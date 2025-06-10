https://ria.ru/20250610/an-2-2021936639.html

Поисками Ан-2 в Якутии занимается региональная спасательная база

Поисками Ан-2 в Якутии занимается региональная спасательная база - РИА Новости, 10.06.2025

Поисками Ан-2 в Якутии занимается региональная спасательная база

На поиски самолета Ан-2, подавшего сигнал бедствия в Томпонском районе Якутии, вылетели спасатели региональной поисково-спасательной базы, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T09:21:00+03:00

2025-06-10T09:21:00+03:00

2025-06-10T09:21:00+03:00

происшествия

томпонский район

россия

евгений перфильев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ан-2

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147330/50/1473305002_0:168:3014:1863_1920x0_80_0_0_16fa80c56abf30137dacea3fceed7ebe.jpg

ЯКУТСК, 10 июн - РИА Новости. На поиски самолета Ан-2, подавшего сигнал бедствия в Томпонском районе Якутии, вылетели спасатели региональной поисково-спасательной базы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону. "На поиски самолета Ан-2, подавшего сигнал бедствия в Томпонском районе Якутии, вылетели спасатели региональной поисково-спасательной базы. Спасатели МЧС не задействованы в поисках", - рассказали в пресс-службе. Ранее глава минэкологии республики Евгений Перфильев сообщил, что Ан-2 АК "МиАН" подал сигнал бедствия в Якутии, на борту находятся два члена экипажа и летчик-наблюдатель Авиалесоохраны, на поиски вылетел борт "Полярных авиалиний". В пресс-службе региональной Службы спасения сообщили агентству, что самолет отображается на радаре, возможно, сломалась рация.

https://ria.ru/20250606/pilot-2021413023.html

томпонский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, томпонский район, россия, евгений перфильев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ан-2