетели спасатели региональной поисково-спасательной базы, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T09:21:00+03:00
2025-06-10T09:21:00+03:00
2025-06-10T09:21:00+03:00
происшествия
томпонский район
россия
евгений перфильев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ан-2
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147330/50/1473305002_0:168:3014:1863_1920x0_80_0_0_16fa80c56abf30137dacea3fceed7ebe.jpg
ЯКУТСК, 10 июн - РИА Новости. На поиски самолета Ан-2, подавшего сигнал бедствия в Томпонском районе Якутии, вылетели спасатели региональной поисково-спасательной базы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону. "На поиски самолета Ан-2, подавшего сигнал бедствия в Томпонском районе Якутии, вылетели спасатели региональной поисково-спасательной базы. Спасатели МЧС не задействованы в поисках", - рассказали в пресс-службе. Ранее глава минэкологии республики Евгений Перфильев сообщил, что Ан-2 АК "МиАН" подал сигнал бедствия в Якутии, на борту находятся два члена экипажа и летчик-наблюдатель Авиалесоохраны, на поиски вылетел борт "Полярных авиалиний". В пресс-службе региональной Службы спасения сообщили агентству, что самолет отображается на радаре, возможно, сломалась рация.
https://ria.ru/20250606/pilot-2021413023.html
томпонский район
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147330/50/1473305002_154:0:2861:2030_1920x0_80_0_0_c3a3ee82674b67b277cfa3bf13c6e766.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, томпонский район, россия, евгений перфильев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ан-2
Происшествия, Томпонский район, Россия, Евгений Перфильев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ан-2
Поисками Ан-2 в Якутии занимается региональная спасательная база
На поиски Ан-2 в Якутии вылетели спасатели региональной поисковой базы